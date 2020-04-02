MotoGP üreticileri, fazladan sezon öncesi testi planlıyor

2020 MotoGP sezonunun ilk beş yarışı, koronavirüs nedeniyle ya ertelendi ya da iptal edildi ve Mayıs ayındaki Fransa ile İtalya Grand Prix’leri de aynı şekilde ertelenecek ya da iptal edilecek gibi görünüyor.

Sezon, Haziran ayındaki Barcelona yarışı ile başlasa bile sürücüler Katar’daki son testten sonra üç ay boyunca motosiklete binmemiş olacak.

Beirer, MotoGP’nin sahibi Dorna Sports ile, Barcelona’da veya sezon hangi pistte başlayacaksa orada bir test gerçekleştirme konusunu görüştü.

Sezon öncesinde bir test gerçekleştirme ihtimali sorulduğunda Beirer, “Bu zaten planlandı.”

“Bu çok önemli, çünkü bu durumda öylece sürücüleri piste çıkartıp onlardan bir gösteri bekleyemeyiz. Bu, harika bir test olacak ve yeniden başlamış olacağız.”

“Dorna ve FIM ile olan iletişim harika. FIM başkanı (Jorge Viegas), Dorna gibi her zaman benimle konuşmaya açıktı.”

“Yakın bir bilgi alışverişi var. Herkesin kendi programına devam etmesi çok doğal. Ancak her gün takvimin değişmesi ve yayınlanması biraz rahatsız edici. Bunu absürt buluyorum, çünkü kimse ne zaman başlayacağımızı bilmiyor.”

“İkinci aşamada, takvimlerin ayrıntılı şekilde ele alınmaması gerektiği ve bir çözüm bulunana kadar beklememiz gerektiği konusunda anlaştık. Daha sonra hep beraber, organizatörler, destekçiler ve üreticiler olarak toplanmalıyız.”

“Artık gerçekçi olmalıyız. Eğer çok sevdiğimiz İtalya’yı düşünürsek, şu anda büyük zorluklar yaşıyorlar ve bu zorluklar bir şekilde bizi de etkileyecek. Bu yüzden bir takvim oluşturmamız gerekmiyor.”

“Virüs, bir yol haritasına ihtiyaç duyulmadığını çoktan gösterdi.” şeklinde konuştu.