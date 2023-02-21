MotoGP sürücüleri, lastik basıncı sınırından memnun değil

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MotoGP yönetimi, kurallardaki gri bir alanı kapatmak için 2023 yılında ön ve arka hamurlarda minimum lastik basınçlarının sıkı bir şekilde uygulanmasını zorunlu kıldı.

Geçen yıl birçok sürücünün ön lastik basınç sınırını aşması nedeniyle getirilen değişikliğin sebebi olarak ise genel itibariyle "güvenlik endişeleri" gösterilmekte.

2023 yılı için sürücüler ve takımlar minimum 1.9 bar (27.6psi) ön lastik basıncına ve 1.7 bar (24.7psi) arka lastik basıncına uymak zorundadır.

Bu durum 2023'te kazaların artacağı korkusuna yol açmıştır, zira birçok yarışçı lastiğin ön basıncı 2.2 bar'a (32psi) ulaştığında düşme riskinin büyük ölçüde artacağına inanmakta.

Minimum limitlerin dışında hareket ettiği tespit edilen sürücüler, antrenman ve sıralama turlarında tur zamanlarının silinmesine ve yarışlardan diskalifiye edilmeye maruz kalabilir.

Gresini Ducati sürücüsü Alex Marquez, ön lastik basıncı kuralının "hiçbir anlamı olmadığını" düşünüyor ve kural geçen yıl uygulansaydı, 13 sürücünün Avustralya GP'sinden diskalifiye edileceğini söylüyor.

Marquez geçen hafta Sepang testinde, "İlginç olan şu ki, yeni basınç kuralları üzerinde oldukça fazla çalıştık."

"Dürüst olmak gerekirse, özellikle yarış için ön tarafa sınır getirmenin bir anlamı yok çünkü güvensiz olabilir. Arka taraf için ise tamamen aynı fikirdeyim."

"Bu kural geçen yıl uygulansaydı Avustralya'da sanırım 13 sürücü diskalifiye edilmişti ya da buna benzer bir şey. Çünkü yarışta nerede olacağınızı asla bilemezsiniz."

"Ön basıncın çok düşük olması da bir avantaj sağlamayacak İlk iki yarışta bu kural olmayacak, bu yüzden iki yarıştan sonra yeniden karar vereceklerini düşünüyorum." dedi.

Michelin tyres Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Kural değişiklikleri her zaman sorunlara yol açsa da, minimum ön lastik basıncının uygulanmasından kaynaklanabilecek olası bir sorun yarışın gidişatını etkileyebilecek seviyede.

Marquez, "Eğer birini takip ediyorsanız ve basınç 2.2 barın üzerine çıkarsa kaza yaparsınız."

"Yani, bu gerçekten adil değil. Podyuma çıkmak üzereyken dahi podyumda mıyız yoksa sıfır mı çekeceğiz bilemeyeceğiz."

"Eğer gerçekten düşük seviyedeyseniz motosiklet üzerinde hiçbir şey yapamazsınız. O noktada zor, herkes için biraz zor olacak." dedi.

Son MotoGP dünya şampiyonu Francesco Bagnaia, Alex Marquez tarafından dile getirilen güvenlik korkularını yineleyerek, "Tüm seansı çok yüksek bir ön lastik basıncıyla geçirdim, çünkü şu anda minimum değere ulaşmak mümkün değil."

"Dolayısıyla, geçmiş yıllardaki gibi devam edebiliriz. Ama içtenlikle söylüyorum, eğer şampiyonada düşük basınç olursa bu sadece bizim için değil herkes için bir sorun olur çünkü birini takip ederseniz basınç yükseleceği için çok tehlikeli olur." dedi.