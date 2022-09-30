MotoGP Tayland GP 1. antrenman: Marquez kazaya rağmen lider

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COVID-19 salgınıyla ilgili alınan önlemlerin hafifletilmesi, MotoGP'nin 2019'dan bu yana ilk kez Asya'ya dönmesini ve Buriram'i gelmesini sağladı.

Geçen hafta Japonya'daki ıslak zeminde pole pozisyonunu alan ve kuru zemindeki yarışı dördüncü bitiren Marquez, ilk seansı 0.032 saniye farkla lider tamamladı.

Cuma sabahı Tayland'da yapılan ilk seans kuru zemindeydi ve hafta sonu boyunca yağmur tehdidi olduğu için, son beş dakika adeta bir mini sıralama seansına dönüştü. Sürücüler, doğrudan Q2'ye kalabilmek için peş peşe hızlı turlar attılar.

Başlangıçta dereceler 1:33'lerdeydi, sonrasında 1:31'in altına kadar indi. Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo, Yamaha fabrika motosikletiyle 1:30.644'lük bir zaman turu yaptı ve hafta sonu 1:31'in altına inen ilk isim oldu. Sonrasında bu dereceyi 1:30.555'e çekti.

Fakat Marquez 1:30.523'lik son turuyla Quartararo'yu geride bıraktı ve seansı lider tamamlayan isim oldu. İspanyol sürücü, üçüncü virajda bir de kaza yaptı ancak sorunsuz şekilde devam edebildi.

Quartararo, 0.032 saniye geride ikinci olurken, Japonya yarışının galibi Jack Miller, Marquez ve şampiyona lideri Quartararo'nun ardından ilk üçü tamamladı.

VR46 Ducati sürücüsü Luca Marini Motegi'deki güçlü performansını sürdürdü ve antrenman seansını dördüncü bitirdi.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Alex Rins Suzuki adına ilk beşi tamamlarken, geçen hafta Japonya'da geçirdiği kazanın ardından Quartararo'nun 18 puan gerisine düşen Bagnaia altıncı oldu.

KTM sürücüsü Miguel Oliveira son virajda yaptığı kazaya rağmen yedinci olurken, Yamaha sürücüsü Franco Morbidelli, Gresini sürücüsü Enea Bastianini ve Martin ilk 10'u tamamladılar.

RNF Racing Yamaha sürücüsü Cal Crutchlow, ikinci bölüme kalmayı 0.039 saniye ile kaçırıp 11. olurken, onu Zarco ve Di Giannantonio takip etti.

Aprilia sürücüleri Aleix Espargaro ve Maverick Vinales sürpriz şekilde 16. ve 17. olabildiler.

2021'in sonunda seriye veda eden çifte MotoGP yarış galibi Danilo Petrucci, Cuma sabahı Buriram'da sakatlanan Joan Mir'in yerine Suzuki ile piste çıktı ve seansı 22. tamamladı.

1. antrenman sonucu: