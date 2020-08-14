MotoGP sürücüleri yağmurda sürme konusunda endişeli

Formula 1'de olduğu gibi MotoGP'de de Red Bull Ring'de iki yarış gerçekleştirilecek. Bu hafta sonu Avusturya GP'nin yapılmasının ardından gelecek hafta sonu Formula 1'deki gibi Steiermark GP gerçekleştirilecek.

2016'da takvime dönen Red Bull Ring'de MotoGP sınıfında pek yağmurlu seans olmadı ancak 2017'deki yağmurlu Moto2 seansında düzlükte ve fren noktalarında çok fazla kaza olmuştu.

O dönemde Cal Crutchlow, Formula 1 araçlarının lastiklerinden düşen parçalar nedeniyle fren noktalarının iyi olmaması ve bariyerlerin piste çok yakın olması nedeniyle pek yarışmak istemediğini söylemişti.

Kaçış alanları bazı noktalarda iyileştirilse de, Motorsport.com'a konuşan Crutchlow yağmurda sürüş konusunda oldukça endişeli olduğunu dile getirdi.

Crutchlow, "Dürüst olmam gerekirse, burada yağmurda sürmeyi sevmiyorum. Son senelerde yağmurda sürmeyi hiçbir yerde sevmedim gibi ancak burası gerçekten buz pisti gibi oluyor ve burada pek fazla kaçış alanı yok gibi."

"Bu yüzden evet, bu konuda oldukça endişeliyim. Salı günü öğleden sonra buradaydım ve birkaç saat yağmurdan sonra pist üstündeki su birikintisi bileklerime kadar çıkıyordu."

"Burada çok fazla dalgalanma var. 1. viraj ile ikinci viraj arasında gazı açtığımız yerde çok fazla su birikintisi oluyor."

"Bir minibüsün yağmurda pistte döndüğünü gördüm. Oluşturduğu sprey inanılmazdı."

"Bu yüzden mantıklı olmalı ve duruma bakmalı, ona göre karar vermeliyiz." dedi.

Avintia'dan Johann Zarco, durumun birkaç sene önce olduğu kadar kötü olmadığını ancak yine de tam yağmur koşullarında sürüş yapamayacaklarını söyledi.

Zarco, "Burada kaza yaptığınızda, motosiklet çok uzağa gidiyor, bu yüzden şaşırıyorduk. Ancak sürücü için kayabileceği kadar alan var."

"F1 araçlarından çok fazla lastik parçası kalmamışsa ve farklı koşullar olursa, güvende olabiliriz."

"Ve genel olarak, antrenmandan önce çok yağmur yaparsa, seans biraz ertelenebilir. Yağmurun biraz sakinleşmesi beklenebilir."

"Yağmurda sürebiliriz ancak yoğun yağmurda süremeyiz. Yarış Yönetimi her zamanki gibi biraz bekleyecektir." dedi.

Pramac Ducati'den Jack Miller, "Bu pist takvimdeki en güvenli pist değil ve yağmurlu koşullarda piste çıkmak ideal değil."

"3. viraj için frenleme Suzuka'daki son viraja çok benziyor. Oradaki sorun nedeniyle, oraya gitmeyi bıraktılar."

"Bir duvara karşı fren yapıyorsunuz. Ön tarafı kaybederseniz, duvara girersiniz. Bu açıdan neler yapacaklarını görmek ilginç olacak. Bunu Güvenlik Komisyonu'nda konuşacağımızdan eminim."

"Ancak bu şekilde yoğun yağmur olursa, sürüş yapamayacağımızı garanti edebilirim çünkü şu anda oldukça çok yağmur yağıyor." dedi.