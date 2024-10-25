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MotoGP Tayland GP

MotoGP Tayland 1. antrenman: Bezzecchi lider, Martin ikinci

VR46 sürücüsü Marco Bezzecchi, Tayland'da gerçekleşen ilk seansı zirvede tamamladı.

Güncel:
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Marco Bezzecchi, şampiyonanın zirvesindeki Jorge Martin ve Francesco Bagnaia'yı geride bırakarak hafta sonunun açılış antrenmanında liderliği almayı başardı.

İlk sekizi ise sırasıyla Gresini takımından Marc ve Alex Marquez kardeşler, Enea Bastianini, çaylak Pedro Acosta ve Jack Miller tamamladı.

Aleix Espargaro, erkenden düştüğü seansa bir daha dönemedi ancak ciddi bir yaralanmanın olmadığı düşünülüyor.

Miguel Oliveira, Mandalika’da geçirdiği kazada darbe aldığı bileğindeki kırıklar nedeniyle hâlâ yarışamıyor ve yerine Trackhouse'da Aprilia test sürücüsü Lorenzo Savadori geçiyor.

   
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Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 20

1'30.492

   181.169 332
2 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 21

+0.038

1'30.530

 0.038 181.093 336
3 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 20

+0.200

1'30.692

 0.162 180.770 334
4 Spain M. Marquez Gresini Racing 93 Ducati 19

+0.259

1'30.751

 0.059 180.652 332
5 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 17

+0.357

1'30.849

 0.098 180.457 329
6 Italy E. Bastianini Ducati Team 23 Ducati 19

+0.368

1'30.860

 0.011 180.435 334
7 Spain P. Acosta Tech 3 31 KTM 20

+0.414

1'30.906

 0.046 180.344 335
8 Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 22

+0.507

1'30.999

 0.093 180.160 333
9 Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 21

+0.530

1'31.022

 0.023 180.114 329
10 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 20

+0.648

1'31.140

 0.118 179.881 330
11 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 19

+0.655

1'31.147

 0.007 179.867 331
12 Italy F. Morbidelli Pramac Racing 21 Ducati 19

+0.679

1'31.171

 0.024 179.820 333
13 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 19

+0.680

1'31.172

 0.001 179.818 328
14 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 21

+0.694

1'31.186

 0.014 179.790 330
15 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 18

+0.707

1'31.199

 0.013 179.765 329
16 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 20

+0.757

1'31.249

 0.050 179.666 329
17 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 17

+0.900

1'31.392

 0.143 179.385 330
18 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 18

+0.928

1'31.420

 0.028 179.330 328
19 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 20

+1.021

1'31.513

 0.093 179.148 331
20 Spain A. Fernandez Tech 3 37 KTM 19

+1.051

1'31.543

 0.030 179.089 331
21 Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 4

+1.509

1'32.001

 0.458 178.198 330
22 Italy L. Savadori Trackhouse Racing Team 32 Aprilia 16

+2.088

1'32.580

 0.579 177.083 323
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