MotoGP Tayland: Muazzam mücadeleyi Martin kazandı, ilk 3'ü 0.252sn ayırdı!

Kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesine sahne olan MotoGP Dünya Şampiyonası, Endonezya ve Avustralya yarışlarının ardından hiç ara vermeden üst üste 3. yarış için Tayland'a geldi.

Sezonun 17. ayağı olan Tayland GP öncesinde dün sprint mücadelesi gerçekleştirilmişti 12 turluk bu mücadeleyi Jorge Martin kazanmış, Francesco Bagnaia ise sekizinci sırayı almıştı. Böylelikle puan farkı 18'e inmişti.

Bugün ise Buriram'da sıra ana yarıştaydı. Pazar günü perdeyi ilk olarak Moto3 sınıfı açmıştı, ardından Moto2 sınıfı sahneye çıktı. Kapanışı da premier sınıf yapacaktı.

26 turluk mücadele öncesinde Jorge Marrin pole pozisyonundaydı. Onun arkasında Luca Marini, Alex Espargaro, Marco Bezzecchi, Brad Binder, Francesco Bagnaia, Alex Marquez ve Marc Marquez ilk 8'si tamamlıyordu.

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Takımı

Yarış raporu

Formasyon turunun sorunsuz bir şekilde tamamlanmasıyla tüm sürücüler gride yerleşti ve sezonun 17. yarışı başladı.

Startta dejavu yaşadık, Marini yine ikinci cepten çok iyi fırladı ve Martin'in yanına geldi. Martin yine ilk virajda dışarı çizgide olmasına rağmen liderliğini korudu.

Martin liderliğini korusa da bu sefer ön tarafta o kadar da rahat değildi, ilk tur boyunca hem Marini hem de Espargaro fazlasıyla baskı uyguladı Martin'e.

Martin startta liderliğini korudu:

Bagnaia ise dördüncülüğe kadar yükselmişti ancak sonrasında Binder'a geçildi ve beşinci sıraya geriledi. Böylelikle ilk turu Martin, Espargaro, Marini, Binder, Bagnaia, Alex Marquez, Marc Marquez, Fabio Quartararo ilk 8'i ile tamamladık.

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Fabrika Yarışı

Dördüncü tura geldiğimizde ön grup çok kalabalıktı, ilk 7 yavaş yavaş arkadan ayrılmaya başlıyordu.

Binder'ın temposu bu noktada dikkat çekiyordu zira Güney Afrikalı ikinci sıraya çıkmıştı. Beşinci turu Martin, Binder, Marini, Alex Marquez, Espargarı, Marc Marquez, Bagnaia ilk 7'si ile tamamladık. Ön grubu bu 7 sürücü oluşturuyordu.

Marc Marquez ve Bagnaia'nın 7. sıra verdiği sert ama adil mücadele ise bizi gelecek sezon için heyecanlandırıyordu.

Marquez-Bagnaia savaşı:

İlk 10 tur geride kalırken Martin hâlâ liderdi, Binder onun kuyruğunda ilerlemeye devam ediyordu. İkili arasındaki farkı 0.4 saniye civarındaydı.

Onların yarım saniye kadar arkasında Alex Marquez üçüncüydü. Bagnaia ise Marini ve Espargaro'yu geçerek dördüncü sıraya çıkmıştı. Bu noktada artık Martin, Binder, Alex Marquez, Bagnaia, Marini ilk 5'i önde kopmaya başlamışlardı.

13. turda Alex Marquez düştü yarışın ilk bölümünde ön grupta kalabilmek için tüm arka lastiğini kullanan Marquez, böylelikle yarışa veda etmiş oldu.

Bu da önde Martin, Binder, Bagnaia ilk 3'ü oluştuğu anlamına geldi. Bu üçlü, sonraki turlarda önde yalnız kaldılar.

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Fabrika Yarışı

20. tura geldiğimizde Binder ilk atak denemesini yaptı ama Martin geri karşılık verdi ve ilk raundu kazandı.

Martin, Binder'ın ilk atağını savunmayı başardı:

Bagnaia ise bu ikiliyi hemen arkasında takip ediyordu, bu ikilinin mücadele ermesinden oldukça memnundu.

22. tura geldiğimizde, son 5 tura girdiğimizde, Binder bir kez daha atak yaptı ve bu sefer önde kalmayı başardı. Böylelikle Binder, Martin, Bagnaia sıralaması oluştu. Bu üçlü 1 saniye içerisindeydi.

İki tur kala atak sırası Martin'deydi ve İspanyol sürücü, bitime iki tur kala yeniden liderliğe yükseldi. Bagnaia öndeki ikiliyi izlemeye devam ediyordu, belki de kendini son tur saklıyordu.

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing

Artık son tura girmiştik, Martin öndeydi. Binder ve Bagnaia takipteydi. Martin turun ilk yarısını lider tamamladı ama hâlâ son viraj vardı.

Binder tur boyunca burnunu sokmaya çalıştı ama Martin son turu harika sürdü ve son virajda motosikletini harika konumlandırarak zafere ulaştı!

Martin kazanıyor!

Martin, yarış boyunca ön tarafta kopamasa ve arayı açamasa da son turlarda çok akıllı yarıştı ve Binder'a doğru anda atak yaptı. Son turu da harika sürerek Tayland'da 25 puanı hanesine yazdıran Martin, böylelikle şampiyonadaki puan farkını 13'e indirmiş oldu.

Binder normalde çizgiyi ikinci sırada geçmişti ama bu sefer birçok kez olduğu gibi yine son turda pist limitlerini ihlal ettiği gerekçesiyle 1 sıra düşürüldü. Böylelikle Bagnaia ikinci, Binder üçüncü olmuş oldu.

Binder'ın ihlali:

Marco Bezzecchi dördüncü sırayı aldı, Espargaro ilk 5'i tamamladı. Şampiyonlar arka arkaya finiş gördüler: Quartararo altıncı, Marquez yedinciydi.

Luca Marini, Fabio di Giannantonio, Johann Zarco, Franco Morbidelli, Joan Mir, Enea Bastianini, Takaaki Nakagami ve Raul Fernandez ise yarışı puan barajında bitiren diğer isimler oldular.

MotoGP sezonu, 2 hafta sonra gerçekleştirilecek Malezya GP ile devam edecek.

Yarış sonucu: