MotoGP Tayland sprint: Bastianini kazandı, Martin ikinci

Yarışa Fabrika Ducati sürücülerinin arkasında başlayan Jorge Martin, start'ta Bastianini'yi geride bırakarak ikinci sırayı almayı başarmıştı.



Ancak ilk virajda yaşanan Bagnaia ve Martin mücadelesi, iyi bir start alamayan Bastianini'ye erken bir liderlik fırsatı sundu.



Tüm bunların ardından Jorge Martin beşinci sıraya kadar gerilemiş oldu.

Pramac sürücüsü, ikinci sıraya kadar yükselse de liderlik mücadelesinde Bastianini'yi geçemedi. Sprint'in son bölümlerinde Martin, Bagnaia'nın baskısına rağmen mücadeleyi ikinci sırada tamamladı.

Diğer taraftan Marc Marquez yalnız bir yarış koşarak dördüncü sırada finiş gördü.



Çaylak Pedro Acosta ise beşinci sırada mücadele ederken, üçüncü virajda kaza yaptı ve yarış dışı kaldı.

Miguel Oliveira, sağ bileğindeki kırıklar nedeniyle pistlerden uzak kalmaya devam ediyor ve onun yerine Trackhouse'da Aprilia test sürücüsü Lorenzo Savadori mücadele ediyor.