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MotoGP / Son dakika

MotoGP üç yarışı iptal etti, Portimao takvime dönmeye hazırlanıyor

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MotoGP üç yarışı iptal etti, Portimao takvime dönmeye hazırlanıyor
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör
31 Tem 2020 10:45

MotoGP, 2020 için Arjantin, Tayland ve Malezya'daki yarışları iptal etti, ancak Portekiz'i takvime 14. yarış olarak eklenecek.

Orijinal 2020 sezonu, MotoGP tarihinin en uzunu olacaktı, çünkü takvimde toplam 20 yarış yer alacaktı.

Ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle takvim büyük oranda değişti ve sezon 13 Temmuz Jerez'de başladı. Ertesi hafta aynı pistte ikinci bir yarış daha gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz haftalarda Amerika yarışının iptal edildiği açıklanmıştı. Şimdi Malezya, Tayland ve Arjantin GP'lerinin de takvimden düşürüldüğü duyuruldu.

Bununla birlikte, Tayland'ın sözleşmesi 2026 yılına kadar uzatıldı.

Dorna Sports CEO'su Carmelo Ezpeleta, "Arjantin, Tayland ve Malezya Grand Prix'inin bu sezon için iptal edildiğini duyurmanın üzüntüsünü yaşıyoruz ve 2020 takviminde çok özlenecekler." dedi.

Bununla birlikte Motorsport.com, Portekiz'in 2020 takvimine gireceğini ve resmi açıklamanın 10 Ağustos'ta yapılacağını öğrendi.

Bu, sezonun 15 Kasım'da değil, 22 Kasım'da tamamlanacağı anlamına geliyor.

Böylelikle 2020 sezonu, 1986'dan bu yana Avrupa dışında hiçbir yarışın gerçekleşmediği ilk sezon olacak.

Bu yıl iptal edilen diğer yarışlar Avustralya, Japonya, İngiltere, Almanya, Hollanda, Finlandiya ve İtalyan GP'leriydi.

2020 MotoGP takvimi:

Date Yarış Pist
8 Mart Qatar Katar - Sadece Moto2 ve Moto3 Losail
19 Temmuz Spain İspanya* Jerez
26 Temmuz Spain Endülüs* Jerez
9 Ağustos Czech Republic Çek Cumhuriyeti Brno
16 Ağustos Austria Avusturya Red Bull Ring
23 Ağustos Austria Steiermark Red Bull Ring
13 Eylül San Marino San Marino* Misano
20 Eylül San Marino Emilia-Romagna** Misano
27 Eylül Spain Katalonya Barcelona
11 Ekim France Fransa** Le Mans
18 Ekim Spain Aragon Motorland Aragon
25 Ekim Spain Teruel Motorland Aragon
8 Kasım Spain Avrupa Ricardo Tormo
15 Kasım Spain Valencia  Ricardo Tormo
22 Kasım Açıklanacak Açıklanacak

* 1 MotoE destek yarışı

** 2 MotoE destek yarışı

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Editör Lewis Duncan

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