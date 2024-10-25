MotoGP Tayland ana antrenman: Marquez lider, Martin ikinci

Son haftalarda GP23'ü ile harika işler başaran Phillip Island'ın galibi Marc Marquez, Tayland GP'si ana antrenman seansını zirvede tamamlayarak 1'29.165'lik yeni pist rekorunu ele geçirdi.

Fabrika Ducati sürücüleri Enea Bastianini ve son şampiyon Francesco Bagnaia ise üçüncü ve dördüncü sırayı alırken, Maverick Vinales beşinci sırada yer aldı.

Sabah seansının büyük bölümünü son virajda yaşadığı bir kaza nedeniyle kaçıran Aleix Espargaro, piste tekrar döndü ancak öğleden sonra seansını da yarıda bırakmak zorunda kaldı.

Aprilia'dan yapılan açıklamada, “Klinik olarak önemli bir yaralanma tespit edilmedi, sadece hafif bir travma yaşanmış." denilse de Espargaro daha fazla kontrol için Buriram'daki hastaneye götürüldü.