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MotoGP / Tayland GP Antrenman raporu

MotoGP Tayland GP 1. antrenman: Marquez kazaya rağmen lider

Honda sürücüsü Marc Marquez, seansın başlarında yaptığı kazaya rağmen MotoGP Tayland Grand Prix'sini lider tamamladı.

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MotoGP Tayland GP 1. antrenman: Marquez kazaya rağmen lider
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COVID-19 salgınıyla ilgili alınan önlemlerin hafifletilmesi, MotoGP'nin 2019'dan bu yana ilk kez Asya'ya dönmesini ve Buriram'i gelmesini sağladı.

Geçen hafta Japonya'daki ıslak zeminde pole pozisyonunu alan ve kuru zemindeki yarışı dördüncü bitiren Marquez, ilk seansı 0.032 saniye farkla lider tamamladı.

Cuma sabahı Tayland'da yapılan ilk seans kuru zemindeydi ve hafta sonu boyunca yağmur tehdidi olduğu için, son beş dakika adeta bir mini sıralama seansına dönüştü. Sürücüler, doğrudan Q2'ye kalabilmek için peş peşe hızlı turlar attılar.

Başlangıçta dereceler 1:33'lerdeydi, sonrasında 1:31'in altına kadar indi. Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo, Yamaha fabrika motosikletiyle 1:30.644'lük bir zaman turu yaptı ve hafta sonu 1:31'in altına inen ilk isim oldu. Sonrasında bu dereceyi 1:30.555'e çekti.

Fakat Marquez 1:30.523'lik son turuyla Quartararo'yu geride bıraktı ve seansı lider tamamlayan isim oldu. İspanyol sürücü, üçüncü virajda bir de kaza yaptı ancak sorunsuz şekilde devam edebildi.

Quartararo, 0.032 saniye geride ikinci olurken, Japonya yarışının galibi Jack Miller, Marquez ve şampiyona lideri Quartararo'nun ardından ilk üçü tamamladı.

VR46 Ducati sürücüsü Luca Marini Motegi'deki güçlü performansını sürdürdü ve antrenman seansını dördüncü bitirdi.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Alex Rins Suzuki adına ilk beşi tamamlarken, geçen hafta Japonya'da geçirdiği kazanın ardından Quartararo'nun 18 puan gerisine düşen Bagnaia altıncı oldu.

KTM sürücüsü Miguel Oliveira son virajda yaptığı kazaya rağmen yedinci olurken, Yamaha sürücüsü Franco Morbidelli, Gresini sürücüsü Enea Bastianini ve Martin ilk 10'u tamamladılar. 

RNF Racing Yamaha sürücüsü Cal Crutchlow, ikinci bölüme kalmayı 0.039 saniye ile kaçırıp 11. olurken, onu Zarco ve Di Giannantonio takip etti.

Aprilia sürücüleri Aleix Espargaro ve Maverick Vinales sürpriz şekilde 16. ve 17. olabildiler.

2021'in sonunda seriye veda eden çifte MotoGP yarış galibi Danilo Petrucci, Cuma sabahı Buriram'da sakatlanan Joan Mir'in yerine Suzuki ile piste çıktı ve seansı 22. tamamladı.

1. antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark
1 Spain Marc Marquez 18 1'30.523  
2 France Fabio Quartararo 21 1'30.555 0.032
3 Australia Jack Miller 19 1'30.588 0.065
4 Italy Luca Marini 22 1'30.621 0.098
5 Spain Alex Rins 22 1'30.641 0.118
6 Italy Francesco Bagnaia 19 1'30.746 0.223
7 Portugal Miguel Oliveira 19 1'30.756 0.233
8 Italy Franco Morbidelli 20 1'30.765 0.242
9 Italy Enea Bastianini 20 1'30.790 0.267
10 Spain Jorge Martin 20 1'30.842 0.319
11 United Kingdom Cal Crutchlow 20 1'30.881 0.358
12 France Johann Zarco 21 1'30.985 0.462
13 Italy Fabio Di Giannantonio 18 1'31.004 0.481
14 Spain Pol Espargaro 20 1'31.007 0.484
15 South Africa Brad Binder 24 1'31.059 0.536
16 Spain Aleix Espargaro 19 1'31.087 0.564
17 Spain Maverick Viñales 19 1'31.160 0.637
18 Italy Marco Bezzecchi 21 1'31.230 0.707
19 Australia Remy Gardner 19 1'31.325 0.802
20 Spain Raul Fernandez 21 1'31.551 1.028
21 Spain Alex Marquez 21 1'31.655 1.132
22 Italy Danilo Petrucci 19 1'32.706 2.183
23 South Africa Darryn Binder 19 1'32.949 2.426
24 Japan Tetsuta Nagashima 22 1'33.073 2.550
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