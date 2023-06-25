MotoGP sürücülerine göre Assen'de pist limitlerini ihlal etmek çok kolay

Sprint yarışında çok ufak bir pist limitleri ihlalinde bulunan Binder, yarıştan sonra incelemeye alındı ve podyum öncesinde üç saniye zaman cezasına çarptırıldı.

Bu, damalı bayrağı üçüncü sırada gören Binder'ın podyumu Fabio Quartararo'ya kaptırması anlamına geliyordu.

Binder'ın aldığı ceza birçok sürücü tarafından iyi karşılanmadı, nitekim MotoGP'nin "katedrali" Assen'de pist limitlerini bulmak kolay değil.

Hafta sonunu domine eden Marco Bezzecchi, "Benim için burada limitleri bulmak hiçbir zaman kolay olmadı."

"Pist limlterini aştığınız noktalara bakarsanız, her zaman Stekkenwall (Binder'ın ihlalde bulunduğu viraj) ve son virajı görürsünüz. Normalde bir virajdan çıktığınızda yolunuza devam edersiniz, ancak bu virajlar içe doğru kıvrılıyor."

"Bu yüzden motosikleti kontrol etmek zor, ancak bu pistin bir özelliği, dolayısıyla uyum sağlamamız gerekiyor.

"Antrenman seansları sırasında birçok kez limitleri aştım, bu da yarışta ekstra dikkat göstermemi gerektirdi."

Şampiyona lideri Francesco Bagnaia, "Bunlar hızlı virajlar ve bu tür bir hızda motosikletin hareketlerini kontrol etmek zor."

"Stekkenwall'da limitlere dikkat etmeye çalışıyorsunuz, ancak Marco'nun da dediği gibi, yarış çizginiz direkt bordürlerden geçiyor."

"Bu virajdan altıncı viteste tam gaz geçiyorsunuz, pist limitlerini ihlal etmek çok kolay. Son viraj da aynı şekilde."

"Kariyerimde sadece bir kez pist limitleri nedeniyle uzun tur cezası aldım, o da bu pistteydi! Yani evet, ihlalde bulunmak çok kolay." dedi.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Sezonun en iyi hafta sonlarından birini geçiren Fabio Quartararo ise 12. virajdaki hızlı sağa dönüş olan Meeuwenmeer'de durumun geçen yıllara göre biraz daha kolaylaştığını kabul etti.

Quartararo, "Neyse ki bu yıl 12. virajın çıkışındaki bordürleri biraz daha genişletmişler, bu noktada çok sıkıntılar yaşamıştık."

"Ancak bu pist oldukça dar ve mümkün olduğunca hızlı gitmeye çalışıyoruz. Bu yüzden [pist sınırlarını aşmak] gerçekten çok kolay!"

Binder sprint yarışında pist limitleri cezası alan tek sürücü oldu, ancak Luca Marini (VR46 Ducati) son şikansta kestirmeden gittiği için 0.5s ceza aldı.