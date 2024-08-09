MotoGP sürücüleri yeni hakem Crafar'dan daha adil kararlar bekliyor

Eski Grand Prix ve Dünya Superbike yarışçısı Crafar, iki kez 500cc şampiyonu olan Freddie Spencer'dan görevi devralarak önümüzdeki yıl MotoGP'nin yeni yönetim kurulu başkanı olacak.

Crafar, Dorna'da yaptığı yorumculuk ve pit yolu muhabirliği sayesinde taraftarlar arasında popüler olmasının yanı sıra, tecrübesi ve analizleriyle padokta da iyi bir üne sahip.

Crafar'ın selefi Spencer'ın bazı tutarsız kararlar nedeniyle birçok kez eleştirilere maruz kalması nedeniyle, birçok kişi bu değişikliğin MotoGP'deki hakemlik konusundaki şikayetleri azaltmaya yardımcı olacağını umuyor.

Şu anki puan lideri Jorge Martin, Crafar'ın karar verme sürecinde çok adil olmasını bekliyor.

Pramac sürücüsü, "Benim için bu büyük bir değişiklik olacak."

"Simon'u çok iyi tanıyorum ve hâlâ yarıştığını da biliyorum."

Jorge Martin, Pramac Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"Bence farklı durumlar arasında biraz daha eşit olabilir. Ayrıca her zaman sporu anlamaya çalışıyor, ve bize bazı sorular soruyor. Bu yüzden yeni işinde gerçekten iyi olacak." dedi.

Spencer'a yöneltilen bir diğer eleştiri de sürücüler ve takımlarla iletişim kurmamasıydı; bu da birçok kişinin bazı kararlarının ardındaki mantığı tam olarak anlamadığı anlamına geliyordu.

Öte yandan Crafar, TV görevlerinin bir parçası olarak padoğun diğer üyeleriyle düzenli olarak etkileşime giriyor ve Ducati'den Francesco Bagnaia, bunun onu hakem rolü için uygun kılan bir başka alan olduğuna inanıyor.

Bagnaia, "Bence bu padokta yapılması en zor işlerden biri."

"Ancak Simon ile aramızdaki iletişim bu konuda bir avantaj olacak, onunla her hafta sonu çok konuşuyoruz. Eğer her zaman aynı çizgide ilerleyebilirse, gerçekten iyi bir iş çıkarabilir. Ancak bunun kolay bir iş olmadığı kesin."

Crafar'a desteğini açıkça dile getiren bir diğer sürücü de altı kez MotoGP şampiyonu olan Marc Marquez oldu: "Simon'a iyi şanslar diliyorum."

"Onun için en iyisini diliyorum çünkü bu çok zor bir pozisyon. Tıpkı futboldaki bir hakem gibi, herkesi mutlu etmek imkansız."

Francesco Bagnaia, Ducati Takımı Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Crafar 2000'li yılların başına kadar motosiklet yarışlarında aktif olarak yer aldı ve halen pistlerde üretim motosikletleri kullanıyor.

VR46'dan Marco Bezzecchi, Crafar'ın bu nedenle günümüz MotoGP'sini daha iyi anladığına ve sürücüler arasındaki herhangi bir olayı değerlendirmek için daha uygun olduğuna inanıyor.

"Bence yarışları daha iyi anlayabiliyor çünkü kendisi de yarışıyordu."

"Freddie de yarışıyordu ama o tamamen farklı bir dönemdi."

"Umarım iyi bir iş çıkarabilir. Çok umutluyum çünkü onu çok seviyorum."