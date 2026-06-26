MotoGP sürücüleri uyardı: "Holeshot yasağı ilk viraj kazalarını bitirmeyecek"

MotoGP'de ön holeshot cihazlarının kullanımının Hollanda Grand Prix'sinden itibaren yasaklanması, padokta farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Sürücüler, kararın güvenliği artırabileceğini kabul ederken, ilk viraj kazalarının tamamen sona ermeyeceği konusunda hemfikir görünüyor.

Şampiyona yönetimi, Assen hafta sonu öncesinde yarış başlangıçlarında kullanılan ön sürüş yüksekliği sistemlerini hemen yürürlüğe girecek şekilde yasakladığını açıkladı. Sürücüler ise arka sürüş yüksekliği cihazlarını kullanmaya devam edebilecek.

Bu karar, Katalonya Grand Prix'sinde yaşanan çok sayıda kazanın ardından alınan ilk önemli güvenlik önlemi oldu. Barselona'daki ilk virajda yaşanan olaylarda Alex Marquez ile Johann Zarco sakatlanmış, Zarco yeniden verilen start sırasında dizinden ciddi şekilde yaralanmıştı.

Brno hafta sonunda sürücülere ön sürüş yüksekliği cihazı olmadan kalkış denemeleri yapma fırsatı verilirken, herkes bu değişikliğin yarışları daha güvenli hale getireceği konusunda aynı fikirde değil.

Honda sürücüsü Luca Marini, Brno'da yaptığı açıklamada alınan kararı desteklediğini ancak sürücülerin ilk virajda risk almaya devam edeceğini söyledi.

Marini şöyle konuştu: "Bence bu mükemmel bir karar. İlk viraja gelirken düşünmemiz gereken bir şey daha azalmış oldu."

"Bazı üreticilerde arka cihaz tamamen devreden çıkmayabilir ancak bu büyük bir sorun değil. Arka tarafta biraz daha sıkışma payıyla viraj dönmek, ön cihazın kilitli kalmasından çok daha az tehlikeli. Bu yüzden doğru yönde atılmış iyi bir adım."

Ancak İtalyan sürücü, ilk viraj kazalarının tamamen sona ermeyeceğini de vurguladı: "İlk virajdaki kazalar tamamen ortadan kalkmayacak. Belki ihtimali biraz azaltırız ama yine de yaşanmaya devam edecek. Çünkü start ve ilk viraj, biraz risk alarak üç, dört ya da beş sürücüyü birden geçebileceğiniz tek an. Normalde iki sürücüyü bile geçmek çok zor, tabii Ai Ogura değilseniz."

Marini ayrıca aerodinamik paketlerin ve lastik basıncı kurallarının geçiş yapmayı her zamankinden daha zor hale getirdiğini ifade etti.

Trackhouse Aprilia sürücüsü Raul Fernandez ise yeni düzenlemenin beklenmedik sonuçlar doğurabileceğini düşünüyor.

Brno'daki testlerde ön cihaz olmadan sürüş yaptıklarını belirten Fernandez şunları söyledi: "Oldukça garip bir durum çünkü ilk viraja daha düşük hızla ulaşıyoruz."

"Bence bu %100 güvenli değil. Macaristan'da Izan Guevara'nın düzlükte wheelie yaptığı için ceza aldığını gördük. MotoGP'de de çok fazla ceza görebiliriz."

"Motosikletin ön tarafındaki cihaz olmadan wheelie yapmak daha kolay hale geliyor. İlk iki veya üç yarışta çok fazla wheelie ve çok fazla yön değiştirme göreceğiz. Belki de durum daha kötü bile olabilir."

Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo ise yeni sistemin alışma süreci gerektirdiğini ancak genel anlamda güvenlik açısından olumlu olduğunu düşünüyor.

Fransız pilot şunları söyledi: "Bence kötü değil, güvenlik açısından iyi bir karar. Düzlüklerde biraz daha tehlikeli olabilir ancak frenleme noktalarında daha güvenli."

Yamaha sürücüsü Alex Rins de takım arkadaşı Quartararo ile benzer görüşleri paylaştı.

"Bu durum beni geçmişe götürüyor. MotoGP'ye ilk geldiğimde bu cihazlar yoktu."

"Bizim durumumuzda ön cihazı devreden çıkarmak için çok sert fren yapmamız, bırakmamız ve ardından tekrar fren yapmamız gerekiyor. Bu nedenle güvenlik açısından kesinlikle bir gelişme olduğunu düşünüyorum."

Şampiyona lideri Marco Bezzecchi ise yasağın tek çözüm olmadığını düşünse de MotoGP’nin güvenlik konusunda harekete geçmesinden memnun olduğunu söyledi.

Aprilia sürücüsü şu ifadeleri kullandı: "Bu, kabul etmemiz gereken bir karar. Farklı bir durum ve güvenlik açısından daha iyi olabilir. Bunun tek çözüm olmadığını düşünen kişilerden biriyim."

"Ancak bu tür konuları geliştirmeye çalışmak adına güçlü bir karar alınması güzel. Kararı kabul ediyor, saygı duyuyor ve destekliyorum."

"Her şeyi değiştirmek kolay olmayacak. Brno’da bize iki kalkış seansı verdiler ve burada da iki seans olacak. Yani mümkün olduğunca hızlı adapte olmamız için bize yardımcı oluyorlar."

Race start. Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images