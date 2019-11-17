MotoGP Valencia: Marquez, 2019 sezonunu zaferle noktaladı, Repsol Honda şampiyon!

2019 MotoGP sezonunun son yarışı Valencia'da gerçekleştirildi ve yarışa pole pozisyonundan başlayan Fabio Quartararo, ilk turu lider geçmeyi başardı.

Bununla birlikte üçüncü başlayan Pramac sürücüsü Jack Miller, Marc Marquez'i geçerek ikinciliğe çıktı.

Fakat sonrasında Marquez tempo yükseltmeye başladı ve önce Miller'ı, daha sonra da Quartararo'yu geçerek liderliği aldı.

Sonrasında ufak ufak farkı açmaya başlayan Marquez, temposunu tüm yarış boyunca koruyarak damalı bayrağı ilk sırada gördü.

İspanyol sürücü böylelikle bu yılki 19 yarışta 12. zaferini almış oldu. Marquez aynı zamanda 19 yarışın 18'ini ilk iki sırada görmek inanılmaz bir başarıya da imza attı. Marquez'in ilk ikiye giremediği tek yarış, finiş göremediği Amerika GP oldu.

Repsol Honda, Marquez'in zaferiyle birlikte 2019 MotoGP takımlar şampiyonu da oldu.

Quartararo damalı bayrağı ikinci sırada gördü ve bu yıl bir kez daha pole pozisyonundan başladığı yarışta zafere ulaşamadı. Fakat çaylak sezonundaki yedinci podyumunu elde etti.

Pramac Ducati sürücüsü Jack Miller üçüncü başladığı yarışta üçüncü sırada finiş gördü ve sezonu podyumla noktaladı. Böylelikle Miller sezonu beş podyumla noktaladı.

Andrae Dovizioso, Ducati'nin şampiyon olabilmesi için iyi bir sonuca ihtiyaç duyuyordu ancak damalı bayrağı dördüncü sırada gördü.

Suzuki'den Alex Rins'in beşinci sırada finiş gördüğü yarışta Maverick Vinales altıncı oldu ve sezonu üçüncü sırada noktaladı.

Suzuki'nin diğer pilotu Joan Mir yedinci olurken, Yamaha'nın efsane ismi Valentino Rossi sekizinci ve Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro dokuzuncu oldu.

İlk onu KTM'den Pol Espargaro tamamladı.

Tito Rabat'ın 11. olduğu yarışta Mika Kallio 12. ve son MotoGP yarışına çıkan Jorge Lorenzo 13. oldu.

Finiş gören son isimler Karel Abraham ve Hafizh Syahrin ise son iki sırada yer aldı.

Öte yandan Andrea Iannone'nin yanı sıra, Franco Morbidelli, Danilo Petrucci, Johann Zarco, Iker Lecuona, Michele Pirro ve Cal Curtchlow kaza yaptıkları için finiş göremediler.

Yarış sonucu: