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MotoGP Tayland GP
Antrenman raporu

MotoGP Tayland GP: Martin kazaya rağmen ikinci antrenmanın lideri

MotoGP şampiyonluk adaylarından Jorge Martin, Tayland Grand Prix'si için yapılan ikinci antrenmanda, geç bir kaza geçirmesine rağmen ilk sırada yer aldı.

Lewis Duncan
Editör Lewis Duncan
Güncelleme
Jorge Martin, Pramac Racing

Pramac Ducati sürücüsü, geçen hafta Avustralya'da zaferi son turda kaybettikten sonra Buriram etkinliğine fabrika Ducati meslektaşı Francesco Bagnaia'nın 27 puan gerisinde giriyor.

İlk 18'in yarım saniyenin altında bir fark içerisinde yer aldığı seansta Martin, 1:29.826'lık son turuyla en hızlı isim olarak öne çıktı.

Ancak, saniyeler sonra sağ yönlü 3. virajın girişinde kaza yaptı, ancak yara almadan kurtuldu.

Aprilia ikilisi Maverick Vinales ve Aleix Espargaro ilk üçü tamamlarken, Avustralya GP galibi Johann Zarco, VR46 ikilisi Luca Marini ve geçen yılın pole pozisyonu galibi Marco Bezzecchi'nin ardından dördüncü oldu.

Bagnaia son zamanlarda Cuma günü doğrudan Q2'ye geçememe serisini durdurdu ve Cuma gününü yedinci sırada tamamlayarak Cumartesi günü sıralama turlarında pole pozisyonu seansına doğrudan geçmeyi garantiledi.

Şampiyona liderinin seansları, Cuma günü öğleden sonra bazı fren sorunları nedeniyle bir numaralı motosikletini erken terk etmek zorunda kalmasıyla sıkıntılı bir şekilde başladı.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Francesco Bagnaia, Ducati Takımı

Bu gelişmeler yaşanırken, 2024'te Honda'da Marc Marquez'in yerine geçmesi beklenen Gresini'den Fabio Di Giannantonio 1:30.945 ile ilk hızı belirlerken, ardından Yamaha'dan Fabio Quartararo 1:30.835 ile zirveye çıktı.

Alex Marquez birkaç dakika sonra 1:30.728'lik derecesiyle Gresini'yi tekrar zirveye taşıdı ve bu derece, Vinales'in Aprilia'sıyla seansın 25. dakikasında 1:30.61 elde edene kadar zirvede kaldı.

Bir saatlik seansın bitmesine 13 dakikadan az bir süre kala sürücüler orta arka lastiğe (Michelin'in Tayland'daki ürün yelpazesindeki en yumuşak seçenek) geçmeye başladı.

KTM'den Brad Binder, yeni orta arka lastiğiyle 1:30.247'lik derecesiyle zaman çizelgesinin zirvesine yerleşti ve bir sonraki turunda 1:30.121 elde ederek derecesini geliştirdi.

Vinales 10 dakika kala 1:29.924 ile 1:30 sınırının altına indi, ancak bu onu üst sıralarda tutmak için yeterli olmayacaktı.

İki dakika kala Martin 1:m29.82'lık derecesiyle Vinales'ten birinciliği kaptı, ancak viraja biraz fazla hızlı girince 3. virajda Pramac Ducati'sini yere bıraktı.

Martin'in arkasında Aprilia ikilisi, Zarco, VR46 çifti ve Bagnaia gelirken Yamaha ile Quartararo onları takip etti.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Fabio Quartararo, Yamaha Fabrika Yarışı

Son doğrudan Q2 sırası KTM'den Brad Binder ve Honda'dan Marc Marquez'i 0.065s farkla geride bırakan Tech3 GasGas pilotu Augusto Fernandez'e gitti.

Marquez seansın yaklaşık yarısında Martin'in kırdığı pit giriş işaretine çarparak garip bir kazaya karıştı. Marquez'in rahatsız olduğu açık olsa da ciddi bir zarar görmedi.

Franco Morbidelli Q2'de Yamaha takım arkadaşı Quartararo'ya katılamadı ve KTM'den Jack Miller ve Di Giannantonio'nun önünde 12. sırada yer aldı.

MotoGP Tayland GP - 2. Antrenman Sonuçları

 
 
         
Driver Info
 
 
 
   
Cla Rider # Bike Laps Time Interval km/h Speed Trap
1 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 22

1'29.826

   182.512  
2 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 25

+0.098

1'29.924

 0.098 182.313  
3 Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 26

+0.160

1'29.986

 0.062 182.188  
4 France J. Zarco Pramac Racing 5 Ducati 22

+0.180

1'30.006

 0.020 182.147  
5 Italy L. Marini Team VR46 10 Ducati 27

+0.199

1'30.025

 0.019 182.109  
6 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 26

+0.208

1'30.034

 0.009 182.091  
7 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 23

+0.243

1'30.069

 0.035 182.020  
8 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 26

+0.248

1'30.074

 0.005 182.010  
9 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 23

+0.295

1'30.121

 0.047 181.915  
10 Spain A. Fernandez Tech 3 37 KTM 24

+0.304

1'30.130

 0.009 181.897  
11 Spain M. Marquez Repsol Honda Team 93 Honda 26

+0.369

1'30.195

 0.065 181.766  
12 Italy F. Morbidelli Yamaha Factory Racing 21 Yamaha 24

+0.391

1'30.217

 0.022 181.721  
13 Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 27

+0.398

1'30.224

 0.007 181.707  
14 Italy F. Di Giannantonio Gresini Racing 49 Ducati 26

+0.436

1'30.262

 0.038 181.631  
15 Spain P. Espargaro Tech 3 44 KTM 21

+0.442

1'30.268

 0.006 181.619  
16 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 23

+0.469

1'30.295

 0.027 181.564  
17 Spain R. Fernández RNF Racing 25 Aprilia 23

+0.517

1'30.343

 0.048 181.468  
18 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 20

+0.541

1'30.367

 0.024 181.420  
19 Italy E. Bastianini Ducati Team 23 Ducati 24

+1.089

1'30.915

 0.548 180.326  
20 Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 27

+1.164

1'30.990

 0.075 180.178  
21 Portugal M. Oliveira RNF Racing 88 Aprilia 23

+1.278

1'31.104

 0.114 179.952  
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