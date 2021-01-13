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MotoGP / Katar GP / Son dakika

MotoGP takımları, Katar GP için yeni bir tarih belirleyecek

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MotoGP takımları, Katar GP için yeni bir tarih belirleyecek
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Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör

MotoGP takımları, Perşembe günü Dorna ve FIM yetkilileri ile bir toplantı düzenleyip sezonun açılış yarışı Katar GP için yeni bir tarih bulmaya çalışacaklar.

MotoGP, Salı sabah yaptığı açıklamada Malezya'daki sezon öncesi testlerinin ülkedeki COVID-19 vaka sayısındaki artış nedeniyle iptal ettiğini duyurmuştu.

Mevcut plana göre 10-12 Mart tarihleri arasında Katar testlerinin gerçekleştirilmesi, 28 Mart'ta ise yine Katar'da sezonun açılış yarışının gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Motorsport.com, MotoGP takımlarının organizatör Dorna ve yetkili federasyon FIM yetkilileri ile Perşembe günü bir toplantı düzenleyeceğini öğrendi.

Mevcut takvime göre sezon öncesinde gerçekleştirilecek tek test haftası, ilk yarıştan önce 2 hafta önce olacak. Geçmiş senelerde de benzer durum olmuştu.

Ancak geçen sene COVID-19 nedeniyle getirilen kısıtlamaların ardından MotoGP yarışı düzenlenememişti. 

Toplantıda görüşülecek seçeneklerden birisi Katar'da gerçekleştirilecek testlerin daha geç, yani yarışa yakın bir tarihte düzenlenmesi. Bu sayede takımlar ve pilotlar ülkeden ayrılmak zorunda kalmadan ya da uzun süre konaklamaya bütçe ayırmadan doğrudan yarışa katılabilirler.

 

Bir diğer ihtimal ise Katar GP'yi bir hafta öne çekmek.

Formula 1 normalde Avustralya GP ile başlayacaktı ancak geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamanın ardından sezonun 28 Mart'ta Bahreyn'de başlayacağı duyuruldu. Hem Formula 1 Bahreyn GP, hem de MotoGP Katar GP gece yarışı olacağı için, takvim böyle kalırsa iki yarış çakışacak.

Motorsport.com, Formula 1'deki değişikliğin ardından MotoGP takımlarından bazılarının bir hafta önce ortaya çıkan boşluğu değerlendirmek istediklerini düşünüyor.

Bu değişikliğin gerçekleşmesi için televizyon yayıncılarının ve Katar GP organizatörlerin bunu onaylaması gerekiyor.

Açıklanan 2021 MotoGP takviminde 20 yarış alıyor ancak Çekya GP'nin yeri henüz onaylanmış değil.

Ancak son dönemde COVID-19 vakalarının tüm dünyada artmasının ardından alınan tedbirler nedeniyle muhtemelen yarış takvimlerinde daha fazla değişiklik yapılacak.

Geçen sene MotoGP Avrupa'da toplam 14 yarış yapabilmişti. Jerez, Red Bull Ring, Misano, Aragon ve Valencia pistlerinde ikişer yarış yapılmıştı.

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Seri MotoGP
Etkinlik Katar GP
Editör German Garcia Casanovs

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