MotoGP sürücüleri, yağmur nedeniyle bir toplantı yapacak
MotoGP sürücüleri sprint yarışından önce toplanacak ve yağmurun yarışmalarına engel olup olmadığını tartışacak.
Sabah saatlerinde başlayan yağmur, MotoGP 3. antrenman ve sıralama seanslarının son derece zor koşullarda yapılmasına neden oldu.
Her iki seansta da da ciddi görüş sıkıntıları yaşanırken, aralarında Marco Bezzecchi ve Francesco Bagnaia'nın da bulunduğu birçok isim kendini yerde buldu.
Sonuç olarak, sürücüler öğleden sonra erken saatlerde bir toplantı düzenleyerek saat 17:00'da yapılması planlanan sprint yarışına çıkıp çıkmayacaklarına karar verecekler.
FIM'in sürücüler ve şampiyona organizatörü Dorna Sports arasında irtibatı sağlayan güvenlik sorumlusu Loris Capirossi'nin de toplantıda hazır bulunması bekleniyor.
Silverstone, yağmurdan etkilenen MotoGP yarışlarına yabancı değil.
2018 yılında, Northamptonshire'daki başarısız bir yeniden asfaltlama çalışmasının drenaj sorunlarını ortaya çıkarmasının ardından yarış iptal edilmişti.
Drenaj sorunları ancak bir önceki günkü antrenman seanslarında aniden bastıran yağmur sırasında ortaya çıkmış, Tito Rabat Stowe'da çarpışan bir motosikletin altında kalarak bacağını feci şekilde kırmıştı.
Bu haberin yazıldığı sırada Silverstone'da yağmur hafiflemiş vaziyette, hatta MotoE yarışı sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildi.
Alex Marquez, Gresini Racing
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
Son Haberler
Rosberg: "Hamilton'ın araçta yapabildiği bazı şeyler insanca değildi!"
Rosberg: "Hamilton'ın araçta yapabildiği bazı şeyler insanca değildi!" Rosberg: "Hamilton'ın araçta yapabildiği bazı şeyler insanca değildi!"
Marquez: "Bastianini ile yaşadığımız kaza özgüvenimi zedelemeyecek"
Marquez: "Bastianini ile yaşadığımız kaza özgüvenimi zedelemeyecek" Marquez: "Bastianini ile yaşadığımız kaza özgüvenimi zedelemeyecek"
Hakkinen: "Red Bull ve Verstappen bu başarıyı hak ediyor"
Hakkinen: "Red Bull ve Verstappen bu başarıyı hak ediyor" Hakkinen: "Red Bull ve Verstappen bu başarıyı hak ediyor"
Espargaro: "Yarışta kaza yapmaya çok yakındım!"
Espargaro: "Yarışta kaza yapmaya çok yakındım!" Espargaro: "Yarışta kaza yapmaya çok yakındım!"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar