MotoGP sürücüleri, lastik basıncı kuralından rahatsız: "Bu kural sporu mahvedecek"

MotoGP, kurallardaki bir açığı kapatmak için sürücülerin sprint yarışının %30'unda ve grand prix yarışlarının ise %50'sinde altında çalışmaması gereken minimum ön ve arka lastik basıncını uygulamaya koydu.

Bu kural, yeni Lastik Basıncı Yönetim Sisteminin kurulduğu Ağustos ayındaki Britanya Grand Prix'sinden itibaren yürürlüğe girdi.

En başından beri, sürücüler zorunlu minimum ön basıncın 1.88 bar (27.26psi) olarak belirlenmesinden memnun değil. Çünkü ön basınç 2.0 bar'ın (29psi) üzerine çıktığında yönetilmesi zorlaştığı için, bu durum onlara kullanabilecekleri çok az marj bırakıyor.

Yarışçılar, diğer motosikletleri takip ederken basıncın nasıl hızla yükseldiğini ve ön lastiğin daha fazla kilitlenmesine yol açtığını, aynı zamanda yarış türüne göre doğru basıncı ayarlamaya çalışmanın cezalara kapı açtığını defalarca belirttiler.

Bu yıl lastik basıncı kuralını ihlal ettiği için zaten bir uyarısı olan Martin, bu düzenleme nedeniyle sürücülerin "%100'üyle yarışamayacağına" inanıyor.

Malezya Grand Prix'sinde konuşan Martin, "Bu kural yüzünden %100'ümüzle yarışamıyor olmamız çok üzücü."

"Çok yazık. Nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama bence bu kuralı... bizim açımızdan anlamaya çalışmaları ve [minimum ön lastik basıncını] daha düşük hale getirmeye çalışmaları gerekiyor çünkü günün sonunda gerçek yarışlar görmüyoruz."

"Teknik yarışlar görüyoruz çünkü teknisyenim yanlış lastik basıncı uygularsa zorlayamam ve potansiyelimi gösteremem."

"Bence bu yıl böyle ama gelecek yıl bunu bir kez yaparsanız [minimum sınırı aşarsanız] yarıştan atılacaksınız."

"Bu durum yarış stilini yok ediyor. Bir şeyler yapmaları gerekiyor çünkü gelecek yıl büyük bir felaket olacak." dedi.

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Takımı

Aleix Espargaro lastik kuralı konusunda zaten açık sözlü davranıyor, ancak Pazar günü Malezya GP'sinde, Tayland'da üç saniye ceza aldıktan sonra ikinci bir ceza alma korkusuyla kendi basınç ayarlarında daha muhafazakar davranmak zorunda kaldığını belirtti.

Motorsport.com tarafından cezalardan kaçınmak için daha yüksek ön lastik basınçlarıyla başlayıp başlamadığı sorulduğunda Espargaro, "Aslında evet, kesinlikle. Eğer başlamazsam, altı saniye [ceza] ve sonra 12 saniye alabilirim."

"Bu kuraldan nefret ediyorum, bu şampiyonayı mahvedecek." şeklinde cevap verdi.

KTM'den Brad Binder, güvenlik gerekçesiyle getirilen kuralın hiç de güvenli olmadığını ve sürücülerin Michelin'in minimum sınırı düşürmesini "takdir edeceklerini" söyledi.

Binder, "Benim için iki barın [basınç] üzerinde olmak 10 kat daha güvensiz."

"Dürüst olmak gerekirse, bu devasa lastik kilitlenmelerini yaşadığımız için her an birine çarpabileceğinizi hissediyorsunuz."

"Yani, bu adamlar bu yüzden virajları genişten dönüyorlar, virajı kesiyorlar ve bu yüzden her yerde sıkıntı olduğunu görüyorsunuz. Onların [Michelin] basınç düşük olursa lastik janttan çıkabilir dediklerini anlıyorum."

"Ama henüz bir tane görmedim ve elbette görmek de istemiyorum. Ama sadece ben değil, eminim ki her sürücü bunu [minimum basıncı] biraz düşürürlerse memnun olacaktır." dedi.

Espargaro, sürücülerin bu konuyu Michelin ve MotoGP'nin kural koyucuları ile sürekli olarak gündeme getirdiğini, ancak şu ana kadar hiçbir şey yapılmadığını belirtti.

Espargaro, "Bunu her hafta sonu yapıyoruz [ön minimum basıncın düşürülmesini istiyoruz]; Michelin'le, Piero'yla [Taramasso, Michelin motor sporları patronu], Carlos Ezpeleta'yla, Carmelo'yla [Ezpeleta]."

"Her toplantıda sadece bunu konuşuyoruz. Değiştirme şansları yok. Piero'ya güvenim tam ama 15 yıldır bu şampiyonada yarışıyorum ve ön lastikle ilgili bir sorun görmedim."

"'[Ön] lastiğin patlatmaya çok yakındı' diyor. Tamam, o benden milyonlarca kez daha iyi [konuşabilir]. Ama ben arka lastiklerin patladığını gördüm, ön lastiklerin değil." dedi.

Malezya GP'sinden sonra, şampiyonluk adayları Martin ve Francesco Bagnaia, minimum ön lastik basıncının altında yarıştıkları için birer uyarı aldılar.

Bu durum, şampiyonanın önümüzdeki iki turda zaman cezası ile belirlenebileceği ihtimalinin kapısını açmış oldu.