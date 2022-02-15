MotoGP, testlerde yaşanan sorunlar sonrası Endonezya pistinde revizyona gidecek

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MotoGP, 20 Mart’ta, 20 senelik aranın ardından Endonezya’ya geri dönmeye hazırlanıyor. Yarışın düzenleneceği yeni Mandalika pisti, MotoGP tarihinin ilk cadde pisti olacak.

MotoGP tarihi yarıştan önce sezon öncesi testlerinin son üç günü için yine pistin yer aldığı Lombok adasındaydı.

Fakat testin ilk gününün sabahı yağan yağmur ve halen devam etmekte olan çalışmalar pisti çamur içinde bırakmıştı, dolayısıyla pist koşulları tehlikeliydi. Dorna bu sebeple sürücülerle bir toplantı gerçekleştirdi, bu seansa bir saatlik mecburi bir ara verilmesi anlamına geliyordu.

Sürücüler seans yeniden başladığında pistin temizliğine yardımcı olmak için en az 20 tur atmak zorundaydı. Pistin temizlenmesine ve koşulların iyileşmesine yardımcı olmalarına rağmen bu durumdan rahatsız olan sürücüler vardı.

Yamaha pilotu Franco Morbidelli, bu sürücülerden biriydi. Morbidelli “bu yaptıklarının çok tehlikeli olduğunu” belirterek tepki gösterdi.

Pistin temizlenmesinden sonra testin kalanı planlandığı gibi geçti, fakat asfaltın yer yer çökmesi ve yüksek titreşim gibi problemler gün boyunca devam etti.

Raul Fernandez, KTM Tech3 Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bazı sürücüler pistin henüz yarışmaya uygun olmadığını söylerken çalışmaların bir an önce tamamlanması için de çağrıda bulundular.

Sonuç olarak, Salı akşamı FIM (Dünya Motosiklet Federasyonu), Dorna ve Endonezya Turizm Geliştirme Şirketi ile Mart’taki yarışa kadar pistteki eksiklerin tamamlanması ve birtakım geliştirmeler yapılması için anlaşmaya vardı. Anlaşmaya göre, pist son virajın öncesinden başlayarak 5. viraja kadar yeniden düzenlenecek.

Pist ayrıca yüzeyin tamamının MotoGP standartlarını karşılamasını sağlamak için dünyaca önde gelen teknolojiler kullanılarak temizlenecek ve yarışa hazır edilecek. Bütün bu hazırlıkların yarıştan en az bir hafta önce tamamlanmış olması beklenmekte.

Her ne kadar pist düzeni pilotlar tarafından memnuniyetle karşılanmış olsa da, özellikle padokta Lombok adasının genel olarak yarışa hazır olmadığına yönelik endişeler sürmekte.

Testler boyunca padok görevlileri arasında tespit edilen COVID-19 vakalarında ani bir artış gerçekleşti, çok sayıda kişi Mandalika uçuşunu iptal etmek durumunda kaldı.

Çeviri: Altay Gök