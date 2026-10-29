MotoGP Avustralya GP

MotoGP sürücüleri, Katar GP için bir kez daha toplantı yaptı

MotoGP sürücüleri, gelecek haftaki Katar Grand Prix'sine katılmayı kabul etmelerini sağlayacak bir dizi yazılı güvence üzerinde anlaşmaya varmak amacıyla çarşamba günü Sepang'da yeniden bir araya geldi.

Oriol Puigdemont Zeynep Taş

Yayın tarihi: 29 Eki 2026 08:00

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Race start

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Aylardır devam eden belirsizlik ve son haftalarda giderek artan gerilimin ardından MotoGP gridinin büyük bölümü ile şampiyonanın ticari haklarını elinde bulunduran organizatör arasındaki anlaşmazlığın önümüzdeki 48 saat içinde çözüme kavuşması bekleniyor.

İdeal senaryoda, MotoGP Sports Entertainment Group'un (MGPSEG) yönetici direktör yardımcısı Carlos Ezpeleta'nın Doha'dan dönmesinin ardından perşembe günü anlaşmaya varılabilir. Ezpeleta, çarşamba günü Katar'ın başkentinde düzenlenen bir konferansa katıldı ve bu sayede ülkedeki son gelişmeleri yerinde değerlendirme fırsatı buldu.

ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaş, MotoGP'nin başlangıçta nisan ortasında yapılması planlanan Katar Grand Prix'sini 8 Kasım'a, yani gelecek hafta sonuna ertelemesine neden olmuştu.

Orta Doğu'daki çatışmaların ilk dönemine kıyasla gerilim azalmış olsa da bölgedeki durum hâlâ normale dönmüş değil. Bu nedenle çok sayıda sürücü, başlangıçta Katar'a seyahat etmeye karşı çıktı.

Sürücüler, kendilerinin ve tüm padokun güvenliğini kapsayan bir dizi yazılı garanti talep etme konusunda anlaşmaya vardı.

Photo by: Paul Crock / AFP via Getty Images

Görüşülen belgede belirli bir tahliye planının hazırlanması, Katar hava sahasının olası bir kapanması durumunda ortaya çıkabilecek masrafları karşılayacak sigorta poliçelerinin düzenlenmesi ve en uç senaryoda ülkelerine geri gönderilmelerini kapsayan güvencelerin sağlanması gibi maddeler bulunuyor.

Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre sürücüler, çarşamba günü Sepang Pisti'nin ofislerinde yeniden bir araya geldi. Bu kez toplantıya çok sayıda takım yöneticisi de katıldı.

Görüşmenin yapıcı ve dostane bir atmosferde geçtiği belirtilirken henüz kesin bir anlaşmaya varılamadı. Taraflar, Ezpeleta'nın Doha'dan dönmesini bekliyor.

Mevcut koşullar, anlaşmazlığı daha karmaşık hâle getiriyor. Bir yandan Katar, ülkeye seyahat edecek kişilerin güvenliğini tehlikeye atmadan yarışın düzenlenebileceğini savunuyor. Diğer yandan MotoGP padokunda temsil edilen ülkelerin çoğunun hükûmetleri, zorunlu olmadıkça Katar'a seyahat edilmemesi yönünde tavsiyelerde bulunuyor.

Şampiyona organizatörü, sürücülerin önde gelen isimlerinin daha fazla bağlılık ve sorumluluk göstermesi gerektiğini düşünüyor. Sürücüler ise kendilerinden giderek daha yüksek beklentilerle birlikte daha fazla riski üstlenmelerinin istendiğini hissediyor.

Bu anlaşmazlığın ortasında ise takımlar bulunuyor. Takımlar, iki taraf arasında arabuluculuk yapmaya çalışırken hem sürücülerine hem de şampiyona organizatörüne karşı sözleşmesel yükümlülükler taşıyor.

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- Motorsport.com Ekibi

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