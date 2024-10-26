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Yarış raporu
MotoGP Tayland GP

MotoGP Tayland sprint: Bastianini kazandı, Martin ikinci

Enea Bastianini, Tayland'da gerçekleştirilen sprint yarışını kazandı. Jorge Martin, pole pozisyonundan başlayan Francesco Bagnaia'yı geçerek ikinci sırayı aldı.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Güncel:
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Yarışa Fabrika Ducati sürücülerinin arkasında başlayan Jorge Martin, start'ta Bastianini'yi geride bırakarak ikinci sırayı almayı başarmıştı.

Ancak ilk virajda yaşanan Bagnaia ve Martin mücadelesi, iyi bir start alamayan Bastianini'ye erken bir liderlik fırsatı sundu.

Tüm bunların ardından Jorge Martin beşinci sıraya kadar gerilemiş oldu.

Pramac sürücüsü, ikinci sıraya kadar yükselse de liderlik mücadelesinde Bastianini'yi geçemedi. Sprint'in son bölümlerinde Martin, Bagnaia'nın baskısına rağmen mücadeleyi ikinci sırada tamamladı.

Diğer taraftan Marc Marquez yalnız bir yarış koşarak dördüncü sırada finiş gördü.

Çaylak Pedro Acosta ise beşinci sırada mücadele ederken, üçüncü virajda kaza yaptı ve yarış dışı kaldı.

Miguel Oliveira, sağ bileğindeki kırıklar nedeniyle pistlerden uzak kalmaya devam ediyor ve onun yerine Trackhouse'da Aprilia test sürücüsü Lorenzo Savadori mücadele ediyor.

   
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Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Yarış dışı Puan
1 Italy E. Bastianini Ducati Team 23 Ducati 13

19'31.131

   181.9   12
2 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 13

+1.357

19'32.488

 1.357 181.7   9
3 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 13

+2.372

19'33.503

 1.015 181.6   7
4 Spain M. Marquez Gresini Racing 93 Ducati 13

+5.402

19'36.533

 3.030 181.1   6
5 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 13

+10.140

19'41.271

 4.738 180.4   5
6 Italy F. Morbidelli Pramac Racing 21 Ducati 13

+11.087

19'42.218

 0.947 180.2   4
7 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 13

+11.538

19'42.669

 0.451 180.2   3
8 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 13

+11.680

19'42.811

 0.142 180.1   2
9 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 13

+13.692

19'44.823

 2.012 179.8   1
10 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 13

+14.483

19'45.614

 0.791 179.7    
11 Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 13

+18.397

19'49.528

 3.914 179.1    
12 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 13

+18.544

19'49.675

 0.147 179.1    
13 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 13

+19.265

19'50.396

 0.721 179.0    
14 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 13

+19.688

19'50.819

 0.423 178.9    
15 Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 13

+19.988

19'51.119

 0.300 178.9    
16 Spain A. Fernandez Tech 3 37 KTM 13

+21.298

19'52.429

 1.310 178.7    
17 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 13

+21.413

19'52.544

 0.115 178.7    
18 Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 13

+23.400

19'54.531

 1.987 178.4    
19 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 13

+23.979

19'55.110

 0.579 178.3    
20 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 13

+29.474

20'00.605

 5.495 177.5    
21 Italy L. Savadori Trackhouse Racing Team 32 Aprilia 13

+39.389

20'10.520

 9.915 176.0    
dnf Spain P. Acosta Tech 3 31 KTM 10

+3 Laps

15'44.928

 3 Laps 173.4 Yarış dışı  
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Önceki haber MotoGP Tayland sıralama: Bagnaia pole'de, Martin kazaya rağmen üçüncü

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