MotoGP Tayland 2. antrenman: Zarco zirvede, ilk dört sırada dört Ducati!

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Moto3 antrenmanlarında başlayan ağır yağmur zaman içinde etkisini yitirdi ve MotoGP sürücülerini antrenman öncesi temiz bir hava ile kuru bir zemin karşıladı.

Seansın ilk ciddi derecesi Zarco'nun 1.31.466'lık turuydu, seansın sonlarına doğru bu dereceyi geliştiren Fransız sürücü, 1.30.281 ile günü lider tamamladı.

Koşullar iyileşse de önceden yağan yağmur nedeniyle birçok sürücü yol tutuşu yakalamakta zorlandı, bu da ilk 10'a giren sadece beş sürücünün birleşik tur zamanlarını geliştirebilmesi anlamına geliyordu.

Son altı dakikaya girilirken Marc Marquez'in ilk antrenman seansındaki 1.30.523'lik derecesi halen geçilememişti, ta ki Jorge Martin liderliği ele geçirene dek. Kısa bir süre sonra ise Bagnaia'dan 1.30.299 geldi ve liderlik el değiştirdi.

Darryn Binder ve Cal Crutchlow'un son dakikalarda yaptığı iki ayrı kaza nedeniyle sarı bayraklar çıktı ve birçok sürücünün son turları tehlikeye girdi

Ancak bir şekilde sarı bayraklardan kurtulan Zarco, son turunda 1.30.281 yaparak yeniden liderliğe yükseldi ve seansı Bagnaia'nın sadece 0.018 saniye önünde ilk sırada tamamladı. Luca Marini'nin dördüncülüğüyle birlikte ilk dört sırada dört Ducati sürücüsü yer aldı.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

İyi bir seans geçiren Marini, seansın ilk dakikalarda Fabio Quartararo ile ufak bir olay da yaşadı. İlk turunda Marini tarafından engellenen ve 4. virajı genişten almak zorunda kalan Fransız sürücü bu olay sonrası epey sinirlendi.

Buna rağmen İtalyan sürücü Quartararo'yu sonraki birkaç tur boyunca arkasında tutmaya devam etti.

Beşinci sırada KTM sürücüsü Miguel Oliveira yer alırken altıncı sırada Marquez, yedinci sırada ise birleşik sıralamalarda 13. sırada kalan Aleix Espargaro bulunmakta.

Quartararo, Marini ile yaşadığı olayların ardından sekizinci olurken, Enea Bastianini dokuz, Marco Bezzecchi ise onuncu sırada yer aldı.

11. sırada Maverick Vinales, 12. sırada Alex Rins, 13. sırada ise Brad Binder yer aldı. Seans boyunca istediği tutuşu yakalayamayan Jack Miller ise ancak 18. olabildi.

Düşen isimlerden Darryn Binder 19, Cal Crutchlow ise 21. sırada bulunmaktaydı.

Joan Mir'in yerine Suzuki koltuğuna oturan Danilo Petrucci, GSX-RR'a uyum sağlamaya devam ettiği seansı 2.6 geride sonuncu tamamladı.