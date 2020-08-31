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MotoGP / Son dakika

MotoGP takımları, KTM'in 2021 için bir "süper motor" geliştirmesinden endişeleniyor

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MotoGP takımları, KTM'in 2021 için bir "süper motor" geliştirmesinden endişeleniyor
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Bazı MotoGP üreticileri, KTM'nin 2021 için bir "süper motor" üzerinde çalıştığından endişe ediyor ve motoru geliştirmeye devam etmeleri kararından memnun değil.

KTM ve Aprilia, imtiyaz hakkına sahip oldukları için yönetmelikler uyarınca, imtiyaz sahibi olmayan Honda, Yamaha, Ducati ve Suzuki'nin aksine motoru geliştirmeye devam edebiliyorlar. Bununla birlikte koronavirüs pandemisinin ardından maliyet tasarrufu önlemlerinin bir parçası olarak, tüm üreticilerin motor gelişimi donduruldu.

Motorsport.com geçen hafta, Brad binder ve Migueli Oliveira'nın galibiyetlerinin ardından imtiyaz hakkını kaybeden KTM'nin, önümüzdeki yıl için motorlarını geliştirmeye devam edebileceğini öğrenmişti.

Ancak Motorsport.com, bu hamlenin birkaç rakip üreticiyi kızdırdığını öğrendi.

Kaynak, Motorsport.com'a yaptığı açıklamada, "KTM'nin 2021 için bir süper motor hazırladığına inanıyoruz. Diğerlerinin aksine, herhangi bir sınırlama olmaksızın motoru açıp değişiklik yapabilecekler. Aslında, isterlerse onu tamamen baştan yapabilecekler." dedi.

Motorsport.com'un anladığına göre orijinal MSMA önerisi, KTM'nin şu anda olduğu gibi iki ekstra motor ile devam etmesiydi - yani 2021'in normal bir 20 yarışlık takvimi olmasıyla beraber KTM'in dokuz tane motorla, rakiplerinin ise yedi motorla yarışması - ancak daha sonrasında KTM'in şu anki motor dizaynının dayanıklılığı hakkında şüpheler ortaya çıktı.

Kuralda, "2020'de imtiyaz hakkı olan ve 2021'e bunlar olmadan başlayan herhangi bir üreticinin motoru, 2021'in ilk yarışından itibaren homologasyon kurallarına tabi olacak" yazıyor.

Bu, rakip üreticileri kızdıran bir şey oldu. Çünkü KTM'nin aksine motor gelişimine izin verilmeyen diğer üreticiler, 2021'in tamamında mevcut versiyonları kullanmak zorunda kalacaklar.

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Seri MotoGP
Editör Oriol Puigdemont

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