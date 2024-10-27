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Yarış raporu
MotoGP Tayland GP

MotoGP Tayland: Bagnaia kazandı, Martin ikinci

Tayland GP’sine pole pozisyonundan başlayan Francesco Bagnaia, güçlü bir performansla yarışı kazanıyor.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Güncel:
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Francesco Bagnaia, pole pozisyonundan başladığı yarışı kazanarak Jorge Martin ile puan farkını 17'ye indirdi.

Bagnaia'nın en büyük rakiplerinden Jorge Martin ve Marc Marquez, mücadeleye iyi başlamalarına rağmen yarış boyunca zorlu anlar yaşadılar.

Yarışın başında Martin, harika bir çıkış yaparak liderliği ele geçirdi ve Bagnaia ile Marquez'i geçmeyi başardı. Ancak üçüncü virajda dışarıya fazla açılmasıyla Bagnaia ve Martin yan yana geldi.

İkinci tura gelindiğinde Martin, 0.4 saniyelik bir avantajla liderliğini sürdürmeyi başardı. Bu sırada Acosta, Quartararo'yu dördüncülük mücadelesinde geride bıraktı ancak bir sonraki virajda dışarıya açıldı ve sıralamada geriye düştü.

16. turda Marquez ile yaşadıkları temasın ardından Martin ikinci sıraya yerleşti fakat Bagnaia ile arasındaki fark 2.5 saniyeye kadar açılmıştı.

Yarışın son anlarında, Acosta üçüncülük için Miller'a baskı yaparken, Bagnaia ise liderliğini rahatça koruyarak yarışın son turuna girdi.

Francesco Bagnaia, Tayland GP'sini kazanarak sezonun en büyük zaferlerinden birine imza attı ve şampiyonluk yarışında farkı kapatma yolunda önemli bir adım attı.

   
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Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Yarış dışı Puan
1 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 26

-

       25
2 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 26

+2.905

2.905

 2.905     20
3 Spain P. Acosta Tech 3 31 KTM 26

+3.800

3.800

 0.895     16
4 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 26

+4.636

4.636

 0.836     13
5 Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 26

+5.532

5.532

 0.896     11
6 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 26

+5.898

5.898

 0.366     10
7 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 26

+8.498

8.498

 2.600     9
8 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 26

+17.672

17.672

 9.174     8
9 Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 26

+18.588

18.588

 0.916     7
10 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 26

+21.163

21.163

 2.575     6
11 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 26

+22.859

22.859

 1.696     5
12 Spain M. Marquez Gresini Racing 93 Ducati 26

+22.251

22.251

       4
13 Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 26

+24.531

24.531

 2.280     3
14 Italy E. Bastianini Ducati Team 23 Ducati 26

+27.090

27.090

 2.559     2
15 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 26

+30.870

30.870

 3.780     1
16 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 26

+50.021

50.021

 19.151      
dnf Spain A. Fernandez Tech 3 37 KTM 23

3 laps

     Kaza  
dnf Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 22

4 laps

     Kaza  
dnf Italy L. Savadori Trackhouse Racing Team 32 Aprilia 16

10 laps

     Yarış dışı  
dnf Italy F. Morbidelli Pramac Racing 21 Ducati 7

19 laps

     Kaza  
dnf Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 6

20 laps

     Kaza  
dnf Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 3

23 laps

     Kaza  
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