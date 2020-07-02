MotoGP, uzun takvimden ziyade rekabetçi gride önem veriyor

Bu sene MotoGP takviminde normalde 20 yarış olacaktı ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle birçok yarış iptal edildi ve yeni plana göre 13 yarış olması bekleniyor. Bu 1995'ten beri en kısa takvim olacağı manasına geliyor.

Önümüzdeki iki sene içerisinde Endonezya, Brezilya ve Portekiz yarışlarının takvime girmesi planlanıyordu. Bunlardan bazıları dönüşümlü olarak takvimde yer alacak.

Bu sayede 2022'de takvimde 22 yarış olması planlanıyordu ancak Ezpeleta, koronavirüs aşısı bulunmadan ve her şey normale dönmeden bunun mümkün olmayacağını kabul etti.

Motorsport.com'a konuşan Ezpeleta, "Gelecek seneden itibaren dünyanın genel durumu, bugüne kadar olan durumla aynı olmayacak."

"2022 takviminin koronavirüsten önce planlamış olduğumuz takvimle aynı olacağını söyleyemem. Dönüşümlü anlaşmalarımız var. Bunlardan bazıları imzalandı, bazıları konusunda sözlü anlaştık."

"Ancak 22 yarış düzenleyebileceğimizden emin değilim. Bu sene olduğu gibi dünyanın mevcut koşullarına ayak uydurmamız lazım. Bu ayrıca koronavirüs aşısı bulunup bulunmadığına bağlı olacak."

"O zamana kadar aşı bulunmamışsa, o zaman daha az ve dönüşümlü yarışlar düzenlemek zorunda kalacağız."

"Şu an için hiçbir seçeneği reddetmiyoruz."

"Şu konuda açık olmak istiyorum. Ne yaparsak yapalım elimizdeki en iyi şeyi kullanmadan yani pist üstündeki rekabet seviyesini yüksek tutmadan bunu yapamayız."

"Bizim korumak istediğimiz asıl şey, 15-16 motosikletin bir saniye içerisinde mücadele ediyor olması." dedi.

MotoGP, koronavirüs sürecinde ortaya çıkan belirsizlik sonrasında harcamaları düşürme yönünde bazı tedbirler aldı. Bu kapsamda 2020 motosikletlerinin gelişimi donduruldu. Ducati yarışlara sadece iki motosiklet getirilmesini önerdi ancak bu öneri reddedildi.

Ezpeleta, "MotoGP'deki sürücüler için getirilen iki motosikletin teke düşürülmesi önerildi ancak kimse bunu desteklemedi."

"Bu şekilde çok az tasarruf yapılacaktı ve bu durumun gösteri üzerinde büyük etkisi olurdu."

"Yarış içerisinde hava koşullarına göre motosiklet değişimi harika. Ayrıca pazar günü ısınma seansında düşen bir sürücü ikinci motosiklet sayesinde yarışa katılabiliyor." dedi.