MotoGP takımları sprint yarışı ödemeleri konusunda anlaşmazlık yaşıyor

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Uzun süredir Grand Prix formatında yapılan en büyük değişiklikle MotoGP, 2023 yılında her yarışın Cumartesi günü sprint yarışları düzenleyecek.

Sprint bağımsız bir yarış olacak ve Pazar günü gerçekleşecek ana Grand Prix için bir eleme sayılmayacak.

Yeni formatın tanıtımı geçen yıl açıklandığında sürücüler için bir sürpriz oldu çünkü Formula 1'de sezon boyunca altı tur olan sprint yarışlarının aksine, bunun MotoGP'de 21 turun tamamında yer alması öneriliyordu.

Serinin organizatörleri Dorna Sports ve yönetim organı FIM tarafından geçen yılki Avusturya Grand Prix'sinde konunun yeniden düşünülmesi için yeşil ışık yakıldı, ancak o zamana kadar sürücülerin çoğu 2023 için sözleşmelerini imzalamıştı ya da sprint yarışlarını içermeyen önceden var olan anlaşmaları vardı.

Hafta sonuna fazladan bir yarış eklendiğinde, sürücüler yarış miktarının iki katına çıkmasının getirdiği ek risk faktörü konusunda endişelerini dile getirdiler ve bu da padoktaki pek çok sürücünün sprint yarışlarındaki performansları için prim ödenmesi gerektiğini savunmasına yol açtı.

Temel maaşın artık eskisinden daha düşük olduğu ve performansa dayalı primlerin tercih edildiği göz önüne alındığında, bu daha önemli bir konu olarak görülüyor.

Geçtiğimiz hafta sonu Malezya'da gerçekleşen 2023'ün ilk sezon öncesi testi sırasında, sprint yarışı primi sorununa takımlar ve organizatörlerle uzlaşmaya dayalı olası bir çözüm bulmak amacıyla bazı takım patronları arasında birkaç toplantı yapıldı.

Remy Gardner, KTM Tech3 Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Motorsport.com'un çeşitli isimlerle yaptığı görüşmelerden anladığına göre, ilk fikir ortak bir para havuzunun eşit olarak ikiye bölünerek oluşturulmasıydı: bir yarısı takımlar tarafından eşit parçalar halinde ödenecek, diğer yarısı ise Dorna tarafından ödenecekti.

Ancak bu öneri, takımlar ve üreticiler arasında fikir birliği olmaması nedeniyle Dorna'ya bile sunulmayacak çünkü bazıları sprint yarışında bir rakibin kazanması için para ödemek zorunda kalma olasılığına sıcak bakmıyor -2023'te sekiz Ducati, dört Hondas, Aprilias ve KTM ve iki Yamaha ile eşit olmayan grid dağılımı göz önüne alındığında bu, anlaşılabilir bir durum.

Sezonun 26 Mart'ta Portekiz'de başlamasına bir aydan biraz fazla bir süre kala, her şey takımların sprint yarışları için kendi prim ödemelerini belirlemek üzere sürücüleriyle bireysel olarak anlaşmaları gerektiğine işaret ediyor -tabii eğer bunu yapmak isterlerse.