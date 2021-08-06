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MotoGP sürücülerinin "İki tekerleğin Michael Jordan"ı Rossi'nin emekliliği hakkında yorumları

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

MotoGP'nin önde gelen sürücüleri, Valentino Rossi'nin emeklilik kararının ardından tebrik yorumlarında bulunurken, son şampiyon Joan Mir, Rossi'nin motosiklet yarışlarının Michael Jordan'ı olduğunu söyledi.

MotoGP sürücülerinin "İki tekerleğin Michael Jordan"ı Rossi'nin emekliliği hakkında yorumları

Rossi, dün yaptığı açıklamada 2021 senesi itibariyle 26 senelik grand prix yarışları kariyerini sonlandıracağını duyurmuştu.

Mevcut gridde mücadele eden isimlerin çoğu, Rossi'nin yarışlarını izleyerek büyüyen sürücülerden oluşuyor ve çoğu kariyerinde yükselirken, idollerinin Rossi olduğunu söylemişti.

Rossi'nin emeklilik kararını duyurmasının ardından sürücüler, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Steiermark GP öncesi efsane sürücü hakkında açıklamalarda bulundular.

Suzuki ile 2020 MotoGP şampiyonu olan Mir, "Gazetecilerden birisi ona basketboldaki Michael Jordan gibi hissedip hissetmediğini sormuştu. O kesinlikle motosiklet yarışlarının Michael Jordan'ı."

"Tarihte bir başka Valentino Rossi'nin tekrar olması zor olacak."

"Ona iyi şanslar diliyorum ve gelecek senelerde padokta görmeyi umuyorum." dedi.

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bu sene Yamaha fabrika takımında Rossi'nin yerini alan şampiyona lideri Fabio Quartararo, "Dürüst olmak gerekirse buna inanmak zor."

"Rossi daha ben doğmadan iki kez dünya şampiyonu olmuştu ve gelecek sene onun bizimle olmayacağını düşünüyor olmak üzücü."

"Valentino, MotoGP'ye gelmemi istememi sağlayan sürücü. Çocukken pistlere gittiğimde, ondan imza almak için saatlerce beklerdim. O, hâlâ benim idolüm ve o hâlâ bir efsane." dedi.

MotoGP'den emekli olan ancak gelecek 3 yarışta Petronas SRT Yamaha'da Rossi'nin takım arkadaşı olacak 3 kez yarış galibi Cal Crutchlow, Rossi'nin motosiklet yarışlarına katkısını övdü.

Crutchlow, "Geri dönüyor olmam harika bir hikaye ve bunu Rossi'nin takım arkadaşı olarak yapacak olmam daha da büyük bir hikaye."

"Çocukluğumdan beri Rossi'yi izledim. Onu izlerken her zaman keyif aldım. Buraya geldiğimde Yamaha'daydı ve onunla çok fazla şey paylaştım."

"Onunla yarışıyor olmak çok eğlenceliydi. Bir sürücü olarak dünyanın neresine giderseniz gidin sizi tanımadıklarında onlara Valentino'dan bahsedin. O zaman hemen ne hakkında konuştuğunuzu anlayacaklardır."

"Herkes onu sever ve onun hızlı gitmek için sahip olduğu motivasyon inanılmaz. Onun mentalitesi herkes için bir örnekti. Yıllarca onunla yarışmak harikaydı." dedi.

Rossi'nin eski takım arkadaşı Maverick Vinales, "Benim için Rossi, çocukken bir referans noktasıydı. Onun galibiyetlerini ve kutlamalarını gördüğümde, motosikletlere olan tutkumu hissetmeye başladım."

"Rossi ile aynı takımı paylaşmak, bana öğrenme fırsatı verdi. 4 yaşımdan beri benim için bir referans noktası oldu ancak ona yaptıkları, ilham kaynağı olması ve devam etme motivasyonundan dolayı teşekkür etmeliyiz."

"Onunla aynı takımı paylaşmak ve savaşmak iyi bir şanstı, özellikle de Malezya ve Tayland'daki tanıştığımız etkinliklerde."

"O, pist dışında harika bir insan. O, zirvede ve tüm zamanların en iyisi. Bu üzücü ancak o çok şey kazandı. Ona minnettar olmalıyız." dedi.

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