MotoGP takımları Silverstone'da, 75. yıldönümüne özel retro renk düzeniyle yarışacak
MotoGP bu hafta sonu Britanya Grand Prix'sinde 75. yıldönümü kutlamalarına hız verecek ve takımlar motosikletlerinde retro renk düzeni kullanacak.
Perşembe günü Silverstone pit alanında toplanan binlerce taraftar, 11 takımın MotoGP'nin eşsiz mirasını ve tarihini onurlandırmak için özel renk düzeni sergisini inceledi.
Bu girişim serinin organizatörü Dorna tarafından düzenlendi ve Dorna da etkinliği resmi web sitesi ve X üzerinden yayınladı.
Remy Gardner, Yamaha Fabrika Yarışı
Fotoğraflar: Lorenza Dadderio
Yamaha, 1970'lerde sekiz kez premier sınıf şampiyonu olan Giacomo Agostini tarafından meşhur edilen ikonik tasarımını içeren bir renk düzeni tanıttı.
Luca Marini, Repsol Honda Takımı
Fotoğraflar: Lorenza Dadderio
Honda bunu, 1983 yılında şu anki MotoGP şefi Freddie Spencer'ın ilk birinci sınıf şampiyonluğunu elde ettiği NS500'den ilham alan, tamamen farklı bir RC213V ile takip etti.
Johann Zarco, LCR Honda Takımı
Fotoğraflar: Lorenza Dadderio
Honda'nın uydu takımı LCR, Britanya yarışı için iki farklı görünüm tanıttı. Johann Zarco merhum Mike Hailwood'un anısına beyaz ve yeşil bir motosikletle, Takaaki Nakagami ise Japon bayrağının renkleriyle yarışacak.
Francesco Bagnaia, Ducati Takımı
Fotoğraflar: Lorenza Dadderio
Ducati, 2003 yılında birinci sınıfa geri döndüğünde kullandığı kırmızı-beyaz-siyah renk düzenine çok benzeyen bir görünüm tanıttı.
Pramac Racing motosiklet görünümü
Fotoğraflar: Lorenza Dadderio
Pramac ve takım sahibi Paolo Campinoti, 13 kez şampiyon olan Angel Nieto'yu onurlandırırken, Jorge Martin de bu hafta sonu yapılacak yarış için özel bir kask takacak.
Marco Bezzecchi, VR46 Yarış Takımı
Fotoğraflar: Lorenza Dadderio
VR46, efsanevi takım sahibi Valentino Rossi'nin 2018 MotoGP sezonunda kullandığı kaska bir gönderme olarak mavi taban ve sarı vurgularla tamamen farklı bir görünümde yarışacak.
Alex Marquez, Gresini Racing
Fotoğraflar: Lorenza Dadderio
Gresini, merhum sahibi Fautso Gresini'nin 1985 ve '87'de 125cc şampiyonluklarını kazandığı beyaz görünümün bir kopyasını tercih etti ve eski motosikletlerinden biri de pit alanında sergilendi.
Trackhouse Racing Team motosiklet görünümü
Fotoğraflar: Lorenza Dadderio
Trackhouse, takımın ABD köklerini kutlamak için Kenny Roberts, Randy Mamola, Kevin Schwantz ve Nicky Hayden dahil olmak üzere 11 Amerikan Grand Prix kazananının yüzlerini taşıyacak.
Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team, Maverick Vinales, Aprilia Racing Team, motosiklet görünümü
Fotoğraflar: Aprilia Yarış
Aprilia ise elçisi Max Biaggi'nin 1994-96 yılları arasında 250cc sınıfında motosikletiyle elde ettiği başarıyı siyah-gri renklerle kutluyor.
Red Bull KTM Factory Racing motosiklet görünümü
Fotoğraflar: Lorenza Dadderio
KTM, 1988 KTM Single Racer'ı anarak çarpıcı beyaz-mavi görünümüyle geçmişe geri dönüyor.
Red Bull GASGAS Tech3 motosiklet görünümü
Fotoğraflar: Lorenza Dadderio
Tech3 GasGas, tasarımın farklı bir versiyonuyla yarışacak.
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