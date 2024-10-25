MotoGP Tayland ana antrenman: Marquez lider, Martin ikinci
Marc Marquez, Tayland'da gerçekleştirilen ana antrenman seansını zirvede tamamladı.
Son haftalarda GP23'ü ile harika işler başaran Phillip Island'ın galibi Marc Marquez, Tayland GP'si ana antrenman seansını zirvede tamamlayarak 1'29.165'lik yeni pist rekorunu ele geçirdi.
Fabrika Ducati sürücüleri Enea Bastianini ve son şampiyon Francesco Bagnaia ise üçüncü ve dördüncü sırayı alırken, Maverick Vinales beşinci sırada yer aldı.
Sabah seansının büyük bölümünü son virajda yaşadığı bir kaza nedeniyle kaçıran Aleix Espargaro, piste tekrar döndü ancak öğleden sonra seansını da yarıda bırakmak zorunda kaldı.
Aprilia'dan yapılan açıklamada, “Klinik olarak önemli bir yaralanma tespit edilmedi, sadece hafif bir travma yaşanmış." denilse de Espargaro daha fazla kontrol için Buriram'daki hastaneye götürüldü.
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Hız Ölçüm Noktası
|1
|M. Marquez Gresini Racing
|93
|Ducati
|26
|
1'29.165
|183.865
|330
|2
|J. Martin Pramac Racing
|89
|Ducati
|27
|
+0.110
1'29.275
|0.110
|183.639
|338
|3
|E. Bastianini Ducati Team
|23
|Ducati
|24
|
+0.162
1'29.327
|0.052
|183.230
|337
|4
|F. Bagnaia Ducati Team
|1
|Ducati
|22
|
+0.195
1'29.360
|0.033
|183.464
|335
|5
|M. Viñales Aprilia Racing Team
|12
|Aprilia
|25
|
+0.341
1'29.506
|0.146
|183.165
|333
|6
|F. Morbidelli Pramac Racing
|21
|Ducati
|25
|
+0.384
1'29.549
|0.043
|183.077
|334
|7
|P. Acosta Tech 3
|31
|KTM
|25
|
+0.437
1'29.602
|0.053
|182.720
|336
|8
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|24
|
+0.448
1'29.613
|0.011
|182.946
|330
|9
|M. Bezzecchi Team VR46
|72
|Ducati
|28
|
+0.455
1'29.620
|0.007
|182.932
|332
|10
|J. Zarco Team LCR
|5
|Honda
|24
|
+0.517
1'29.682
|0.062
|182.805
|332
|11
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|25
|
+0.518
1'29.683
|0.001
|182.803
|333
|12
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|25
|
+0.591
1'29.756
|0.073
|182.655
|334
|13
|J. Miller Red Bull KTM Factory Racing
|43
|KTM
|24
|
+0.672
1'29.837
|0.081
|182.490
|332
|14
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|25
|
+0.692
1'29.857
|0.020
|182.449
|332
|15
|T. Nakagami Team LCR
|30
|Honda
|26
|
+0.831
1'29.996
|0.139
|182.022
|330
|16
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|22
|
+0.834
1'29.999
|0.003
|182.162
|330
|17
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|26
|
+0.973
1'30.138
|0.139
|181.881
|332
|18
|A. Rins Yamaha Factory Racing
|42
|Yamaha
|27
|
+1.033
1'30.198
|0.060
|181.760
|334
|19
|J. Mir Repsol Honda Team
|36
|Honda
|25
|
+1.052
1'30.217
|0.019
|181.721
|334
|20
|A. Fernandez Tech 3
|37
|KTM
|23
|
+1.264
1'30.429
|0.212
|181.295
|333
|21
|L. Savadori Trackhouse Racing Team
|32
|Aprilia
|21
|
+1.847
1'31.012
|0.583
|179.177
|333
|22
|A. Espargaro Aprilia Racing Team
|41
|Aprilia
|12
|
+2.218
1'31.383
|0.371
|179.403
|333
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