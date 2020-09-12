MotoGP sürücüleri, Misano'daki yeni pist yüzeyini eleştirdiler!

Gridin geçen sene Misano'da yol tutuş sorunu yaşamasından sonra, 2020 yarışı öncesinde pistte yeni asfalt kullanılmasına karar verildi, bu zemin de Haziran ayı sonunda pek çok yarış ve test sürücüsü tarafından denendi.

Pek çok sürücü bu testler sonrasında, 11. viraj ve sonrasındaki iki virajda olan "korkunç" tümseklerden şikayet ederken bu isimlere, Cuma günü itibariyle birkaçı daha eklendi.

Pramac sürücüsü Jack Miller, pistin bu bölümünün "çok kötü" olduğunu ve yeni asfaltı dökümünü yapanların "tümsekler açısından daha kötü bir iş" yaptığını söyledi.

"Zemin çok engebeli, çok kötü, özellikle en hızlı sektörde durum gayet kötüydü." diyen Miller ekledi: "Ancak en önemli kazanç ise en azından biraz daha fazla yol tutuşun olması. Geçen sene bu yoktu. Ancak zeminin engebeli olması, ki daha bir senelik bir zemin bile değil, ne b*k yediklerini bilmiyorum, ancak tümseklerin açısından çok daha kötü bir iş yapmışlar."

"Ancak en azından biraz daha yol tutuş var. Durum kötü, motosikletin o kısmı sadece sallanıyor ve zıplıyor."

LCR pilotu Cal Crutchlow ise tümseklerin "sert" olduğunu söyledi ve ekledi: "Gerçekten çok, çok, çok kötü. Yol tutuşu kesinlikle daha iyi, ancak tümsekler çok sert, özellikle üçüncü virajın çıkışında ve arka düzlükte."

"Arka düzlükte 320 km hızla çıkıyorsunuz ve motosiklet aşırı bir şekilde titriyor. Bazı alanlarda bunun olması iyi değil."

Crutchlow'un takım arkadaşı Takaaki Nakagami ise Honda'nın tümseklerde çok kötü olması sebebiyle üst üste 10 tur bile atamadığını ve motosiklete tutunmakta zorlandığını söyledi.

"Tümsekler gerçekten inanılmaz, ve biz de çok daha fazla zorlanıyoruz çünkü tümseklerin üzerinden geçtiğimizde motosikletimiz her zaman çok daha fazla sallanıyor ve motosiklete tutunmak daha da zorlanıyor."

"Bu nedenle de bir sonraki virajın frenlemesine konsantre olamıyorum. Bir çözüm bulmak için çok fazla zaman harcadık çünkü şu anda motosiklette iyi bir dengeye sahip değiliz."

"Problem bizim için çok büyük, bu yüzden olabildiğince hızlı şekilde bir çözüm bulmalıyız, çünkü böyle giderse yarışı tamamlayamayacağım. 10 turda bile kollarım ağrıyor ve motosiklete tutunamıyorum. Bu yüzden olabildiğince hızlı şekilde bir çözüm bulmalıyız."