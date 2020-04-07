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MotoGP / Son dakika

MotoGP üreticileri, koronavirüs hakkında kriz toplantısı yapacak

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MotoGP üreticileri, koronavirüs hakkında kriz toplantısı yapacak
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Oriol Puigdemont
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
7 Nis 2020 16:14

Altı MotoGP üreticisinin tamamı, koronavirüs krizinin ardından motosikletin gelişimini dondurmak da dahil olmak üzere maliyet tasarrufu önlemlerini tartışmak için bu hafta bir araya gelecekler.

Dünya çapında 1,3 milyondan fazla insana bulaşan ve pek çok ülkede sokağa çıkma yasağına yol açan COVID-19 salgını, 2020 MotoGP sezonunun ilk sekiz ayağının iptal edilmesine veya ertelenmesine yol açtı.

Bu, tüm takımlar için finansal açıdan -potansiyel bir- felakete yol açmış durumda. Bundan ötürü yarış organizatörü Dorna Sports, 9.02 milyon euroluk yardım paketi hazırladı.

Bu yıl yarışların yapılması garanti edilemiyor ve şu nokta takımların hiçbir geliri yok. Bu nedenle gelir elde edemeyen üreticilerin 2021 araçlarını geliştirirken yaşayacakları mali zorlukları azaltmak amacıyla sporun altı üreticisi, maliyetleri azaltmaya yönelik çeşitli önlemleri tartışmak adına çarşamba günü toplanacaklar.

Motorsport.com tartışılacak tasarruf konuları arasında motorun gelişiminin dondurulmasının yer aldığını öğrendi.

Yönetmeliklere göre imtiyaz hakkı bulunmayan motor üreticileri, Katar GP'den önce motorlarını onaylamalıydı. Bununla birlikte Katar iptal edildi ve FIM, geçen hafta itibariyle motorların onaylandığını doğruladı.

Motor üreticilerinin temel önerisi, Honda, Yamaha, Suzuki ve Ducati için bu yıl önerilen motorların 2020 ve 2021'de kullanılması, gelecek yıl da 2022 motorlarının gelişimine izin verilmesi gibi görünüyor.

Buna ek olarak aynı dönemde aerodinamik parçaların gelişiminin dondurulması da tartışılacak.

Mevcut kurallara göre, imtiyaz hakkı bulunmayan üreticiler, motora ek olarak sezon başında kullanılmak üzere bir aero kaplama onaylamak zorunda. Sezon boyunca da bir değişikliğe izin veriliyor.

İmtiyaz hakkı bulunan Aprilia ve KTM'nin bu parçaları geliştirmesine izin verileceği anlaşılıyor.

Motorsport.com, altı üreticiden beşinin tekliflerde hemfikir olduğunu öğrendi. Çarşamba günü telekonferans yoluyla daha fazla tartışma yapılacak.

Üreticiler teklif kabul etse bile bunun Dorna, FIM ve IRTA tarafından onaylanması gerekiyor.

Motorsport.com, Dorna CEO'su Carmelo Ezpeleta'nın bu konferansının farkında olduğunu öğrendi.

FIM'e yakın bir kaynak Motorsport.com'a, "Bu mantıklı bir hareket ve üzerinde çalışmalar yapılıyor, ancak henüz kesin bir karar verilmedi."

“Eğer sezon başlarsa, 2020 sezonundaki yarış sayısı azalacak ve motorları bir yıl daha dondurmak en mantıklı hamle olacak." dedi.

German Garcia Casanova

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Editör Lewis Duncan

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