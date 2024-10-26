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Sıralama turları raporu
MotoGP Tayland GP

MotoGP Tayland sıralama: Bagnaia pole'de, Martin kazaya rağmen üçüncü

Tayland'da gerçekleştirilen sıralama seansında Francesco Bagnaia pole'ün sahibi oldu.

Ollie Barstow
Güncel:
Francesco Bagnaia, Ducati Team, Enea Bastianini, Ducati Team, Jorge Martin, Pramac Racing

Francesco Bagnaia, Tayland Grand Prix'si sıralama turlarında kendisi adına sezonun dördüncü pole pozisyonu elde etti. Şampiyonadaki en büyük rakibi Jorge Martin ise kaza yapmasına rağmen üçüncü sırada kendisine yer buldu.

Bagnaia, Q2'de ilk hızlı turuyla liderliği ele geçirdi ve sonrasında 1:28.700'lük derecesiyle zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

Pramac sürücüsü Jorge Martin, Bagnaia'nın pole pozisyonu derecesiyle rekabet edebilecek seviyede turlar atıyordu ancak beşinci virajda kayarak yerde kaldı.

Kazaya rağmen Martin, seansı üçüncü sırada tamamlamayı başardı.

Enea Bastianini ise yarışa ikinci sıradan start alacak.

Jorge Martin, Q2'de kaza yapan tek sürücü değildi; Marc Marquez, Franco Morbidelli ve Johann Zarco da seansı çakıl havuzunda tamamladılar.

Kazaların ardından gelen sarı bayraklar yeni hızlı turlar atılmasını engelledi ve bu sayede Marc Marquez, Marco Bezzecchi'nin hemen arkasında beşinci sırada kalmış oldu.

Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo ise 6. sırayı alarak Ducati olmayan en hızlı sürücü olmayı  başardı.

Diğer taraftan geçen sezon Buriram'da podyuma çıkan Brad Binder, Q1'i geçemeyerek 13. sırada kalmış oldu.

Cuma günü büyük bir kaza geçiren Aleix Espargaro ise 14. sıradan yarışa başlayacak.

Q2 sonuçları:

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 8

1'28.700

   184.829 333
2 Italy E. Bastianini Ducati Team 23 Ducati 9

+0.232

1'28.932

 0.232 184.347 334
3 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 5

+0.430

1'29.130

 0.198 183.938 334
4 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 9

+0.624

1'29.324

 0.194 183.538 330
5 Spain M. Marquez Gresini Racing 93 Ducati 5

+0.686

1'29.386

 0.062 183.411 333
6 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 9

+0.708

1'29.408

 0.022 183.366 334
7 Spain P. Acosta Tech 3 31 KTM 9

+0.719

1'29.419

 0.011 183.343 340
8 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 5

+0.735

1'29.435

 0.016 183.310 330
9 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 9

+0.827

1'29.527

 0.092 183.122 327
10 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 8

+0.928

1'29.628

 0.101 182.916 333
11 Italy F. Morbidelli Pramac Racing 21 Ducati 5

+1.036

1'29.736

 0.108 182.695 335
12 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 8

+1.097

1'29.797

 0.061 182.571 335
Tüm sonuçları görüntüle  

Q1 sonuçları:

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 9

1'29.406

   183.370 331
2 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 8

+0.023

1'29.429

 0.023 183.323 332
3 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 9

+0.129

1'29.535

 0.106 183.106 330
4 Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 8

+0.162

1'29.568

 0.033 183.038 336
5 Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 8

+0.367

1'29.773

 0.205 182.620 331
6 Spain A. Fernandez Tech 3 37 KTM 8

+0.422

1'29.828

 0.055 182.508 332
7 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 9

+0.429

1'29.835

 0.007 182.494 328
8 Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 8

+0.497

1'29.903

 0.068 182.356 328
9 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 8

+0.639

1'30.045

 0.142 182.068 334
10 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 9

+0.696

1'30.102

 0.057 181.953 330
11 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 8

+0.731

1'30.137

 0.035 181.883 333
12 Italy L. Savadori Trackhouse Racing Team 32 Aprilia 6

+1.186

1'30.592

 0.455 180.969 335
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