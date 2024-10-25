MotoGP Tayland 1. antrenman: Bezzecchi lider, Martin ikinci
VR46 sürücüsü Marco Bezzecchi, Tayland'da gerçekleşen ilk seansı zirvede tamamladı.
Marco Bezzecchi, şampiyonanın zirvesindeki Jorge Martin ve Francesco Bagnaia'yı geride bırakarak hafta sonunun açılış antrenmanında liderliği almayı başardı.
İlk sekizi ise sırasıyla Gresini takımından Marc ve Alex Marquez kardeşler, Enea Bastianini, çaylak Pedro Acosta ve Jack Miller tamamladı.
Aleix Espargaro, erkenden düştüğü seansa bir daha dönemedi ancak ciddi bir yaralanmanın olmadığı düşünülüyor.
Miguel Oliveira, Mandalika’da geçirdiği kazada darbe aldığı bileğindeki kırıklar nedeniyle hâlâ yarışamıyor ve yerine Trackhouse'da Aprilia test sürücüsü Lorenzo Savadori geçiyor.
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Hız Ölçüm Noktası
|1
|M. Bezzecchi Team VR46
|72
|Ducati
|20
|
1'30.492
|181.169
|332
|2
|J. Martin Pramac Racing
|89
|Ducati
|21
|
+0.038
1'30.530
|0.038
|181.093
|336
|3
|F. Bagnaia Ducati Team
|1
|Ducati
|20
|
+0.200
1'30.692
|0.162
|180.770
|334
|4
|M. Marquez Gresini Racing
|93
|Ducati
|19
|
+0.259
1'30.751
|0.059
|180.652
|332
|5
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|17
|
+0.357
1'30.849
|0.098
|180.457
|329
|6
|E. Bastianini Ducati Team
|23
|Ducati
|19
|
+0.368
1'30.860
|0.011
|180.435
|334
|7
|P. Acosta Tech 3
|31
|KTM
|20
|
+0.414
1'30.906
|0.046
|180.344
|335
|8
|J. Miller Red Bull KTM Factory Racing
|43
|KTM
|22
|
+0.507
1'30.999
|0.093
|180.160
|333
|9
|T. Nakagami Team LCR
|30
|Honda
|21
|
+0.530
1'31.022
|0.023
|180.114
|329
|10
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|20
|
+0.648
1'31.140
|0.118
|179.881
|330
|11
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|19
|
+0.655
1'31.147
|0.007
|179.867
|331
|12
|F. Morbidelli Pramac Racing
|21
|Ducati
|19
|
+0.679
1'31.171
|0.024
|179.820
|333
|13
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|19
|
+0.680
1'31.172
|0.001
|179.818
|328
|14
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|21
|
+0.694
1'31.186
|0.014
|179.790
|330
|15
|M. Viñales Aprilia Racing Team
|12
|Aprilia
|18
|
+0.707
1'31.199
|0.013
|179.765
|329
|16
|J. Zarco Team LCR
|5
|Honda
|20
|
+0.757
1'31.249
|0.050
|179.666
|329
|17
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|17
|
+0.900
1'31.392
|0.143
|179.385
|330
|18
|J. Mir Repsol Honda Team
|36
|Honda
|18
|
+0.928
1'31.420
|0.028
|179.330
|328
|19
|A. Rins Yamaha Factory Racing
|42
|Yamaha
|20
|
+1.021
1'31.513
|0.093
|179.148
|331
|20
|A. Fernandez Tech 3
|37
|KTM
|19
|
+1.051
1'31.543
|0.030
|179.089
|331
|21
|A. Espargaro Aprilia Racing Team
|41
|Aprilia
|4
|
+1.509
1'32.001
|0.458
|178.198
|330
|22
|L. Savadori Trackhouse Racing Team
|32
|Aprilia
|16
|
+2.088
1'32.580
|0.579
|177.083
|323
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