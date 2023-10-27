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MotoGP Tayland GP
Antrenman raporu

MotoGP Tayland GP: Martin 1. antrenmanda Vinales'in önünde lider, Bagnaia ancak 10.

Jorge Martin MotoGP Tayland Grand Prix'sinin açılış antrenmanında Pramac'a liderlik ederken, şampiyona lideri Francesco Bagnaia neredeyse bir saniye geride 10. sırada kaldı.

Rachit Thukral
Editör Rachit Thukral
Yayın tarihi
Jorge Martin, Pramac Racing

Maverick Vinales ve Alex Marquez seansın ilk çeyreğinde en hızlı zamanları paylaştı. 1:32.030s'lik derecesiyle Gresini sürücüsü ilk tempoyu belirlerken, Vinales 1:31.657s'lik derecesiyle öne geçti.

Marquez, 15. dakikanın hemen ardından 1:31.486s'lik bir dereceyle geri dönerken, Vinales 0.002s daha hızlı giderek tekrar zirveye yerleşti.

28 yaşındaki sürücünün 1:31.484s'lik derecesi, Aprilia takım arkadaşı Espargaro'nun 1:31.171s'lik derecesiyle saniyenin onda üçü farkla liderliğe yükseldiği seansın son 10 dakikasına kadar zirvede kaldı.

Ancak, Martin'in bitime beş dakika kala 1 31 bariyerini aşarak Pramac için en iyi turu atmasının ardından Aprilia seansı zirvede tamamlayamadı

Martin'in 1:30.520'lik turu onu 0.238s öne geçirirken, Vinales 1:m30.75s'lik derecesiyle hızlandı ancak bu, liderlik için yeterli değildi.

Pol Espargaro, Tech3 KTM'siyle 1:31.012 elde edip etkileyici bir performans sergileyerek üçüncü sıraya yükseldi ve kardeşi Aleix'i son anda dördüncü sıraya itti.

Beşincilik bu seansta iki Yamaha'nın en hızlısı olan Franco Morbidelli'ye giderken, Augusto Fernandez daha tecrübeli takım arkadaşı Espargaro'nun hızını destekleyerek altıncı sırada yer aldı.

2024'te Repsol Honda'ya geçeceği konuşulan Fabio di Giannantonio, RNF Aprilia sürücüsü Raul Fernandez ile aynı zamanı yaparak Gresini adına yedinci oldu.

Di Giannantonio'nun takım arkadaşı Marquez seans başındaki derecesini geliştiremedi ve Martin'in 0.966s gerisinde dokuzuncu sıraya geriledi.

İlk 10, Tayland'a şampiyonadaki en büyük rakibi Martin'in 29 puan önünde gelen Bagnaia tarafından tamamlandı.

Antrenmanın son beş dakikasında biraz daha zaman bulmasına rağmen, Bagnaia seansın en hızlı dördüncü Ducati'si oldu ve 1:31.507'lik en iyi derecesiyle Martin'in 0.987sn gerisinde kaldı.

Onu LCR Honda'dan Takaaki Nakagami ve 2021 şampiyonu Fabio Quartararo takip etti.

Fabrika KTM takımı, Jack Miller ve Brad Binder'in sırasıyla 13. ve 14. olarak bir saniyeden fazla geride bitirdiği düşük tempolu bir seans geçirirken, VR46 ikilisi Luca Marini ve Marco Bezzecchi de 15. ve 16. olarak temponun dışında kaldılar.

Marc Marquez fabrika Honda'sıyla takım arkadaşı Joan Mir'in iki sıra önünde uzak ara 18. oldu.

Birkaç sürücü virajlardan çıkarken küçük anlar yaşasa da, 45 dakikalık antrenman sırasında herhangi bir kaza kaydedilmedi.

MotoGP Tayland GP - 1. Antrenman Sonuçları:

 
 
         
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 22

1'30.520

   181.113 334
2 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 20

+0.238

1'30.758

 0.238 180.638 333
3 Spain P. Espargaro Tech 3 44 KTM 18

+0.492

1'31.012

 0.254 180.134 333
4 Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 19

+0.651

1'31.171

 0.159 179.820 333
5 Italy F. Morbidelli Yamaha Factory Racing 21 Yamaha 22

+0.750

1'31.270

 0.099 179.625 332
6 Spain A. Fernandez Tech 3 37 KTM 21

+0.823

1'31.343

 0.073 179.481 330
7 Italy F. Di Giannantonio Gresini Racing 49 Ducati 19

+0.962

1'31.482

 0.139 179.209 330
8 Spain R. Fernandez RNF Racing 25 Aprilia 20

+0.962

1'31.482

 0.000 179.209 330
9 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 19

+0.966

1'31.486

 0.004 179.201 331
10 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 21

+0.987

1'31.507

 0.021 179.160 334
11 Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 22

+1.079

1'31.599

 0.092 178.980 328
12 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 20

+1.130

1'31.650

 0.051 178.880 332
13 Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 20

+1.162

1'31.682

 0.032 178.818 332
14 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 21

+1.235

1'31.755

 0.073 178.675 332
15 Italy L. Marini Team VR46 10 Ducati 22

+1.269

1'31.789

 0.034 178.609 332
16 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 19

+1.304

1'31.824

 0.035 178.541 332
17 Italy E. Bastianini Ducati Team 23 Ducati 20

+1.333

1'31.853

 0.029 178.485 332
18 Spain M. Marquez Repsol Honda Team 93 Honda 21

+1.337

1'31.857

 0.004 178.477 332
19 France J. Zarco Pramac Racing 5 Ducati 20

+1.393

1'31.913

 0.056 178.368 333
20 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 21

+1.477

1'31.997

 0.084 178.205 331
21 Portugal M. Oliveira RNF Racing 88 Aprilia 18

+1.601

1'32.121

 0.124 177.965 333
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