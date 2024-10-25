MotoGP Tayland 1. antrenman: Bezzecchi lider, Martin ikinci

Marco Bezzecchi, şampiyonanın zirvesindeki Jorge Martin ve Francesco Bagnaia'yı geride bırakarak hafta sonunun açılış antrenmanında liderliği almayı başardı.



İlk sekizi ise sırasıyla Gresini takımından Marc ve Alex Marquez kardeşler, Enea Bastianini, çaylak Pedro Acosta ve Jack Miller tamamladı.



Aleix Espargaro, erkenden düştüğü seansa bir daha dönemedi ancak ciddi bir yaralanmanın olmadığı düşünülüyor.



Miguel Oliveira, Mandalika’da geçirdiği kazada darbe aldığı bileğindeki kırıklar nedeniyle hâlâ yarışamıyor ve yerine Trackhouse'da Aprilia test sürücüsü Lorenzo Savadori geçiyor.