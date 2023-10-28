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MotoGP Tayland GP
Yarış raporu

MotoGP Tayland Sprint: Martin üst üste 5. sprint zaferini aldı, Bagnaia yedinci

2023 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 17. ayağı olan Tayland Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen sprint yarışını Pramac Ducati sürücüsü Jorge Martin kazandı.

Can Çarpıcı
Editör Can Çarpıcı
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Jorge Martin, Pramac Racing, Kazandı

Kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesine sahne olan MotoGP Dünya Şampiyonası, Endonezya ve Avustralya yarışlarının ardından hiç ara vermeden üst üste 3. yarış için Tayland'a geldi. 

Sezonun 17. ayağı olan Tayland GP öncesinde bugün sprint mücadelesi gerçekleştirildi. 12 turluk mücadele öncesinde Jorge Marrin pole pozisyonundaydı. Onun arkasında Luca Marini, Alex Espargaro, Marco Bezzecchi, Brad Binder, Francesco Bagnaia, Alex Marquez ve Marc Marquez ilk 8'si tamamlıyordu. 

Formasyon turunun sorunsuz bir şekilde tamamlanmasıyla tüm sürücüler gride yerleşti ve Buriram'da 12 turluk mücadele başladı. 

Martin iyi bir start alsa da Marini daha iyi bir start aldı ve ikili ilk viraja yan yana girdiler. Martin dışarıda olmasına rağmen viraja iyi hız taşıdı ve pozisyonunu koruyarak önde kaldı. 

Yarış startı: 

 

Turun geri kalanında Martin'i rahatsız edebilen olmadı. Yine de ilk turda oldukça aksiyon gördük ve turun sonuna kadar sıralar tamamen yerine oturmadı.

Sıkı mücadelenin ardından ilk tur sonrası Martin, Marini, Binder, Espargaro, Marc Marquez, Bezzecchi, Alex Marquez, Johann Zarco, Bagnaia, Quartararo ilk 10'u vardı. 

Binder, Espargaro'yu geçerek 3. sıraya yükselmişti. Bagnaia ise yavaş bir ilk turun ardından 9. sıraya kadar gerilemişti. 

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Francesco Bagnaia, Ducati Team

İlk tur aksiyon dolu olsa da sıraların oturmasıyla birlikte her şey sakinleşti. Martin önde rahattı, onun arkasında ise Binder ikinci sıra için Marini'ye baskı uyguluyordu. 

7. tura geldiğimizde Binder geçişi tamamladı ve Marini'yi geçti. 

Binder'ın ikinci sıra için geçişi: 

 

Son 5 tura girdiğimizde Martin, Binder, Marini, Espargaro, Bezzecchi, Marquez, Bagnaia ilk 7'si vardı. 

Marini, Binder'a geçilmesinin ardından şimdi de Espargaro'dan baskı yiyordu. Bezzecchi ise Marc Marquez'in baskısı altındaydı. Bitime 4 tur kala Marquez geçişi yaptı ve Bezzecchi'yi geçti ve beşinci sıraya yükseldi. Marquez, son turda da hata yapan Espargaro'yu geçti ve 4. sıraya çıktı.

Espargaro'nun hatası ve Marquez'in geçişi: 

 

Ön tarafta ise Martin çok rahattı ve İspanyol sürücü, startta liderliğini korumasının ardından tüm turları lider götürerek zafere ulaştı. 

Martin, böylelikle üst üste 5. sprint zaferini aldı ve 12 puanı hanesine yazdırarak Bagnaia ile arasındaki puan farkını 18'e indirdi. 

Temiz bir yarış çıkaran Binder ikinci olurken, Marini sprint podyumunu tamamladı. Marquez, son turun 3. virajında hata yapan Espargaro'yu da geçerek dördüncü sırayı aldı ve iyi bir yarışı geride bıraktı. 

Marc Marquez, Repsol Honda Takımı

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Marc Marquez, Repsol Honda Takımı

Espargaro son turdaki hatasıyla 5. sıraya geriledi, Bezzecchi altıncıydı. Şampiyona lideri Bagnaia ise altıncı başladığı yarışı 7. sırada tamamladı. 

Günün son puanları ise Alex Marquez ile Johann Zarco'ya gitti. 

MotoGP Tayland hafta sonu, Pazar günü TSİ 11.00'de başlayacak Tayland GP ile devam edecek. 

Yarış sonucu: 

 
 
         
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Yarış dışı Puan
1 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 13

-

       12
2 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 13

+0.933

0.933

 0.933     9
3 Italy L. Marini Team VR46 10 Ducati 13

+1.841

1.841

 0.908     7
4 Spain M. Marquez Repsol Honda Team 93 Honda 13

+3.503

3.503

 1.662     6
5 Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 13

+3.581

3.581

 0.078     5
6 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 13

+4.029

4.029

 0.448     4
7 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 13

+4.121

4.121

 0.092     3
8 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 13

+6.727

6.727

 2.606     2
9 France J. Zarco Pramac Racing 5 Ducati 13

+7.323

7.323

 0.596     1
10 Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 13

+9.240

9.240

 1.917      
11 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 13

+9.339

9.339

 0.099      
12 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 13

+10.356

10.356

 1.017      
13 Italy E. Bastianini Ducati Team 23 Ducati 13

+12.312

12.312

 1.956      
14 Spain R. Fernandez RNF Racing 25 Aprilia 13

+15.390

15.390

 3.078      
15 Italy F. Morbidelli Yamaha Factory Racing 21 Yamaha 13

+15.535

15.535

 0.145      
16 Spain P. Espargaro Tech 3 44 KTM 13

+15.644

15.644

 0.109      
17 Portugal M. Oliveira RNF Racing 88 Aprilia 13

+17.753

17.753

 2.109      
18 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 13

+22.675

22.675

 4.922      
19 Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 13

+37.854

37.854

 15.179      
dnf Italy F. Di Giannantonio Gresini Racing 49 Ducati 9

 

     Yarış dışı  
dnf Spain A. Fernandez Tech 3 37 KTM 5

 

     Yarış dışı  
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