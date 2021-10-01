Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Rossi: "Toprak, MotoGP'de de hızlı olabilir" Sonraki / Rossi: "Alt kategoriler çok tehlikeli"
MotoGP Haberler

MotoGP sürücüsü Marquez, Fabrizio'nun yorumlarının 'zaman kaybı' olduğunu düşünüyor

Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden

Michel Fabrizio, genç sürücülerin Marc Marquez'in stilini kopyaladığını söyleyerek çaylak serilerde ölümcül kazalara yol açtığı için Honda sürücüsünü suçlamıştı. Marquez, Fabrizio'nun kendisini nasıl suçlayabildiğini 'anlamadığını' söyledi.

MotoGP sürücüsü Marquez, Fabrizio'nun yorumlarının 'zaman kaybı' olduğunu düşünüyor

Geçtiğimiz hafta Jerez'deki Dünya Supersport 300 ayağında, 15 yaşındaki sürücü Dean Berta Vinales geçirdiği kazanın ardından hayatını kaybetmişti.

Dean Berta'nın kuzeni Maverick Vinales, bu hafta sonu Amerika'da gerçekleştirilecek Grand Prix'den çekildi.

Jerez'deki kazanın hemen ardından Dünya Supersport sürücüsü Fabrizio Instagram üzerinden, protesto amaçlı emekli olacağını duyurdu. Fabrizio aynı zamanda, yıllardır pist üzerindeki davranışlarıyla çaylak kategorilerinde tehlikeli sürüş stillerine örnek olduğu için Marquez'i suçladı.

Fabrizio açıklamasının bir kısmında: "Valentino Rossi yıllar önce, MotoGP'ye geldiğine Marquez'in 'yanlış' manevraları olduğundan şikayet ettiği için eleştirilmişti."

"Onun, haklı olduğu kabul edilmeli. Marc bir referans noktası oldu. Genç sürücüler onu taklit ediyor, çok fazla geçiş yapıyor ve her santimetreyi riske atarak rakiplerinin üzerine eğiliyorlar." dedi.

Bu yorumlara cevap vermesi istenen Marquez, Fabrizio'ya cevap vermenin "zaman kaybı" olduğunu ve eski bir sürücünün böyle bir şey yapmasının inanılmaz olduğunu söyledi.

Marquez, "Öncelikle Maverick'e tüm desteğimi vermek isterim. Ayrıca tüm Vinales ailesine de çünkü onları tanıyorum ve bu çok zor."

"Motosiklet dünyası için zor ve üzücü bir sezon. O kişiden, bu yorumları okuduğum ve duyduğum zaman, böyle zor ve üzücü bir dönemde bir sürücünün nasıl böyle konuşabildiğini anlamıyorum."

“Bu yorumlara cevap vermekle zaman kaybetmek istemiyorum çünkü bu okuduğum zaman 'tamam...' dediğim bir şey."

"Gelecekte güvenliği daha da artırmak için en iyi şey anlamak ve analiz etmek."

"Tabii ki motosiklet dünyasında risk her zaman olacak. Ancak bu riski nasıl azaltacağımızı anlamamız gerekiyor." şeklinde yanıtladı.

Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia'nın da bu konu hakkında konuşması istendi ama kendisi basitçe, "Bence şu anda Fabrizio, bir şey söylemek için yeterince saygı göstermiyor."

"Benim için ne olduğunu görmek yeterliydi." dedi.

paylaşım
yorumlar
Rossi: "Toprak, MotoGP'de de hızlı olabilir"

Önceki haber

Rossi: "Toprak, MotoGP'de de hızlı olabilir"

Sonraki haber

Rossi: "Alt kategoriler çok tehlikeli"

Rossi: "Alt kategoriler çok tehlikeli"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Porsche ve Audi, Formula 1'e girmeye artık çok yakın

4 s
2
Formula 1

İstanbul Park asfaltına, geçen seneki dramanın tekrarlanmaması için su püskürtüldü

1 g
3
Formula 1

Geçiş sayısında Vettel zirvede

5 s
4
Formula 1

Norris: “Hamilton'a veya Verstappen’e yol vermeyeceğim”

19 s
5
World Superbike

Toprak, MotoGP testine katılacak ancak 2023'e kadar WSBK'da kalacak

20 s
Son Haberler
Rossi: "Alt kategoriler çok tehlikeli"
MOTOGP

Rossi: "Alt kategoriler çok tehlikeli"

33dk
MotoGP sürücüsü Marquez, Fabrizio'nun yorumlarının 'zaman kaybı' olduğunu düşünüyor
MOTOGP

MotoGP sürücüsü Marquez, Fabrizio'nun yorumlarının 'zaman kaybı' olduğunu düşünüyor

1 s
Rossi: "Toprak, MotoGP'de de hızlı olabilir"
MOTOGP

Rossi: "Toprak, MotoGP'de de hızlı olabilir"

4 s
Toprak, MotoGP testine katılacak ancak 2023'e kadar WSBK'da kalacak
SBK

Toprak, MotoGP testine katılacak ancak 2023'e kadar WSBK'da kalacak

20 s
Vinales, kuzeninin vefatının ardından Amerika yarışına katılmayacak
MOTOGP

Vinales, kuzeninin vefatının ardından Amerika yarışına katılmayacak

30 Eyl 2021
Son Videolar
MotoGP San Marino GP Start Gridi 00:41
MotoGP
18 Eyl 2021

MotoGP San Marino GP Start Gridi

MotoGP: Bagnaia, müthiş mücadelede Marquez'i yendi 00:42
MotoGP
14 Eyl 2021

MotoGP: Bagnaia, müthiş mücadelede Marquez'i yendi

MotoGP Start Gridi: Aragon GP 00:41
MotoGP
11 Eyl 2021

MotoGP Start Gridi: Aragon GP

MotoGP Silverstone: Quartararo kazandı, Espargaro Aprilia'yı podyuma taşıdı 00:39
MotoGP
29 Ağu 2021

MotoGP Silverstone: Quartararo kazandı, Espargaro Aprilia'yı podyuma taşıdı

MotoGP Britanya grid pozisyonları 00:41
MotoGP
28 Ağu 2021

MotoGP Britanya grid pozisyonları

Daha fazlası
Lewis Duncan
Rossi: "Alt kategoriler çok tehlikeli" Americas GP
MotoGP

Rossi: "Alt kategoriler çok tehlikeli"

Vinales, kuzeninin vefatının ardından Amerika yarışına katılmayacak Americas GP
MotoGP

Vinales, kuzeninin vefatının ardından Amerika yarışına katılmayacak

Rins: "Ducati, Suzuki'den 5 adım daha önde"
MotoGP

Rins: "Ducati, Suzuki'den 5 adım daha önde"

Çok Okunanlar Bugün

Porsche ve Audi, Formula 1'e girmeye artık çok yakın
Formula 1 Formula 1

Porsche ve Audi, Formula 1'e girmeye artık çok yakın

İstanbul Park asfaltına, geçen seneki dramanın tekrarlanmaması için su püskürtüldü
Formula 1 Formula 1

İstanbul Park asfaltına, geçen seneki dramanın tekrarlanmaması için su püskürtüldü

Geçiş sayısında Vettel zirvede
Formula 1 Formula 1

Geçiş sayısında Vettel zirvede

Norris: “Hamilton'a veya Verstappen’e yol vermeyeceğim”
Formula 1 Formula 1

Norris: “Hamilton'a veya Verstappen’e yol vermeyeceğim”

Toprak, MotoGP testine katılacak ancak 2023'e kadar WSBK'da kalacak
World Superbike World Superbike

Toprak, MotoGP testine katılacak ancak 2023'e kadar WSBK'da kalacak

Rossi: "Toprak, MotoGP'de de hızlı olabilir"
MotoGP MotoGP

Rossi: "Toprak, MotoGP'de de hızlı olabilir"

Rossi: "Alt kategoriler çok tehlikeli"
MotoGP MotoGP

Rossi: "Alt kategoriler çok tehlikeli"

James Hunt'ın oğlu: "Verstappen biraz babama benziyor"
Formula 1 Formula 1

James Hunt'ın oğlu: "Verstappen biraz babama benziyor"

Son Haberler

Rossi: "Alt kategoriler çok tehlikeli"
MotoGP MotoGP

Rossi: "Alt kategoriler çok tehlikeli"

MotoGP sürücüsü Marquez, Fabrizio'nun yorumlarının 'zaman kaybı' olduğunu düşünüyor
MotoGP MotoGP

MotoGP sürücüsü Marquez, Fabrizio'nun yorumlarının 'zaman kaybı' olduğunu düşünüyor

Rossi: "Toprak, MotoGP'de de hızlı olabilir"
MotoGP MotoGP

Rossi: "Toprak, MotoGP'de de hızlı olabilir"

Toprak, MotoGP testine katılacak ancak 2023'e kadar WSBK'da kalacak
World Superbike World Superbike

Toprak, MotoGP testine katılacak ancak 2023'e kadar WSBK'da kalacak

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.