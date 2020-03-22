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MotoGP takımları, motor ve aerodinami gelişimini 25 Mart'ta donduracak

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MotoGP takımları, motor ve aerodinami gelişimini 25 Mart'ta donduracak
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör
22 Mar 2020 14:44

İmtiyaz hakkı bulunmayan dört büyük üretici Honda, Ducati, Yamaha ve Suzuki, 25 Mart'a kadar gelişimi durdurmak ve onaylamak zorunda kalacak.

MotoGP, Formula 1'in birkaç gün önce aldığı kararı takip ediyor. Seri, 25 Mart'tan itibaren motorları ve aerodinamiyi dondurma kararı aldı.

Yönetmeliklere göre, imtiyaz hakkı bulunmayan üreticiler, ilk yarış Katar GP öncesinde gelişimi durdurmaları ve hem motor hem de aerodinamik parçaları onaylamaları gerekiyordu. Ancak hem o yarışın iptali hem de Tayland, Amerika ve Arjantin GP'nin ertelenmesiyle bu mümkün olmadı.

Birkaç gün önce konuşan Gigi Dall'Igna, bunun Ducati ve Aprilia gibi daha az çalışmak zorunda olan ekipler için dezavantaj olduğunu, Japon üreticilere ise avantaj getireceğini söylüyordu.

Çünkü İtalya'da Coronavirüs'le ilgili ciddi bir durum var ve işyerleri dahi kapatılmış durumda.

Bu yüzden Cuma öğleden sonra bir konferans görüşmesi yapıldı.

Carmelo Ezpeleta, teknik direktör Danny Aldrige tarafından alınan teknik kararları duyurdu. Buna göre 25 Mart itibariyle Honda, Ducati Yamaha ve Suzuki motorlar ile aerodinamik gelişimleri durduracak. Diğer tarafta imtiyaz hakkı bulunan Aprilia ile KTM, gelişim çalışmalarına devam edebilecek.

Ducati'den Dall'Igna, "Bunun çok doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Burada İtalya'da çalışamıyoruz ama Japonya'da çalışmalar devam ediyor. Bu biraz sağduyu meselesiydi ve büyük bir eşitsizlikten kaçınmamız pek de uzun sürmedi. Şu anda dünyada olup bitenlerden en çok Honda faydalandı, çünkü en çok zorlanan onlardı." dedi.

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Editör Matteo Nugnes

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