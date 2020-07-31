MotoGP üç yarışı iptal etti, Portimao takvime dönmeye hazırlanıyor

Orijinal 2020 sezonu, MotoGP tarihinin en uzunu olacaktı, çünkü takvimde toplam 20 yarış yer alacaktı.

Ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle takvim büyük oranda değişti ve sezon 13 Temmuz Jerez'de başladı. Ertesi hafta aynı pistte ikinci bir yarış daha gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz haftalarda Amerika yarışının iptal edildiği açıklanmıştı. Şimdi Malezya, Tayland ve Arjantin GP'lerinin de takvimden düşürüldüğü duyuruldu.

Bununla birlikte, Tayland'ın sözleşmesi 2026 yılına kadar uzatıldı.

Dorna Sports CEO'su Carmelo Ezpeleta, "Arjantin, Tayland ve Malezya Grand Prix'inin bu sezon için iptal edildiğini duyurmanın üzüntüsünü yaşıyoruz ve 2020 takviminde çok özlenecekler." dedi.

Bununla birlikte Motorsport.com, Portekiz'in 2020 takvimine gireceğini ve resmi açıklamanın 10 Ağustos'ta yapılacağını öğrendi.

Bu, sezonun 15 Kasım'da değil, 22 Kasım'da tamamlanacağı anlamına geliyor.

Böylelikle 2020 sezonu, 1986'dan bu yana Avrupa dışında hiçbir yarışın gerçekleşmediği ilk sezon olacak.

Bu yıl iptal edilen diğer yarışlar Avustralya, Japonya, İngiltere, Almanya, Hollanda, Finlandiya ve İtalyan GP'leriydi.

2020 MotoGP takvimi: