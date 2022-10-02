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MotoGP Tayland: Isınma turlarının lideri Bagnaia

Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia, Tayland GP öncesi ısınma turlarını lider tamamlayan isim oldu.

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MotoGP Tayland: Isınma turlarının lideri Bagnaia
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Ducati, ısınma turlarında Tayland Grand Prix'sinin favorisi olduğunun altını çizdi. İtalyan markaya ait motosikletle ilk dört sırada yer alırken, Francesco Bagnaia 1:30.360 ile zirvede yer aldı.

Sabah pist kuruydu ancak Buriram Uluslararası Pisti'nin üzeri bulutlarla kaplıydı. Günün geri kalanında yağmur ihtimali göz ardı edilmiyor.

Isınma seansında sürücüler kendilerini yarışa hazırladılar ve lastik seçimi birçok kişi için hâlâ belirsiz.

Sert lastikler ısınma seansında kimse tarafından kullanılmadı. Çoğu orta ön lastik kullandı fakat bazıları yumuşak lastik de denede.

Arka tarafta da orta ve yumuşak lastikler arasında 50:50'lik bir seçim vardı. İkisi de yarış için seçenek gibi görünüyor.

Isınmaya yumuşak ön lastikle başlayan tüm sürücüler 20 dakikalık bölümün tam orta kısmında, orta lastiğe geçti. Bazı sürücüler de yağmur ihtimaline karşı motosiklet değiştirdi.

Sürücülerin çoğu 12 tur atarken, Bagnaia 1:30.360 ile en hızlı isim olmayı başardı. Onu  Luca Marini (VR46-Ducati), Johann Zarco (Pramac) ve Enea Bastianini (Gresini) takip etti.

Böylelikle ilk dörtte Ducati sürücüleri yer alırken, Miguel Oliveira beşinci, Fabio Quartararo altıncı ve Jorge Martin yedinci oldu.

Aprilia yol tutuş arayışında küçük bir ilerleme kaydetti, ancak Maverick Vinales sık sık pist dışına taştı.

Sonunda Aprilia ikilisi Vinales ve Aleix Espargaro sırasıyla sekizinci ve dokuzuncu oldular.

İlk 10'u Suzuki öncüsü Alex Rins tamamlarken, Honda sürücüleri arasında en iyisi 14. olan Marc Marquez'dı. Seans içerisinde sadece dokuz tur attı ve enerjisini korudu.

Isınma turlarında herhangi bir olay yaşanmadı.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Italy Francesco Bagnaia Ducati 13 1'30.360  
2 Italy Luca Marini Ducati 13 1'30.562 0.202
3 France Johann Zarco Ducati 13 1'30.585 0.225
4 Italy Enea Bastianini Ducati 13 1'30.736 0.376
5 Portugal Miguel Oliveira KTM 10 1'30.896 0.536
6 France Fabio Quartararo Yamaha 12 1'30.916 0.556
7 Spain Jorge Martin Ducati 12 1'30.989 0.629
8 Spain Maverick Viñales Aprilia 12 1'31.012 0.652
9 Spain Aleix Espargaro Aprilia 13 1'31.017 0.657
10 Spain Alex Rins Suzuki 13 1'31.057 0.697
11 Italy Fabio Di Giannantonio Ducati 13 1'31.067 0.707
12 Italy Marco Bezzecchi Ducati 13 1'31.082 0.722
13 South Africa Brad Binder KTM 13 1'31.104 0.744
14 Spain Marc Marquez Honda 9 1'31.185 0.825
15 Australia Jack Miller Ducati 13 1'31.189 0.829
16 Italy Franco Morbidelli Yamaha 13 1'31.225 0.865
17 Spain Alex Marquez Honda 13 1'31.329 0.969
18 Australia Remy Gardner KTM 12 1'31.370 1.010
19 Spain Pol Espargaro Honda 12 1'31.428 1.068
20 Spain Raul Fernandez KTM 10 1'31.561 1.201
21 United Kingdom Cal Crutchlow Yamaha 12 1'31.564 1.204
22 Italy Danilo Petrucci Suzuki 12 1'32.145 1.785
23 South Africa Darryn Binder Yamaha 11 1'32.530 2.170
24 Japan Tetsuta Nagashima Honda 12 1'32.603 2.243
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