MotoGP Tayland: Bagnaia kazandı, Martin ikinci
Tayland GP’sine pole pozisyonundan başlayan Francesco Bagnaia, güçlü bir performansla yarışı kazanıyor.
Francesco Bagnaia, Ducati Team
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Francesco Bagnaia, pole pozisyonundan başladığı yarışı kazanarak Jorge Martin ile puan farkını 17'ye indirdi.
Bagnaia'nın en büyük rakiplerinden Jorge Martin ve Marc Marquez, mücadeleye iyi başlamalarına rağmen yarış boyunca zorlu anlar yaşadılar.
Yarışın başında Martin, harika bir çıkış yaparak liderliği ele geçirdi ve Bagnaia ile Marquez'i geçmeyi başardı. Ancak üçüncü virajda dışarıya fazla açılmasıyla Bagnaia ve Martin yan yana geldi.
İkinci tura gelindiğinde Martin, 0.4 saniyelik bir avantajla liderliğini sürdürmeyi başardı. Bu sırada Acosta, Quartararo'yu dördüncülük mücadelesinde geride bıraktı ancak bir sonraki virajda dışarıya açıldı ve sıralamada geriye düştü.
16. turda Marquez ile yaşadıkları temasın ardından Martin ikinci sıraya yerleşti fakat Bagnaia ile arasındaki fark 2.5 saniyeye kadar açılmıştı.
Yarışın son anlarında, Acosta üçüncülük için Miller'a baskı yaparken, Bagnaia ise liderliğini rahatça koruyarak yarışın son turuna girdi.
Francesco Bagnaia, Tayland GP'sini kazanarak sezonun en büyük zaferlerinden birine imza attı ve şampiyonluk yarışında farkı kapatma yolunda önemli bir adım attı.
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Yarış dışı
|Puan
|1
|F. Bagnaia Ducati Team
|1
|Ducati
|26
|
-
|25
|2
|J. Martin Pramac Racing
|89
|Ducati
|26
|
+2.905
2.905
|2.905
|20
|3
|P. Acosta Tech 3
|31
|KTM
|26
|
+3.800
3.800
|0.895
|16
|4
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|26
|
+4.636
4.636
|0.836
|13
|5
|J. Miller Red Bull KTM Factory Racing
|43
|KTM
|26
|
+5.532
5.532
|0.896
|11
|6
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|26
|
+5.898
5.898
|0.366
|10
|7
|M. Viñales Aprilia Racing Team
|12
|Aprilia
|26
|
+8.498
8.498
|2.600
|9
|8
|J. Zarco Team LCR
|5
|Honda
|26
|
+17.672
17.672
|9.174
|8
|9
|A. Espargaro Aprilia Racing Team
|41
|Aprilia
|26
|
+18.588
18.588
|0.916
|7
|10
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|26
|
+21.163
21.163
|2.575
|6
|11
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|26
|
+22.859
22.859
|1.696
|5
|12
|M. Marquez Gresini Racing
|93
|Ducati
|26
|
+22.251
22.251
|4
|13
|T. Nakagami Team LCR
|30
|Honda
|26
|
+24.531
24.531
|2.280
|3
|14
|E. Bastianini Ducati Team
|23
|Ducati
|26
|
+27.090
27.090
|2.559
|2
|15
|J. Mir Repsol Honda Team
|36
|Honda
|26
|
+30.870
30.870
|3.780
|1
|16
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|26
|
+50.021
50.021
|19.151
|dnf
|A. Fernandez Tech 3
|37
|KTM
|23
|
3 laps
|Kaza
|dnf
|A. Rins Yamaha Factory Racing
|42
|Yamaha
|22
|
4 laps
|Kaza
|dnf
|L. Savadori Trackhouse Racing Team
|32
|Aprilia
|16
|
10 laps
|Yarış dışı
|dnf
|F. Morbidelli Pramac Racing
|21
|Ducati
|7
|
19 laps
|Kaza
|dnf
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|6
|
20 laps
|Kaza
|dnf
|M. Bezzecchi Team VR46
|72
|Ducati
|3
|
23 laps
|Kaza
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