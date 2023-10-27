MotoGP Tayland GP: Martin 1. antrenmanda Vinales'in önünde lider, Bagnaia ancak 10.

Maverick Vinales ve Alex Marquez seansın ilk çeyreğinde en hızlı zamanları paylaştı. 1:32.030s'lik derecesiyle Gresini sürücüsü ilk tempoyu belirlerken, Vinales 1:31.657s'lik derecesiyle öne geçti.

Marquez, 15. dakikanın hemen ardından 1:31.486s'lik bir dereceyle geri dönerken, Vinales 0.002s daha hızlı giderek tekrar zirveye yerleşti.

28 yaşındaki sürücünün 1:31.484s'lik derecesi, Aprilia takım arkadaşı Espargaro'nun 1:31.171s'lik derecesiyle saniyenin onda üçü farkla liderliğe yükseldiği seansın son 10 dakikasına kadar zirvede kaldı.

Ancak, Martin'in bitime beş dakika kala 1 31 bariyerini aşarak Pramac için en iyi turu atmasının ardından Aprilia seansı zirvede tamamlayamadı

Martin'in 1:30.520'lik turu onu 0.238s öne geçirirken, Vinales 1:m30.75s'lik derecesiyle hızlandı ancak bu, liderlik için yeterli değildi.

Pol Espargaro, Tech3 KTM'siyle 1:31.012 elde edip etkileyici bir performans sergileyerek üçüncü sıraya yükseldi ve kardeşi Aleix'i son anda dördüncü sıraya itti.

Beşincilik bu seansta iki Yamaha'nın en hızlısı olan Franco Morbidelli'ye giderken, Augusto Fernandez daha tecrübeli takım arkadaşı Espargaro'nun hızını destekleyerek altıncı sırada yer aldı.

2024'te Repsol Honda'ya geçeceği konuşulan Fabio di Giannantonio, RNF Aprilia sürücüsü Raul Fernandez ile aynı zamanı yaparak Gresini adına yedinci oldu.

Di Giannantonio'nun takım arkadaşı Marquez seans başındaki derecesini geliştiremedi ve Martin'in 0.966s gerisinde dokuzuncu sıraya geriledi.

İlk 10, Tayland'a şampiyonadaki en büyük rakibi Martin'in 29 puan önünde gelen Bagnaia tarafından tamamlandı.

Antrenmanın son beş dakikasında biraz daha zaman bulmasına rağmen, Bagnaia seansın en hızlı dördüncü Ducati'si oldu ve 1:31.507'lik en iyi derecesiyle Martin'in 0.987sn gerisinde kaldı.

Onu LCR Honda'dan Takaaki Nakagami ve 2021 şampiyonu Fabio Quartararo takip etti.

Fabrika KTM takımı, Jack Miller ve Brad Binder'in sırasıyla 13. ve 14. olarak bir saniyeden fazla geride bitirdiği düşük tempolu bir seans geçirirken, VR46 ikilisi Luca Marini ve Marco Bezzecchi de 15. ve 16. olarak temponun dışında kaldılar.

Marc Marquez fabrika Honda'sıyla takım arkadaşı Joan Mir'in iki sıra önünde uzak ara 18. oldu.

Birkaç sürücü virajlardan çıkarken küçük anlar yaşasa da, 45 dakikalık antrenman sırasında herhangi bir kaza kaydedilmedi.

MotoGP Tayland GP - 1. Antrenman Sonuçları:





