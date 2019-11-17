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MotoGP / Yarış raporu

MotoGP Valencia: Marquez, 2019 sezonunu zaferle noktaladı, Repsol Honda şampiyon!

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MotoGP Valencia: Marquez, 2019 sezonunu zaferle noktaladı, Repsol Honda şampiyon!
Ekleyen:
, Editör
17 Kas 2019 13:45

2019 MotoGP sezonunun 19. ve son yarışı olan Valencia Grand Prix'sini Repsol Honda sürücüsü Marc Marquez ilk sırada tamamladı.

2019 MotoGP sezonunun son yarışı Valencia'da gerçekleştirildi ve yarışa pole pozisyonundan başlayan Fabio Quartararo, ilk turu lider geçmeyi başardı.

Bununla birlikte üçüncü başlayan Pramac sürücüsü Jack Miller, Marc Marquez'i geçerek ikinciliğe çıktı.

Fakat sonrasında Marquez tempo yükseltmeye başladı ve önce Miller'ı, daha sonra da Quartararo'yu geçerek liderliği aldı.

Sonrasında ufak ufak farkı açmaya başlayan Marquez, temposunu tüm yarış boyunca koruyarak damalı bayrağı ilk sırada gördü.

İspanyol sürücü böylelikle bu yılki 19 yarışta 12. zaferini almış oldu. Marquez aynı zamanda 19 yarışın 18'ini ilk iki sırada görmek inanılmaz bir başarıya da imza attı. Marquez'in ilk ikiye giremediği tek yarış, finiş göremediği Amerika GP oldu.

Repsol Honda, Marquez'in zaferiyle birlikte 2019 MotoGP takımlar şampiyonu da oldu.

Quartararo damalı bayrağı ikinci sırada gördü ve bu yıl bir kez daha pole pozisyonundan başladığı yarışta zafere ulaşamadı. Fakat çaylak sezonundaki yedinci podyumunu elde etti.

Pramac Ducati sürücüsü Jack Miller üçüncü başladığı yarışta üçüncü sırada finiş gördü ve sezonu podyumla noktaladı. Böylelikle Miller sezonu beş podyumla noktaladı.

Andrae Dovizioso, Ducati'nin şampiyon olabilmesi için iyi bir sonuca ihtiyaç duyuyordu ancak damalı bayrağı dördüncü sırada gördü.

Suzuki'den Alex Rins'in beşinci sırada finiş gördüğü yarışta Maverick Vinales altıncı oldu ve sezonu üçüncü sırada noktaladı.

Suzuki'nin diğer pilotu Joan Mir yedinci olurken, Yamaha'nın efsane ismi Valentino Rossi sekizinci ve Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro dokuzuncu oldu.

İlk onu KTM'den Pol Espargaro tamamladı.

Tito Rabat'ın 11. olduğu yarışta Mika Kallio 12. ve son MotoGP yarışına çıkan Jorge Lorenzo 13. oldu.

Finiş gören son isimler Karel Abraham ve Hafizh Syahrin ise son iki sırada yer aldı.

Öte yandan Andrea Iannone'nin yanı sıra, Franco Morbidelli, Danilo Petrucci, Johann Zarco, Iker Lecuona, Michele Pirro ve Cal Curtchlow kaza yaptıkları için finiş göremediler.

Yarış sonucu:

 

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Spain Marc Marquez Honda 27    
2 France Fabio Quartararo Yamaha 27 1.026  
3 Australia Jack Miller Ducati 27 2.409  
4 Italy Andrea Dovizioso Ducati 27 3.326  
5 Spain Alex Rins Suzuki 27 3.508  
6 Spain Maverick Viñales Yamaha 27 8.829  
7 Spain Joan Mir Suzuki 27 10.622  
8 Italy Valentino Rossi Yamaha 27 22.992  
9 Spain Aleix Espargaro Aprilia 27 32.704  
10 Spain Pol Espargaro KTM 27 32.973  
11 Spain Tito Rabat Ducati 27 42.795  
12 Finland Mika Kallio KTM 27 45.732  
13 Spain Jorge Lorenzo Honda 27 51.044  
14 Czech Republic Karel Abraham Ducati 27 1'04.871  
15 Malaysia Hafizh Syahrin KTM 27 1'16.487  
  Italy Andrea Iannone Aprilia 26    
  Italy Franco Morbidelli Yamaha 18    
  Italy Danilo Petrucci Ducati 13    
  France Johann Zarco Honda 13    
  Spain Iker Lecuona KTM 13    
  United Kingdom Cal Crutchlow Honda 10    
  Italy Michele Pirro Ducati 8    
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Seri MotoGP
Editör Kemal Şengül

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