MotoGP Tayland: Bagnaia kazandı, Martin ikinci

Francesco Bagnaia, pole pozisyonundan başladığı yarışı kazanarak Jorge Martin ile puan farkını 17'ye indirdi.



Bagnaia'nın en büyük rakiplerinden Jorge Martin ve Marc Marquez, mücadeleye iyi başlamalarına rağmen yarış boyunca zorlu anlar yaşadılar.

Yarışın başında Martin, harika bir çıkış yaparak liderliği ele geçirdi ve Bagnaia ile Marquez'i geçmeyi başardı. Ancak üçüncü virajda dışarıya fazla açılmasıyla Bagnaia ve Martin yan yana geldi.



İkinci tura gelindiğinde Martin, 0.4 saniyelik bir avantajla liderliğini sürdürmeyi başardı. Bu sırada Acosta, Quartararo'yu dördüncülük mücadelesinde geride bıraktı ancak bir sonraki virajda dışarıya açıldı ve sıralamada geriye düştü.

16. turda Marquez ile yaşadıkları temasın ardından Martin ikinci sıraya yerleşti fakat Bagnaia ile arasındaki fark 2.5 saniyeye kadar açılmıştı.

Yarışın son anlarında, Acosta üçüncülük için Miller'a baskı yaparken, Bagnaia ise liderliğini rahatça koruyarak yarışın son turuna girdi.



Francesco Bagnaia, Tayland GP'sini kazanarak sezonun en büyük zaferlerinden birine imza attı ve şampiyonluk yarışında farkı kapatma yolunda önemli bir adım attı.