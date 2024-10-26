MotoGP Tayland sprint: Bastianini kazandı, Martin ikinci
Enea Bastianini, Tayland'da gerçekleştirilen sprint yarışını kazandı. Jorge Martin, pole pozisyonundan başlayan Francesco Bagnaia'yı geçerek ikinci sırayı aldı.
Yarışa Fabrika Ducati sürücülerinin arkasında başlayan Jorge Martin, start'ta Bastianini'yi geride bırakarak ikinci sırayı almayı başarmıştı.
Ancak ilk virajda yaşanan Bagnaia ve Martin mücadelesi, iyi bir start alamayan Bastianini'ye erken bir liderlik fırsatı sundu.
Tüm bunların ardından Jorge Martin beşinci sıraya kadar gerilemiş oldu.
Pramac sürücüsü, ikinci sıraya kadar yükselse de liderlik mücadelesinde Bastianini'yi geçemedi. Sprint'in son bölümlerinde Martin, Bagnaia'nın baskısına rağmen mücadeleyi ikinci sırada tamamladı.
Diğer taraftan Marc Marquez yalnız bir yarış koşarak dördüncü sırada finiş gördü.
Çaylak Pedro Acosta ise beşinci sırada mücadele ederken, üçüncü virajda kaza yaptı ve yarış dışı kaldı.
Miguel Oliveira, sağ bileğindeki kırıklar nedeniyle pistlerden uzak kalmaya devam ediyor ve onun yerine Trackhouse'da Aprilia test sürücüsü Lorenzo Savadori mücadele ediyor.
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Yarış dışı
|Puan
|1
|E. Bastianini Ducati Team
|23
|Ducati
|13
|
19'31.131
|181.9
|12
|2
|J. Martin Pramac Racing
|89
|Ducati
|13
|
+1.357
19'32.488
|1.357
|181.7
|9
|3
|F. Bagnaia Ducati Team
|1
|Ducati
|13
|
+2.372
19'33.503
|1.015
|181.6
|7
|4
|M. Marquez Gresini Racing
|93
|Ducati
|13
|
+5.402
19'36.533
|3.030
|181.1
|6
|5
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|13
|
+10.140
19'41.271
|4.738
|180.4
|5
|6
|F. Morbidelli Pramac Racing
|21
|Ducati
|13
|
+11.087
19'42.218
|0.947
|180.2
|4
|7
|M. Bezzecchi Team VR46
|72
|Ducati
|13
|
+11.538
19'42.669
|0.451
|180.2
|3
|8
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|13
|
+11.680
19'42.811
|0.142
|180.1
|2
|9
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|13
|
+13.692
19'44.823
|2.012
|179.8
|1
|10
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|13
|
+14.483
19'45.614
|0.791
|179.7
|11
|J. Miller Red Bull KTM Factory Racing
|43
|KTM
|13
|
+18.397
19'49.528
|3.914
|179.1
|12
|J. Zarco Team LCR
|5
|Honda
|13
|
+18.544
19'49.675
|0.147
|179.1
|13
|J. Mir Repsol Honda Team
|36
|Honda
|13
|
+19.265
19'50.396
|0.721
|179.0
|14
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|13
|
+19.688
19'50.819
|0.423
|178.9
|15
|A. Espargaro Aprilia Racing Team
|41
|Aprilia
|13
|
+19.988
19'51.119
|0.300
|178.9
|16
|A. Fernandez Tech 3
|37
|KTM
|13
|
+21.298
19'52.429
|1.310
|178.7
|17
|A. Rins Yamaha Factory Racing
|42
|Yamaha
|13
|
+21.413
19'52.544
|0.115
|178.7
|18
|T. Nakagami Team LCR
|30
|Honda
|13
|
+23.400
19'54.531
|1.987
|178.4
|19
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|13
|
+23.979
19'55.110
|0.579
|178.3
|20
|M. Viñales Aprilia Racing Team
|12
|Aprilia
|13
|
+29.474
20'00.605
|5.495
|177.5
|21
|L. Savadori Trackhouse Racing Team
|32
|Aprilia
|13
|
+39.389
20'10.520
|9.915
|176.0
|dnf
|P. Acosta Tech 3
|31
|KTM
|10
|
+3 Laps
15'44.928
|3 Laps
|173.4
|Yarış dışı
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