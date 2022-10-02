MotoGP Tayland: Isınma turlarının lideri Bagnaia

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Ducati, ısınma turlarında Tayland Grand Prix'sinin favorisi olduğunun altını çizdi. İtalyan markaya ait motosikletle ilk dört sırada yer alırken, Francesco Bagnaia 1:30.360 ile zirvede yer aldı.

Sabah pist kuruydu ancak Buriram Uluslararası Pisti'nin üzeri bulutlarla kaplıydı. Günün geri kalanında yağmur ihtimali göz ardı edilmiyor.

Isınma seansında sürücüler kendilerini yarışa hazırladılar ve lastik seçimi birçok kişi için hâlâ belirsiz.

Sert lastikler ısınma seansında kimse tarafından kullanılmadı. Çoğu orta ön lastik kullandı fakat bazıları yumuşak lastik de denede.

Arka tarafta da orta ve yumuşak lastikler arasında 50:50'lik bir seçim vardı. İkisi de yarış için seçenek gibi görünüyor.

Isınmaya yumuşak ön lastikle başlayan tüm sürücüler 20 dakikalık bölümün tam orta kısmında, orta lastiğe geçti. Bazı sürücüler de yağmur ihtimaline karşı motosiklet değiştirdi.

Sürücülerin çoğu 12 tur atarken, Bagnaia 1:30.360 ile en hızlı isim olmayı başardı. Onu Luca Marini (VR46-Ducati), Johann Zarco (Pramac) ve Enea Bastianini (Gresini) takip etti.

Böylelikle ilk dörtte Ducati sürücüleri yer alırken, Miguel Oliveira beşinci, Fabio Quartararo altıncı ve Jorge Martin yedinci oldu.

Aprilia yol tutuş arayışında küçük bir ilerleme kaydetti, ancak Maverick Vinales sık sık pist dışına taştı.

Sonunda Aprilia ikilisi Vinales ve Aleix Espargaro sırasıyla sekizinci ve dokuzuncu oldular.

İlk 10'u Suzuki öncüsü Alex Rins tamamlarken, Honda sürücüleri arasında en iyisi 14. olan Marc Marquez'dı. Seans içerisinde sadece dokuz tur attı ve enerjisini korudu.

Isınma turlarında herhangi bir olay yaşanmadı.

Seans sonucu: