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MotoGP Tayland GP

MotoGP Tayland ana antrenman: Marquez lider, Martin ikinci

Marc Marquez, Tayland'da gerçekleştirilen ana antrenman seansını zirvede tamamladı.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Güncel:
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Son haftalarda GP23'ü ile harika işler başaran Phillip Island'ın galibi Marc Marquez, Tayland GP'si ana antrenman seansını zirvede tamamlayarak 1'29.165'lik yeni pist rekorunu ele geçirdi.

Fabrika Ducati sürücüleri Enea Bastianini ve son şampiyon Francesco Bagnaia ise üçüncü ve dördüncü sırayı alırken, Maverick Vinales beşinci sırada yer aldı.

Sabah seansının büyük bölümünü son virajda yaşadığı bir kaza nedeniyle kaçıran Aleix Espargaro, piste tekrar döndü ancak öğleden sonra seansını da yarıda bırakmak zorunda kaldı.

Aprilia'dan yapılan açıklamada, “Klinik olarak önemli bir yaralanma tespit edilmedi, sadece hafif bir travma yaşanmış." denilse de Espargaro daha fazla kontrol için Buriram'daki hastaneye götürüldü.

   
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Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Spain M. Marquez Gresini Racing 93 Ducati 26

1'29.165

   183.865 330
2 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 27

+0.110

1'29.275

 0.110 183.639 338
3 Italy E. Bastianini Ducati Team 23 Ducati 24

+0.162

1'29.327

 0.052 183.230 337
4 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 22

+0.195

1'29.360

 0.033 183.464 335
5 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 25

+0.341

1'29.506

 0.146 183.165 333
6 Italy F. Morbidelli Pramac Racing 21 Ducati 25

+0.384

1'29.549

 0.043 183.077 334
7 Spain P. Acosta Tech 3 31 KTM 25

+0.437

1'29.602

 0.053 182.720 336
8 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 24

+0.448

1'29.613

 0.011 182.946 330
9 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 28

+0.455

1'29.620

 0.007 182.932 332
10 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 24

+0.517

1'29.682

 0.062 182.805 332
11 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 25

+0.518

1'29.683

 0.001 182.803 333
12 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 25

+0.591

1'29.756

 0.073 182.655 334
13 Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 24

+0.672

1'29.837

 0.081 182.490 332
14 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 25

+0.692

1'29.857

 0.020 182.449 332
15 Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 26

+0.831

1'29.996

 0.139 182.022 330
16 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 22

+0.834

1'29.999

 0.003 182.162 330
17 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 26

+0.973

1'30.138

 0.139 181.881 332
18 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 27

+1.033

1'30.198

 0.060 181.760 334
19 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 25

+1.052

1'30.217

 0.019 181.721 334
20 Spain A. Fernandez Tech 3 37 KTM 23

+1.264

1'30.429

 0.212 181.295 333
21 Italy L. Savadori Trackhouse Racing Team 32 Aprilia 21

+1.847

1'31.012

 0.583 179.177 333
22 Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 12

+2.218

1'31.383

 0.371 179.403 333
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