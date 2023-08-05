MotoGP sürücüleri, yağmur nedeniyle bir toplantı yapacak

Sabah saatlerinde başlayan yağmur, MotoGP 3. antrenman ve sıralama seanslarının son derece zor koşullarda yapılmasına neden oldu.

Her iki seansta da da ciddi görüş sıkıntıları yaşanırken, aralarında Marco Bezzecchi ve Francesco Bagnaia'nın da bulunduğu birçok isim kendini yerde buldu.

Sonuç olarak, sürücüler öğleden sonra erken saatlerde bir toplantı düzenleyerek saat 17:00'da yapılması planlanan sprint yarışına çıkıp çıkmayacaklarına karar verecekler.

FIM'in sürücüler ve şampiyona organizatörü Dorna Sports arasında irtibatı sağlayan güvenlik sorumlusu Loris Capirossi'nin de toplantıda hazır bulunması bekleniyor.

Silverstone, yağmurdan etkilenen MotoGP yarışlarına yabancı değil.

2018 yılında, Northamptonshire'daki başarısız bir yeniden asfaltlama çalışmasının drenaj sorunlarını ortaya çıkarmasının ardından yarış iptal edilmişti.

Drenaj sorunları ancak bir önceki günkü antrenman seanslarında aniden bastıran yağmur sırasında ortaya çıkmış, Tito Rabat Stowe'da çarpışan bir motosikletin altında kalarak bacağını feci şekilde kırmıştı.

Bu haberin yazıldığı sırada Silverstone'da yağmur hafiflemiş vaziyette, hatta MotoE yarışı sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildi.

Alex Marquez, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images