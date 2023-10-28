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MotoGP Tayland GP
Sıralama turları raporu

MotoGP Tayland GP: Martin pist rekoruyla pole'de, Marini 2.

Pramac'tan Jorge Martin, Buriram Uluslararası Pisti'nde yeni bir tur rekoru kırarak MotoGP Tayland Grand Prix'sinde pole pozisyonunu aldı.

Rachit Thukral
Editör Rachit Thukral
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Jorge Martin, Pramac Racing

Cuma günü boyunca pistin en hızlısı olan şampiyonluk adayı Martin, VR46'daki rakibi Luca Marini'yi 0.138 sn farkla geçerek bu formunu sıralama turlarına da taşıdı.

Martin Q2'de doğrudan hızlı olmayı başardı ve daha seansın ilk beş dakikasında 1:29.491'lik hızlı bir zaman elde ederek bir önceki tur rekorunu geçti.

Bu ona ilk turların ardından Marco Bezzecchi karşısında 0.167'lik bir avantaj sağlarken, tüm sürücüler seansın yarısından önce pite geri döndü. O dönemde Brad Binder KTM ile güçlü bir şekilde üçüncü sıradaydı.

Taze lastiklerle piste geri dönen Bezzecchi, 1:29.483'lük derecesiyle Martin'in derecesini geçerek Tayland sprinti ve grand prix için geçici pole pozisyonunu kazandı.

Ancak Martin'in daha fazla zamanı vardı ve 1:29.287'lik derecesiyle karşılık vererek üst üste üçüncü pole pozisyonunu elde etti ve Francesco Bagnaia'nın sıralamalardaki 27 puanlık farkını azaltmak için ilk sıraya yerleşti.

Gridde ikinci sırayı Bezzecchi'nin takım arkadaşı Luca Marini aldı ve İtalyan sürücü VR46 Ducati'siyle 1:29.425'lik bir derece elde etti.

Aleix Espargaro, Aprilia'nın Cuma antrenmanında gösterdiği tempoyu tekrarlayarak Ducati'nin ön sıraya kilitlenmesini önledi ve 1:29.461'lik derecesiyle üçüncülüğü elde etti.

Bu, Bezzecchi'yi son anda dördüncülüğe düşürürken, Binder de ikinci turunda 0.2 sn bulmasına rağmen aynı şekilde beşinciliğe geriledi.

Şampiyona lideri ve fabrika Ducati sürücüsü Bagnaia, son hızlı tur denemesinde 1. virajı geniş açıyla geçtikten sonra Martin'in 0.240sn gerisinde ancak altıncı olabildi.

Marquez kardeşler Q1'den yükselmelerinin ardından Q2'de 7 ve 8. oldular. Kardeşler arasında önde yer alan isim küçük kardeş Alex'di. 

Cumartesi sabahı erken saatlerde gerçekleştirilen 3. antrenmanda en hızlı sürücü olan Aprilia'dan Maverick Vinales, temposunun sadece 0.4 sn gerisinde olmasına rağmen hayal kırıklığı yaratan bir dokuzunculuk elde etti. 

Onu Yamaha'dan Fabio Quartararo, Pramac sürücüsü ve Avustralya galibi Johann Zarco ve Tech3'ten Augusto Fernandez takip ettiler.

Fabio di Giannantonio Q2'de ilerlemeyi 0.002sn ile kaçırdı ve Gresini Ducati'si ile RNF'den Raul Fernandez ve sıralamanın ilk bölümünde elenen KTM sürücüsü Jack Miller'ın önünde 13. sırada yer aldı.

Q1'de elenen diğer fabrika takımı sürücüleri Franco Morbidelli (Yamaha, 18.), Joan Mir (Honda, 19.) ve Enea Bastiannini (Ducati, 21.) oldu.

Tayland Grand Prix - Q2 sonuçları:

 
 
         
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 8

1'29.287

   183.614 333
2 Italy L. Marini Team VR46 10 Ducati 8

+0.138

1'29.425

 0.138 183.331 333
3 Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 8

+0.174

1'29.461

 0.036 183.257 334
4 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 9

+0.196

1'29.483

 0.022 183.212 335
5 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 8

+0.209

1'29.496

 0.013 183.185 335
6 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 8

+0.240

1'29.527

 0.031 183.122 335
7 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 4

+0.313

1'29.600

 0.073 182.973 329
8 Spain M. Marquez Repsol Honda Team 93 Honda 6

+0.335

1'29.622

 0.022 182.928 333
9 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 7

+0.414

1'29.701

 0.079 182.767 331
10 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 9

+0.420

1'29.707

 0.006 182.754 332
11 France J. Zarco Pramac Racing 5 Ducati 9

+0.636

1'29.923

 0.216 182.315 334
12 Spain A. Fernandez Tech 3 37 KTM 8

+0.790

1'30.077

 0.154 182.004 330
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Tayland Grand Prix - Q1 sonuçları:

 
 
         
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 8

1'29.743

   182.681 329
2 Spain M. Marquez Repsol Honda Team 93 Honda 8

+0.087

1'29.830

 0.087 182.504 335
3 Italy F. Di Giannantonio Gresini Racing 49 Ducati 8

+0.107

1'29.850

 0.020 182.464 332
4 Spain R. Fernandez RNF Racing 25 Aprilia 8

+0.171

1'29.914

 0.064 182.334 332
5 Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 8

+0.353

1'30.096

 0.182 181.965 331
6 Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 8

+0.372

1'30.115

 0.019 181.927 329
7 Spain P. Espargaro Tech 3 44 KTM 8

+0.381

1'30.124

 0.009 181.909 335
8 Italy F. Morbidelli Yamaha Factory Racing 21 Yamaha 8

+0.415

1'30.158

 0.034 181.840 330
9 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 8

+0.520

1'30.263

 0.105 181.629 334
10 Portugal M. Oliveira RNF Racing 88 Aprilia 8

+0.699

1'30.442

 0.179 181.269 335
11 Italy E. Bastianini Ducati Team 23 Ducati 8

+0.934

1'30.677

 0.235 180.799 335
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