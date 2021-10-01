MotoGP sürücüsü Marquez, Fabrizio'nun yorumlarının 'zaman kaybı' olduğunu düşünüyor

Geçtiğimiz hafta Jerez'deki Dünya Supersport 300 ayağında, 15 yaşındaki sürücü Dean Berta Vinales geçirdiği kazanın ardından hayatını kaybetmişti.

Dean Berta'nın kuzeni Maverick Vinales, bu hafta sonu Amerika'da gerçekleştirilecek Grand Prix'den çekildi.

Jerez'deki kazanın hemen ardından Dünya Supersport sürücüsü Fabrizio Instagram üzerinden, protesto amaçlı emekli olacağını duyurdu. Fabrizio aynı zamanda, yıllardır pist üzerindeki davranışlarıyla çaylak kategorilerinde tehlikeli sürüş stillerine örnek olduğu için Marquez'i suçladı.

Fabrizio açıklamasının bir kısmında: "Valentino Rossi yıllar önce, MotoGP'ye geldiğine Marquez'in 'yanlış' manevraları olduğundan şikayet ettiği için eleştirilmişti."

"Onun, haklı olduğu kabul edilmeli. Marc bir referans noktası oldu. Genç sürücüler onu taklit ediyor, çok fazla geçiş yapıyor ve her santimetreyi riske atarak rakiplerinin üzerine eğiliyorlar." dedi.

Bu yorumlara cevap vermesi istenen Marquez, Fabrizio'ya cevap vermenin "zaman kaybı" olduğunu ve eski bir sürücünün böyle bir şey yapmasının inanılmaz olduğunu söyledi.

Marquez, "Öncelikle Maverick'e tüm desteğimi vermek isterim. Ayrıca tüm Vinales ailesine de çünkü onları tanıyorum ve bu çok zor."

"Motosiklet dünyası için zor ve üzücü bir sezon. O kişiden, bu yorumları okuduğum ve duyduğum zaman, böyle zor ve üzücü bir dönemde bir sürücünün nasıl böyle konuşabildiğini anlamıyorum."

“Bu yorumlara cevap vermekle zaman kaybetmek istemiyorum çünkü bu okuduğum zaman 'tamam...' dediğim bir şey."

"Gelecekte güvenliği daha da artırmak için en iyi şey anlamak ve analiz etmek."

"Tabii ki motosiklet dünyasında risk her zaman olacak. Ancak bu riski nasıl azaltacağımızı anlamamız gerekiyor." şeklinde yanıtladı.

Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia'nın da bu konu hakkında konuşması istendi ama kendisi basitçe, "Bence şu anda Fabrizio, bir şey söylemek için yeterince saygı göstermiyor."

"Benim için ne olduğunu görmek yeterliydi." dedi.