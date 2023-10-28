MotoGP Tayland Sprint: Martin üst üste 5. sprint zaferini aldı, Bagnaia yedinci
2023 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 17. ayağı olan Tayland Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen sprint yarışını Pramac Ducati sürücüsü Jorge Martin kazandı.
Kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesine sahne olan MotoGP Dünya Şampiyonası, Endonezya ve Avustralya yarışlarının ardından hiç ara vermeden üst üste 3. yarış için Tayland'a geldi.
Sezonun 17. ayağı olan Tayland GP öncesinde bugün sprint mücadelesi gerçekleştirildi. 12 turluk mücadele öncesinde Jorge Marrin pole pozisyonundaydı. Onun arkasında Luca Marini, Alex Espargaro, Marco Bezzecchi, Brad Binder, Francesco Bagnaia, Alex Marquez ve Marc Marquez ilk 8'si tamamlıyordu.
Formasyon turunun sorunsuz bir şekilde tamamlanmasıyla tüm sürücüler gride yerleşti ve Buriram'da 12 turluk mücadele başladı.
Martin iyi bir start alsa da Marini daha iyi bir start aldı ve ikili ilk viraja yan yana girdiler. Martin dışarıda olmasına rağmen viraja iyi hız taşıdı ve pozisyonunu koruyarak önde kaldı.
Yarış startı:
Turun geri kalanında Martin'i rahatsız edebilen olmadı. Yine de ilk turda oldukça aksiyon gördük ve turun sonuna kadar sıralar tamamen yerine oturmadı.
Sıkı mücadelenin ardından ilk tur sonrası Martin, Marini, Binder, Espargaro, Marc Marquez, Bezzecchi, Alex Marquez, Johann Zarco, Bagnaia, Quartararo ilk 10'u vardı.
Binder, Espargaro'yu geçerek 3. sıraya yükselmişti. Bagnaia ise yavaş bir ilk turun ardından 9. sıraya kadar gerilemişti.
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Francesco Bagnaia, Ducati Team
İlk tur aksiyon dolu olsa da sıraların oturmasıyla birlikte her şey sakinleşti. Martin önde rahattı, onun arkasında ise Binder ikinci sıra için Marini'ye baskı uyguluyordu.
7. tura geldiğimizde Binder geçişi tamamladı ve Marini'yi geçti.
Binder'ın ikinci sıra için geçişi:
Son 5 tura girdiğimizde Martin, Binder, Marini, Espargaro, Bezzecchi, Marquez, Bagnaia ilk 7'si vardı.
Marini, Binder'a geçilmesinin ardından şimdi de Espargaro'dan baskı yiyordu. Bezzecchi ise Marc Marquez'in baskısı altındaydı. Bitime 4 tur kala Marquez geçişi yaptı ve Bezzecchi'yi geçti ve beşinci sıraya yükseldi. Marquez, son turda da hata yapan Espargaro'yu geçti ve 4. sıraya çıktı.
Espargaro'nun hatası ve Marquez'in geçişi:
Ön tarafta ise Martin çok rahattı ve İspanyol sürücü, startta liderliğini korumasının ardından tüm turları lider götürerek zafere ulaştı.
Martin, böylelikle üst üste 5. sprint zaferini aldı ve 12 puanı hanesine yazdırarak Bagnaia ile arasındaki puan farkını 18'e indirdi.
Temiz bir yarış çıkaran Binder ikinci olurken, Marini sprint podyumunu tamamladı. Marquez, son turun 3. virajında hata yapan Espargaro'yu da geçerek dördüncü sırayı aldı ve iyi bir yarışı geride bıraktı.
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Marc Marquez, Repsol Honda Takımı
Espargaro son turdaki hatasıyla 5. sıraya geriledi, Bezzecchi altıncıydı. Şampiyona lideri Bagnaia ise altıncı başladığı yarışı 7. sırada tamamladı.
Günün son puanları ise Alex Marquez ile Johann Zarco'ya gitti.
MotoGP Tayland hafta sonu, Pazar günü TSİ 11.00'de başlayacak Tayland GP ile devam edecek.
Yarış sonucu:
|Sürücü bilgisi
|
|
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Yarış dışı
|Puan
|1
|J. Martin Pramac Racing
|89
|Ducati
|13
|
-
|12
|2
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|13
|
+0.933
0.933
|0.933
|9
|3
|L. Marini Team VR46
|10
|Ducati
|13
|
+1.841
1.841
|0.908
|7
|4
|M. Marquez Repsol Honda Team
|93
|Honda
|13
|
+3.503
3.503
|1.662
|6
|5
|A. Espargaro Aprilia Racing Team
|41
|Aprilia
|13
|
+3.581
3.581
|0.078
|5
|6
|M. Bezzecchi Team VR46
|72
|Ducati
|13
|
+4.029
4.029
|0.448
|4
|7
|F. Bagnaia Ducati Team
|1
|Ducati
|13
|
+4.121
4.121
|0.092
|3
|8
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|13
|
+6.727
6.727
|2.606
|2
|9
|J. Zarco Pramac Racing
|5
|Ducati
|13
|
+7.323
7.323
|0.596
|1
|10
|J. Miller Red Bull KTM Factory Racing
|43
|KTM
|13
|
+9.240
9.240
|1.917
|11
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|13
|
+9.339
9.339
|0.099
|12
|J. Mir Repsol Honda Team
|36
|Honda
|13
|
+10.356
10.356
|1.017
|13
|E. Bastianini Ducati Team
|23
|Ducati
|13
|
+12.312
12.312
|1.956
|14
|R. Fernandez RNF Racing
|25
|Aprilia
|13
|
+15.390
15.390
|3.078
|15
|F. Morbidelli Yamaha Factory Racing
|21
|Yamaha
|13
|
+15.535
15.535
|0.145
|16
|P. Espargaro Tech 3
|44
|KTM
|13
|
+15.644
15.644
|0.109
|17
|M. Oliveira RNF Racing
|88
|Aprilia
|13
|
+17.753
17.753
|2.109
|18
|M. Viñales Aprilia Racing Team
|12
|Aprilia
|13
|
+22.675
22.675
|4.922
|19
|T. Nakagami Team LCR
|30
|Honda
|13
|
+37.854
37.854
|15.179
|dnf
|F. Di Giannantonio Gresini Racing
|49
|Ducati
|9
|
|Yarış dışı
|dnf
|A. Fernandez Tech 3
|37
|KTM
|5
|
|Yarış dışı
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