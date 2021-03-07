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Önceki / Quartararo, Yamaha'nın MotoGP motosikletine adapte olmakta zorlanmış
MotoGP / Son dakika

MotoGP testlerinin ikinci gününde Quartararo, Miller'ın önünde lider

Ekleyen:
Çeviren:
Efe Kahya
, Editör

Yeni fabrika Yamaha pilotu Fabio Quartararo, Katar'da yapılan MotoGP sezon öncesi testlerinin ikinci gününde tempoyu belirleyen isim oldu ve günü, Ducati pilotu Jack Miller'ın 0.077 saniye önünde lider tamamladı.

MotoGP testlerinin ikinci gününde Quartararo, Miller'ın önünde lider

Katar testlerinde her zaman olduğu gibi seansın erken bölümünde az sayıda pilot piste çıktı. KTM test pilotu Dani Pedrosa, ilk saatte tur atan dört isim içerisinde 1.58.290'ı yakalayarak geçici liderliği ele geçirdi.

Pramac pilotu Johann Zarco ise, ikinci saat tamamlanırken 2021 Ducati motosikleti ile 1.55.796'lık zamanı yakaladı. İtalyan marka; KTM, Honda ve Aprilia ile beraber yeni ön kalkış mekanizmasını denedi.

Francesco Bagnaia ise üçüncü saatin başında, 1.55.560'lık derecesi ile Zarco'yu geride bıraktı. İtalyan pilotun liderliği ise kısa sürdü. Bu turdan birkaç dakika sonra Yamaha pilotu Maverick Vinales, 1.55.187 ile liderliği ele geçirdi - bir sonraki turda ise Vinales bu zamanı 1.54.845'e kadar indirdi.

Dördüncü saate kadar lider olarak kalan Vinales'in koltuğuna oturan isim, HRC test sürücüsü Stefan Bradl oldu. Alman pilot 1.54.658'lik turu ile dördüncü saatte liderliği ele geçirdi.

Bitime iki buçuk saat kala ise, günün çoğunluğunu yeni aerodinamik paketi değerlendirerek geçiren Ducati pilotu Jack Miller, 1.54.367'lik derecesi ile yeni lider oldu. Miller'ın liderliği ise yarım saat sürdü, çünkü Aleix Espargaro yeni Aprilia'sı ile 1.54.152 yaparak liderliği aldı.

"A-spec" olarak adlandırılan, biraz geliştirilmiş M1'i ile sürüş yapmaya devam eden Petronas SRT pilotu Franco Morbidelli, son saate doğru girilirken Espargaro'nun tahtını sallayacak bir tur attı, ancak Espargaro'nun turundan sadece 0.001 saniye geride kalarak geçici ikinciliği aldı.

Espargaro'nun liderliği ise Morbidelli'nin eski takım arkadaşı Quartararo tarafından sonlandırıldı. Bitime 40 dakika kala 1.53.940 ile en hızlı turu atan Quartararo, seansın sonuna kadar liderliğini korudu ve günün en hızlı ismi oldu. 

Miller ise Fransız pilotun arkasından ikinci olurken, Aprilia pilotu Aleix Espargaro ise üçüncü sırada onları takip etti.

Morbidelli, SRT M1'ini dördüncü sıraya yerleştirerek Bradl ve Zarco'nun önünde yer aldı, Vinales ise yedinciliğe kadar geriledi.

Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT

Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Son dünya şampiyonu Joan Mir ise sekizinci sırada yer aldı. Günü erkenden tamamlayan Mir, gününün çoğunu Suzuki'nin yeni şasisini ve çeşitli elektronik ayarları test ederek geçirdi.

Bagnaia ve diğer Suzuki pilotu Alex Rins ilk 10'u tamamlarken, KTM pilotu Miguel Oliveira 11. olarak yeni Honda pilotu Pol Espargaro'nun hemen önünde yer aldı.

LCR pilotu Alex Marquez, son virajda yerde kalarak Pazar gününde de bir kaza yapmış oldu ve takım arkadaşı Takaaki Nakagami'nin de yerde kalmasının ardından LCR'daki tamir işleri iki katına çıktı.

Pramac çaylağı Jorge Martin, Cuma günü yapılan shakedown sırasında yaptığı kazanın ardından yeniden yerde kaldı ve damalı bayrak sallandığında, Avintia pilotu Luca Marini'nin arkasında 19. sırada yer aldı.

Marini'nin takım arkadaşı Enea Bastianini ise yeniden en hızlı çaylak olmayı başardı. Bastianini, 1.55.486'lık zamanı ile 16. sırada günü tamamladı.

SRT pilotu Valentino Rossi, Tech3 ikilisi Danilo Petrucci ve Iker Lecuona ile beraber KTM pilotu Brad Binder da zaman turu atan isimlerin sonunda yer alan isimler oldular.

 

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Quartararo, Yamaha'nın MotoGP motosikletine adapte olmakta zorlanmış

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Quartararo, Yamaha'nın MotoGP motosikletine adapte olmakta zorlanmış
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Seri MotoGP
Pilotlar Fabio Quartararo
Editör Lewis Duncan

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