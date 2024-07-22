MotoGP transfer hareketliliği sürerken Miller'ın KTM'deki baş mühendisi, Honda'ya katılmaya hazırlanıyor

Motorsport.com'un öğrendiğine göre, Jack Miller'ın KTM'deki teknik yöneticisi Christian Pupulin, gelecek yıl Honda'ya katılarak Luca Marini'nin garajında Giacomo Guidotti'nin yerini alacak.

İtalya GP'sinde yapılan bomba gibi açıklamaların ardından sürücü piyasasının durulmasıyla birlikte, dikkatler griddeki bazı önde gelen mühendislere çevrildi.

Fabiano Sterlacchini'nin, ailevi nedenlerle KTM ile sözleşmesini yenileyememesi dışında, bu tür durumlarda en yaygın olan şey mühendisler ve teknisyenlerin bir garajdan diğerine geçmeleri ve çoğu durumda sürücülerle birlikte hareket etmeleridir.

Ancak, Pupulin için durum böyle değil; bir buçuk yıl önce Ducati'de neredeyse bir ömür geçirdikten sonra KTM'ye katılmıştı ve burada Nicky Hayden ve Andrea Dovizioso gibi üst düzey sürücülerle çalışmıştı.

Avustralyalının gelecek yıl KTM'de kalmayacağı ve 2025'te Honda'ya katılarak Marini'nin motosikletinden sorumlu mühendis olarak yeni bir role başlayacağı ortaya çıktı.

Marini, 2024'ün başında HRC ile yeni bir sayfa açtığından beri, 2017'de Japon markasına katılan ve o zamandan beri Dani Pedrosa, Joan Mir ve Takaaki Nakagami gibi isimlerin mühendisliğini yapan Guidotti ile birlikte çalışıyor.

Bu bağlamda, Marini'nin Honda ile yaptığı görüşmelerde Marc Marquez'in ekibinde kilit bir figür olan Santi Hernandez ile çalışmak istediğini belirtmek gerekiyor. Marquez, Hernandez'i yanına almaya çalışmış ancak bu girişim başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Bu noktada, Mir Honda'dan Hernandez'i kendisine atamasını istedi ve bu talep Japon üretici tarafından kabul edildi.

Joan Mir, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Marini Guidotti ile çalışmaya devam etti ancak gelecek yıl Pupulin adında yeni bir mühendise sahip olacak.

Padokta popüler olarak "Pipi" adıyla bilinen hava mühendisinin transferi 2025’teki tek büyük değişiklik olmayacak.

Motorsport.com, Marquez'in gelecek yıl fabrika Ducati takımında Enea Bastianini'nin yerini aldığında Marco Rigamonti'yi pist mühendisi olarak devralacağını birkaç hafta önce bildirmişti.

Bastianini Tech3 KTM'ye geçecek ve burada Gresini'de uydu Ducati motosikletini çalıştırmaktan sorumlu olan Alberto Giribuola ile yeniden bir araya gelecek. Giribuola daha sonra mühendislik koordinatörü olarak KTM'ye geçti ve son zamanlara kadar Avusturyalı üreticide kaldı.

Motorsport.com, Jose Manuel Cazeaux'un Tech3 garajının diğer tarafında Maverick Vinales'e yardım etmesini bekliyor. Vinales, MotoGP'ye Suzuka'da 2015'te onunla ilk çıkışını yaptıktan sonra Aprilia'ya Cazeaux'u işe almıştı.

Aprilia'da, Jorge Martin'in RS-GP'ye uyum sağlamasına kimin yardımcı olacağı ise henüz belli değil. Motorsport.com, rol için ana adaylardan birinin, şu anda Pramac'ta İspanyol sürücüye eşlik eden Daniele Romagnoli olduğunu anlıyor.

Ducati ile bir sözleşmesi olmasına rağmen, Borgo Panigale merkezli takım ona 2025 için hizmetlerine ihtiyaç duyulmadığını zaten bildirdi.

Marka değiştirmesi muhtemel bir diğer mühendis Antonio Jimenez ise Honda ile görüşüyor ve gelecek yıl markanın test sürücüsü olarak görev yapacak olan Aleix Espargaro ile birlikte takıma katılacak.

Marco Bezzecchi'nin Aprilia'ya gelişiyle kimin yardımcı olacağı henüz belli değil, özellikle de Cazeaux, Vinales ile birlikte ayrılırsa…

Valentino Rossi tarafından çağrıldıktan sonra 2021'de MotoGP'ye giriş yapan David Munoz da en çok aranan isimlerden biri.

İspanyol, şu anda VR46'da Fabio Di Giannantonio ile çalışıyor mevcut görevinin bir parçası olarak gelecek yıl fabrika GP25'ine geçmeye hazırlanıyor.Ancak, teknisyenin en olası hedefi, gelecek sezondan itibaren Yamaha motosikletleriyle yarışacak olan Pramac.