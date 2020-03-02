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MotoGP / Tayland GP / Son dakika

MotoGP, Tayland yarışını da ertelemeye hazırlanıyor!

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MotoGP, Tayland yarışını da ertelemeye hazırlanıyor!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
2 Mar 2020 07:04

Tayland Sağlık Bakanı Anutin Charnvirakul, Tayland MotoGP yarışının koronavirüs salgını nedeniyle erteleneceğini açıkladı.

AFP'deki habere göre, aynı zamanda ülkenin başbakan yardımcılığını da yapan Tayland Sağlık Bakanı Anutin Charnvirakul, yarışın normalde yapılması gereken 22 Mart tarihinde gerçekleşmeyeceğini duyurdu.

Anutin AFP'ye, "İptal edildiğini söylemiyorum, sadece bu etkinliğin, yapmamıza izin verilinceye kadar ertelendiğini söylüyorum."

“Bunun nedeni koronavirüs. Bu etkinliği, bir sonraki açıklamaya kadar ertelememiz gerekiyor."

"Dünya çapında yaşananlarla birlikte hareket etmemiz gerekiyor ve bu, ülkemizin yararına olduğu gibi, katılımcıların da yararına olan bir şey." açıklamasına yaptı.

Erteleme kararı henüz Dorna tarafından resmen onaylanmadı.

8 Mart'ta koşulması planlanan 2020 MotoGP sezonunun açılış yarışı Katar Grand Prix'si, Koronavirüs salgını nedeniyle zaten iptal edilmişti.

Bundan önce Sanya Formula E yarışı ertelendi ve kısa bir süre sonra da Formula 1 Çin Grand Prix'sinin erteleneceği duyuruldu.

Ancak F1'in açılış yarışı olan Avustralya Grand Prix'sinin gerçekleştirileceği de açıklandı.

 

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Seri MotoGP
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Editör Andrew van Leeuwen

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