MotoGP Endonezya GP

MotoGP, 2027 takvimine eklenen Adelaide GP için Red Bull ile sponsorluk imzaladı

MotoGP'nin gelecek sezondan itibaren Phillip Island'ın yerini alacak yeni Adelaide yarışı, 2027 ve 2028 yılları için Red Bull ile ana sponsorluk anlaşması imzaladı.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 12 Eki 2026 10:40

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Adelaide circuit overview

Fotoğraf: MotoGP Sports Entertainment Group

MotoGP, Avustralya'daki yeni durağı Adelaide için önemli bir ticari ortaklığa imza attı. Bu sezonun ardından takvime veda edecek efsanevi Phillip Island pistinin yerini alacak organizasyon, ilk yılından itibaren “Red Bull Grand Prix of Australia” adıyla düzenlenecek. Şehir merkezindeki geçici bir park pistinde gerçekleşecek yarış, gelecek sezonun sondan bir önceki ayağı olarak planlanıyor.

Anlaşmayı değerlendiren MotoGP Yöneticisi Carlos Ezpeleta, Avustralya'nın MotoGP için en önemli yerlerden biri olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Adelaide'de 2027'de başlayacak bu heyecan verici yeni dönemde Red Bull'u ana sponsor olarak ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”

Race start

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

“Adelaide'deki ilk Red Bull Avustralya Grand Prix'si MotoGP için tarihi bir an olacak.”

“Yeni şehir pisti, sporu şehrin kalbine taşımak ve taraftarlar, takımlarla pilotlar için muazzam bir deneyim yaratmak adına harika bir fırsat sunuyor.”

“Red Bull, motor sporlarında rakipsiz bir geçmişe sahip ve unutulmaz etkinlikler düzenleme arzumuza ortak oluyor."

Güney Avustralya Başbakanı Peter Malinauskas ise küresel bir markayla ortaklık kurmanın bölge için büyük bir başarı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Red Bull gibi bir dünya devinin Adelaide'in ilk MotoGP yarışına isim sponsor olması, bu organizasyon ve Güney Avustralya için bir onay niteliğinde.”

“Uluslararası görünürlüğü artıracak, heyecan yaratacak ve Adelaide'i MotoGP takviminde mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir yer haline getirecek türden bir küresel ortaklık hedefliyorduk. Tam olarak bunu başardık.”

Red Bull bu sezon COTA (Amerika) ve San Marino yarışlarının da ana sponsorluğunu üstlenmişti. İki hafta sonra MotoGP'ye son kez ev sahipliği yapacak olan Phillip Island yarışınınsa mevcut takvimde henüz bir ana sponsoru bulunmuyor.

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- Motorsport.com Ekibi

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