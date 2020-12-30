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MotoGP / Son dakika

MotoGP takım patronu Gresini, COVID-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı

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MotoGP takım patronu Gresini, COVID-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Gresini takım patronu Fausto Gresini, COVID-19 nedeniyle Noel'den kısa bir süre önce rahatsızlandı ve Imola'da bir hastaneye kaldırıldı.

Belirtiler üzerine geçen hafta COVID-19 testine giren 59 yaşındaki takım sahibinin testi pozitif çıktı ve 27 Aralık'ta bir hastaneye kaldırıldı.

Başlangıçta Imola'da bir hastaneye götürülen Gresini, daha sonra Bologna'daki Maggiore Carlo Pizzardi Hastanesi'ne götürüldü. Şimdilik durumu hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Gresini ekibinden yapılan kısa açıklamada, "Fausto Gresini, Noel arasından kısa bir süre önce COVID-19 testine girdi ve pozitif çıktı."

"Evde geçirdiği ilk izolasyon döneminin ardından 27 Aralık'ta Imola'daki Santa Maria della Scaletta hastanesine kaldırıldı."

“Gresini Racing Team Patronu, COVID-19 tedavisi için bugün Bologna'daki Maggiore Carlo Alberto Pizzardi Hastanesi'ndeki özel bir odaya nakledildi. Fausto'nun koşulları sürekli takip ediliyor."

Bu yıl MotoGP'de başta Valentino Rossi olmak üzere birden fazla kişinin COVID-19 testi pozitif çıkmıştı.

Dünya genelindeki COVID-19 vakaları son aylarda giderek arttı. Bugün itibariyle dünya genelinde hayatını kaybeden kişi sayısı 1.78 milyon olurken, toplam vaka sayısı 82 milyonu geçti.

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Takımlar Aprilia Racing Team Gresini
Editör Lewis Duncan

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