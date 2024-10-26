MotoGP Tayland sıralama: Bagnaia pole'de, Martin kazaya rağmen üçüncü

Francesco Bagnaia, Tayland Grand Prix'si sıralama turlarında kendisi adına sezonun dördüncü pole pozisyonu elde etti. Şampiyonadaki en büyük rakibi Jorge Martin ise kaza yapmasına rağmen üçüncü sırada kendisine yer buldu.

Bagnaia, Q2'de ilk hızlı turuyla liderliği ele geçirdi ve sonrasında 1:28.700'lük derecesiyle zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

Pramac sürücüsü Jorge Martin, Bagnaia'nın pole pozisyonu derecesiyle rekabet edebilecek seviyede turlar atıyordu ancak beşinci virajda kayarak yerde kaldı.



Kazaya rağmen Martin, seansı üçüncü sırada tamamlamayı başardı.



Enea Bastianini ise yarışa ikinci sıradan start alacak.

Jorge Martin, Q2'de kaza yapan tek sürücü değildi; Marc Marquez, Franco Morbidelli ve Johann Zarco da seansı çakıl havuzunda tamamladılar.

Kazaların ardından gelen sarı bayraklar yeni hızlı turlar atılmasını engelledi ve bu sayede Marc Marquez, Marco Bezzecchi'nin hemen arkasında beşinci sırada kalmış oldu.



Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo ise 6. sırayı alarak Ducati olmayan en hızlı sürücü olmayı başardı.

Diğer taraftan geçen sezon Buriram'da podyuma çıkan Brad Binder, Q1'i geçemeyerek 13. sırada kalmış oldu.



Cuma günü büyük bir kaza geçiren Aleix Espargaro ise 14. sıradan yarışa başlayacak.

Q2 sonuçları:

Q1 sonuçları: