MotoGP sürücüleri Le Mans'taki FIM hakemler toplantısına hazırlanıyor

2023 sezonunda şu ana kadar, başta Marc Marquez'in Portekiz cezası ve İspanya GP'sindeki sayısız olay sebebiyle hakem kararları tartışılıyor.

Jerez'in ardından, FIM komiserler kurulu başkanı ve çifte 500cc Dünya Şampiyonu Freddie Spencer, Cuma günü Le Mans'ta yapılacak güvenlik komisyonu toplantısında birkaç yıl sonra ilk kez sürücülerle bir araya gelerek bu yıl yaşananları tartışacak.

Son Dünya Şampiyonu Francesco Bagnaia, Jerez'deki geçişi hakemler tarafından agresif olarak değerlendirildiği için bir pozisyon düşmesi istendiğinde hayal kırıklığına uğramıştı ve sürücülerin bu toplantıda ceza kararlarını daha iyi anlayabileceklerini umuyor.

Autosport tarafından toplantıdan ne umduğu sorulan Bagnaia, "Onların bakış açısını anlama ve kendi bakış açımızı paylaşma imkanına sahip olmayı umuyorum."

"Bu görüşme iyi bir adım olabilir, çünkü şu anda kişisel olarak onların bakış açısını anlamıyorum." dedi.

Jerez'de Miguel Oliveira ile çarpıştığı için uzun tur cezası alan ve pek çok kişinin tamamen bir yarış olayı olduğunu düşündüğü Fabio Quartararo'nun yanıtı ise daha açıktı: "Ben sadece işlerini yapmalarını bekliyorum."

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Pramac Ducati'den Johann Zarco, olayların adil bir şekilde değerlendirilmediğini düşünüyor ve bazı sürücülerin 'popülaritesinden rahatsız olmayacak' yeni hakemlere ihtiyaç olduğunu öne sürüyor.

Zarco, "Göreceğiz."

"Her zaman verdikleri kararlara katılmadığımızı ve her zaman tüm sürücüler arasında eşitlik sağlanmadığını söylediğimizi biliyoruz."

"Bu yüzden, belki de sürücülerin popülaritesinden rahatsız olmayacak başka kişilere ihtiyacımız vardır." dedi.

Aprilia'dan Maverick Vinales, daha önce bu işi yapmadan süreci eleştirmenin zor olduğunu düşündüğü için sadece komiserlerin söyleyeceklerini dinleyeceğini söylüyor.

Vinales, "Benim kendi görüşüm var."

"Görevlilerin tarafında olmak istemem, bence bu çok karmaşık bir iş; özellikle de bir eylemi pek çok farklı şekilde görebildiğiniz için."

"Bilmiyorum. Sessiz kalacağım ve dinleyeceğim. Sonuçta bu onların işi ve bence isteyebileceğimiz tek şey cezalarda eşit olmak, ama tekrar söyleyeceğim: Bunun çok zor bir iş olduğunu düşünüyorum. Bunu yapmak istemezdim ve hiç yapmadım, o yüzden bilmiyorum. Bence bu işi anlamak için yapıyor olmanız gerekir."