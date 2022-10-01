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MotoGP / Tayland GP Sıralama turları raporu

MotoGP Tayland: Bezzecchi sürpriz şekilde kariyerinin ilk pole pozisyonunu kazandı!

2022 MotoGP sezonunun Tayland'da gerçekleştirilecek bir sonraki yarışın öncesinde pole pozisyonu Marco Bezzecchi'nin oldu.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
MotoGP Tayland: Bezzecchi sürpriz şekilde kariyerinin ilk pole pozisyonunu kazandı!
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Tayland'da yağmur tehdidi altında başlayan ancak kuru zeminde gerçekleşen geçen sıralama turlarında, ilk bölüm oldukça yakındı.

Marc Marquez, 1:30.038'lik bir zaman turu yakalamasının ardından sıralama turlarının ilk bölümünü lider tamamlayan isim oldu.

KTM sürücüsü Miguel Oliveira, sadece 0.061 saniye geride ikinci olurken, Aprilia sürücüleri için hayal kırıklığıyla geçen bir seanstı. Aleix Espargaro 0.164 saniye geride üçüncü olmasının ardından son bölüme kalamadı ve yarışa 13. başlayacak.

Maverick Vinales ise bu bölümü yedinci bitirdi ve pazar günkü yarışa 17. başlayacak.

Bu hafta sonu sakatlığı nedeniyle piste çıkamayan Joan Mir'in yerine Suzuki koltuğuna geçen Danilo Petrucci ise son sırada yer aldı.

Sıralama turlarının son bölümünde ise pole pozisyonu için keyifli bir savaş vardı.

Seansın ilk dakikalarında şampiyona lideri Fabio Quartararo sahneye çıktı 1:30.166'lık turuyla ilk sıraya oturdu.

Ancak Pramac sürücüleri daha hızlıydı ve önce Johann Zarco ve ardından da 1:29.893 yapan Jorge Martin liderliğe yükseldi.

Jorge Martin, Pramac Racing

Jorge Martin, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Martin'in turu, son anlara kadar zirvede kalırken, sürücüler son anlarda bir başka zaman turu daha atmak adına piste çıktılar.

İlk denemesinde epey geride kalan şampiyona ikincisi Francesco Bagnaia son denemesinde 1:29.775'lik bir zaman turu yakaladı ve zaman tablosunda ilk sıraya yükseldi.

Fakat Martin'in pes etmeye niyeti yoktu ve 1:29.692 yaparak tekrar liderliği eline geçirdi.

Pole pozisyonu İspanyol sürücüye gidecek gibiydi fakat 1:29.671 yapan ve 0.021 saniye farkla ilk sıraya yükselen Marco Bezzecchi sürpriz şekilde kariyerinin ilk pole pozisyonunu kazandı.

Bu, Valentino Rossi'nin VR46 takımının da MotoGP'deki ilk pole pozisyonu oldu.

Martin en hızlı turundan sonra bir deneme daha yapsa da, 0.1 saniye yavaş kaldı ve sonuç olarak seansı ikinci bitirdi.

Bagnaia, genel olarak zorlandığı sıralama turlarında üçüncü en iyi zamanı yaparken, şampiyona lideri Fabio Quartararo dördüncü oldu ve Ducati sürücülerinin arasına girdi.

Johann Zarco'nun beşinci olduğu seansta, Enea Bastianini altıncı ve Jack Miller yedinci oldu. Böylelikle ilk yedide altı Ducati sürücüsü yer aldı.

Marc Marquez iyi bir turla gelmesine rağmen son virajda yaptığı hatayla sekizinci olurken, Luca Marini dokuzuncu ve Alex Rins 10. oldu.

KTM sürücüleri Miguel Oliveira ve Brad Binder ise sırasıyla 11. ve 12. oldular.

Q2 sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Italy Marco Bezzecchi Ducati 7 1'29.671  
2 Spain Jorge Martin Ducati 8 1'29.692 0.021
3 Italy Francesco Bagnaia Ducati 8 1'29.775 0.104
4 France Fabio Quartararo Yamaha 8 1'29.909 0.238
5 France Johann Zarco Ducati 7 1'29.963 0.292
6 Italy Enea Bastianini Ducati 8 1'29.988 0.317
7 Australia Jack Miller Ducati 5 1'30.106 0.435
8 Spain Marc Marquez Honda 6 1'30.133 0.462
9 Italy Luca Marini Ducati 9 1'30.214 0.543
10 Spain Alex Rins Suzuki 8 1'30.337 0.666
11 Portugal Miguel Oliveira KTM 4 1'30.485 0.814
12 South Africa Brad Binder KTM 5 1'30.542 0.871
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Q1 sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Spain Marc Marquez Honda 7 1'30.038  
2 Portugal Miguel Oliveira KTM 8 1'30.099 0.061
3 Spain Aleix Espargaro Aprilia 7 1'30.202 0.164
4 Italy Franco Morbidelli Yamaha 9 1'30.528 0.490
5 United Kingdom Cal Crutchlow Yamaha 8 1'30.542 0.504
6 Spain Raul Fernandez KTM 8 1'30.566 0.528
7 Spain Maverick Viñales Aprilia 7 1'30.578 0.540
8 Australia Remy Gardner KTM 8 1'30.602 0.564
9 Spain Pol Espargaro Honda 7 1'30.641 0.603
10 Spain Alex Marquez Honda 8 1'30.692 0.654
11 Italy Fabio Di Giannantonio Ducati 8 1'30.794 0.756
12 Japan Tetsuta Nagashima Honda 8 1'31.331 1.293
13 South Africa Darryn Binder Yamaha 8 1'31.356 1.318
14 Italy Danilo Petrucci Suzuki 8 1'31.604 1.566
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