MotoGP sürücüleri, yeni lastik basıncı kurallarından memnun değil

Bu hafta sonundan itibaren lastik basınçlarına ekstra önem göstermeye hazırlanan MotoGP, ön ve arka lastiklerin basıncını ölçen yeni Lastik Basıncı Yönetim Sistemi'ni devreye alacak.

Yarışçıların ve takımların uyması gereken minimum basınç, bir yarış mesafesinin en az yarısı boyunca ön tarafta 1.9 bar (27.6psi) ve arka tarafta 1.7 bar (24.7psi) olarak belirlendi.

Sistemin amacı, takımların istenmeyen basınç seviyelerini tercih etmelerini önlemek ve güvenlik endişelerini ortadan kaldırmak.

Ancak bizzat sistemin bir güvenlik sorununa yol açtığını düşünenler de var, nitekim ön lastik sürekli kabarcıklanırsa yol tutuş kaybı yaşanabilir ve düşüşler artabilir."

Perşembe günü konuşan Aleix Espargaro, "Yeni kural, yarışları daha sıkıcı hale getirmek için çok iyi bir fikir. Bu sayede aralarında bir saniye olan motosikletler göreceğiz."

"Kulağa kötü gelmesini istemiyorum ama Assen'de Brad'den [Binder] daha hızlı olmama rağmen yaklaşamadım, nitekim çok geç fren yapıyordu ve lastik basıncım sürekli artıyordu."

"Dolayısıyla son turda farkı kapatıp geçmeye çalışana kadar tüm yarışı güvenli bir mesafede geçirdim. Artık sürekli bu manzarayla karşılaşacaksınız."

Başlangıçta güvenlik önlemi olarak tasarlanan bir kural değişikliğinin neden güvenlik endişesine dönüşeceği de sorulan Espargaro, "Onlara [lastik tedarikçisi Michelin] sorduğum soru bu. Sizin sorduğunuz şeyi ben de soruyorum."

"Barselona'da 1. Virajın sonuna 2.2 bar basınç ile varırsam ne olur diye sordum, motosikleti nasıl durdurabilirim diye sordum. Birine çarpmaktan nasıl kaçınabilirim?"

"Dolayısıyla daha makul bir seviyede olmalıyız."

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

KTM sürücüsü Jack Miller, "Lastik basınçları Ducati dönemindeyken daha büyük öneme sahipti, KTM'de ise pek de dikkat ettiğim bir konu değil."

"Açıkçası, kural ve cezaları duyduğunuzda endişelerim vardı, ancak Michelin bize güven veriyor diyebilirim."

"Endişelenmememizi ve güvende olacağımızı söylediler, umarım haklılardır ve belirlenen çerçevede herhangi bir sorun yaşamayız."

Pramac sürücüsü Johann Zarco ise yeni kuralın 2023'te baskın üretici olan Ducati'nin avantajını sınırlamayı amaçladığını öne sürdü.