MotoGP Tayland GP: Martin kazaya rağmen ikinci antrenmanın lideri

Pramac Ducati sürücüsü, geçen hafta Avustralya'da zaferi son turda kaybettikten sonra Buriram etkinliğine fabrika Ducati meslektaşı Francesco Bagnaia'nın 27 puan gerisinde giriyor.

İlk 18'in yarım saniyenin altında bir fark içerisinde yer aldığı seansta Martin, 1:29.826'lık son turuyla en hızlı isim olarak öne çıktı.

Ancak, saniyeler sonra sağ yönlü 3. virajın girişinde kaza yaptı, ancak yara almadan kurtuldu.

Aprilia ikilisi Maverick Vinales ve Aleix Espargaro ilk üçü tamamlarken, Avustralya GP galibi Johann Zarco, VR46 ikilisi Luca Marini ve geçen yılın pole pozisyonu galibi Marco Bezzecchi'nin ardından dördüncü oldu.

Bagnaia son zamanlarda Cuma günü doğrudan Q2'ye geçememe serisini durdurdu ve Cuma gününü yedinci sırada tamamlayarak Cumartesi günü sıralama turlarında pole pozisyonu seansına doğrudan geçmeyi garantiledi.

Şampiyona liderinin seansları, Cuma günü öğleden sonra bazı fren sorunları nedeniyle bir numaralı motosikletini erken terk etmek zorunda kalmasıyla sıkıntılı bir şekilde başladı.

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Takımı

Bu gelişmeler yaşanırken, 2024'te Honda'da Marc Marquez'in yerine geçmesi beklenen Gresini'den Fabio Di Giannantonio 1:30.945 ile ilk hızı belirlerken, ardından Yamaha'dan Fabio Quartararo 1:30.835 ile zirveye çıktı.

Alex Marquez birkaç dakika sonra 1:30.728'lik derecesiyle Gresini'yi tekrar zirveye taşıdı ve bu derece, Vinales'in Aprilia'sıyla seansın 25. dakikasında 1:30.61 elde edene kadar zirvede kaldı.

Bir saatlik seansın bitmesine 13 dakikadan az bir süre kala sürücüler orta arka lastiğe (Michelin'in Tayland'daki ürün yelpazesindeki en yumuşak seçenek) geçmeye başladı.

KTM'den Brad Binder, yeni orta arka lastiğiyle 1:30.247'lik derecesiyle zaman çizelgesinin zirvesine yerleşti ve bir sonraki turunda 1:30.121 elde ederek derecesini geliştirdi.

Vinales 10 dakika kala 1:29.924 ile 1:30 sınırının altına indi, ancak bu onu üst sıralarda tutmak için yeterli olmayacaktı.

İki dakika kala Martin 1:m29.82'lık derecesiyle Vinales'ten birinciliği kaptı, ancak viraja biraz fazla hızlı girince 3. virajda Pramac Ducati'sini yere bıraktı.

Martin'in arkasında Aprilia ikilisi, Zarco, VR46 çifti ve Bagnaia gelirken Yamaha ile Quartararo onları takip etti.

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Fabrika Yarışı

Son doğrudan Q2 sırası KTM'den Brad Binder ve Honda'dan Marc Marquez'i 0.065s farkla geride bırakan Tech3 GasGas pilotu Augusto Fernandez'e gitti.

Marquez seansın yaklaşık yarısında Martin'in kırdığı pit giriş işaretine çarparak garip bir kazaya karıştı. Marquez'in rahatsız olduğu açık olsa da ciddi bir zarar görmedi.

Franco Morbidelli Q2'de Yamaha takım arkadaşı Quartararo'ya katılamadı ve KTM'den Jack Miller ve Di Giannantonio'nun önünde 12. sırada yer aldı.

MotoGP Tayland GP - 2. Antrenman Sonuçları