MotoGP Tayland GP: Martin pist rekoruyla pole'de, Marini 2.

Cuma günü boyunca pistin en hızlısı olan şampiyonluk adayı Martin, VR46'daki rakibi Luca Marini'yi 0.138 sn farkla geçerek bu formunu sıralama turlarına da taşıdı.

Martin Q2'de doğrudan hızlı olmayı başardı ve daha seansın ilk beş dakikasında 1:29.491'lik hızlı bir zaman elde ederek bir önceki tur rekorunu geçti.

Bu ona ilk turların ardından Marco Bezzecchi karşısında 0.167'lik bir avantaj sağlarken, tüm sürücüler seansın yarısından önce pite geri döndü. O dönemde Brad Binder KTM ile güçlü bir şekilde üçüncü sıradaydı.

Taze lastiklerle piste geri dönen Bezzecchi, 1:29.483'lük derecesiyle Martin'in derecesini geçerek Tayland sprinti ve grand prix için geçici pole pozisyonunu kazandı.

Ancak Martin'in daha fazla zamanı vardı ve 1:29.287'lik derecesiyle karşılık vererek üst üste üçüncü pole pozisyonunu elde etti ve Francesco Bagnaia'nın sıralamalardaki 27 puanlık farkını azaltmak için ilk sıraya yerleşti.

Gridde ikinci sırayı Bezzecchi'nin takım arkadaşı Luca Marini aldı ve İtalyan sürücü VR46 Ducati'siyle 1:29.425'lik bir derece elde etti.

Aleix Espargaro, Aprilia'nın Cuma antrenmanında gösterdiği tempoyu tekrarlayarak Ducati'nin ön sıraya kilitlenmesini önledi ve 1:29.461'lik derecesiyle üçüncülüğü elde etti.

Bu, Bezzecchi'yi son anda dördüncülüğe düşürürken, Binder de ikinci turunda 0.2 sn bulmasına rağmen aynı şekilde beşinciliğe geriledi.

Şampiyona lideri ve fabrika Ducati sürücüsü Bagnaia, son hızlı tur denemesinde 1. virajı geniş açıyla geçtikten sonra Martin'in 0.240sn gerisinde ancak altıncı olabildi.

Marquez kardeşler Q1'den yükselmelerinin ardından Q2'de 7 ve 8. oldular. Kardeşler arasında önde yer alan isim küçük kardeş Alex'di.

Cumartesi sabahı erken saatlerde gerçekleştirilen 3. antrenmanda en hızlı sürücü olan Aprilia'dan Maverick Vinales, temposunun sadece 0.4 sn gerisinde olmasına rağmen hayal kırıklığı yaratan bir dokuzunculuk elde etti.

Onu Yamaha'dan Fabio Quartararo, Pramac sürücüsü ve Avustralya galibi Johann Zarco ve Tech3'ten Augusto Fernandez takip ettiler.

Fabio di Giannantonio Q2'de ilerlemeyi 0.002sn ile kaçırdı ve Gresini Ducati'si ile RNF'den Raul Fernandez ve sıralamanın ilk bölümünde elenen KTM sürücüsü Jack Miller'ın önünde 13. sırada yer aldı.

Q1'de elenen diğer fabrika takımı sürücüleri Franco Morbidelli (Yamaha, 18.), Joan Mir (Honda, 19.) ve Enea Bastiannini (Ducati, 21.) oldu.

Tayland Grand Prix - Q2 sonuçları:

Tayland Grand Prix - Q1 sonuçları: