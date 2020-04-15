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MotoGP / Son dakika

MotoGP üreticileri her sürücü için tek motosiklet fikrini reddetti

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MotoGP üreticileri her sürücü için tek motosiklet fikrini reddetti
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Germán Garcia Casanova
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
15 Nis 2020 14:27

Motorsport.com, Ducati dışındaki tüm MotoGP üreticilerinin, sürücü başına bir motosiklet verilmesi fikrine karşı çıktığını öğrendi.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle ilk sekiz yarışın tamamı iptal edildi ya da ertelendi. Bu da takımların gelirlerini doğrudan etkileyen bir durum.

Serinin organizatörü Dorna Sports,  MotoGP takımlarının yanı sıra Moto2 ve Moto3 takımlarına toplamda 9 milyon euro’luk bir yardım paketi açıklamıştı.

Ancak 2020 sezonunun ne zaman başlayacağı belirsiz ve hem mevcut hem de gelecekteki ekonomik etkileri nedeniyle üreticiler, maliyet tasarrufu önlemlerini görüşmek üzere telekonferans yoluyla toplantı yapıyorlar.

Ducati'nin önerdiği fikir, her sürücünün elinde bulunan motosiklet sayısının, tıpkı Moto2 ve Moto3'te olduğu gibi, ikiden bire düşürülmesiydi. Ancak diğer beş üreticinin bu öneriyi reddettiği ortaya çıktı.

Fikir hakkında İtalyan gazetesi La Stampa'ya konuşan Ducati yöneticisi Gigi Dall’Igna, “Motosiklet dünyası genel olarak bu krizden çok etkilenecek. Maliyetleri düşürmemize izin veren tüm fikirler hayata geçirilmeli."

“Bu önlemlerden bir tanesinin de MotoGP'de sürücü başına sadece bir motosiklet kullanılabilmesi olabileceğini düşünüyorum."

“İki motosiklete sahip olan tek kategoriyiz ve sadece bir motosikletin kullanıldığı Moto3 veya Superbike'a bakarsam, şovun daha kötü olduğunu düşünmüyorum."

“Ben bir teknisyenim ve gelişimi seviyorum. Her zaman herhangi bir gelişim sınırlamasına karşı çıktım, ama şimdi işler tamamen farklı. Geleceğimiz harcamaların azaltılmasına bağlı." dedi.

Geçen hafta Motorsport.com ile yaptığı bir röportajda Yamaha takım yöneticisi Massimo Meregalli Ducati'nin önerisine karşı çıkmıştı.

"Şahsen ben karşıyım çünkü motosikletler zaten hazır."

"Yedek parça konusunda tasarruf edebileceğiniz doğru, ancak yatırım söz konusu olduğunda, bunun bir faydadan çok bir sorun olduğunu düşünüyorum."

"Kesinlikle 19 yarış olmayacak ve bu bir tasarruf olabilir. Mümkün olduğunca az sayıda personel ile piste gitmeyi de düşünebiliriz."

"Ama tek motosiklet fikrini sevmiyorum, diğer sınıflar için de durum öyle."

“Bir kaza nedeniyle belki bir seansın kaybedilmesi ya da bir seansın sona ermesi, hem teknik olarak hem de gösteri açısından çok daha pahalıya patlayacak."

Ducati'nin önerisi, kural değişikliklerine karar veren Grand Prix Komisyonundan onay alabilir. Ancak bu fikire neredeyse herkes tarafından karşı çıkıldığı için pek olası durmuyor.

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Editör Lewis Duncan

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