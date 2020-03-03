MotoGP, Tayland yarışı için Aragon'un tarihini değiştirebilir

MotoGP organizatörü Dorna, Coronavirüs krizinin ortasında revize edilmiş bir takvim için çalışmalarına devam ediyor.

Katar'daki sezonun açılış yarışı iptal edildi, Buriram'daki ikinci yarış ise ertelendi.

2020 MotoGP sezonunun resmi olarak ne zaman ve nerede başlayacağı henüz bilinmiyor. Şu anda ilk yarışın 5 Nisan'da Amerika'da yapılması planlanıyor ancak bu durum, ABD tarafından yapılabilecek herhangi bir seyahat yasağına bağlı olarak değişebilir.

Dorna şimdi Tayland yarışı için yeni bir düzen üzerinde çalışıyor ve seçeneklerden birisi, yarışın 4 Ekim'de Aragon yarışının yerini alması.

Onda Cero ile yaptığı röportajda Dorna CEO'su Carmelo Ezpeleta, "Aragon'un ileri çekilmesi ve orijinal tarihinin Tayland'a verilmesi oldukça mümkün."

"Ama önce bunu [Aragon] organizatörleriyle tartışmalı ve bunun mümkün olup olmadığını görmeliyiz." dedi.

Aragon'un böylelikle San Marino Grand Prix'sinden sonraki hafta, yani 20 Eylül'de yapılması planlanıyor.

Bu kararla birlikte Asya yarışları arka arkaya yapılmış olacak. Tayland yarışından sonra Japonya, ardından Avustralya ve son olarak Malezya yarışları peş peşe gerçekleşecek.