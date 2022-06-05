MotoGP sürücüleri Katalonya GP'nin "aşırı zor" geçmesini bekliyor

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Ducati sürücüsü, pole pozisyonunu 0.031 saniye ile kaçırdı ancak yüksek sıcaklık ve kaygan zemin nedeniyle pazar günkü yarışın tamamen farklı bir mücadele olacağının farkında. Bu şartlarda sürücülerin lastikleri bütün yarış boyunca hayatta tutması oldukça zor olacak ve bundan ötürü sürücülerin bir hız ile lastik aşınması arasında denge yakalaması gerekecek.

Aprilia sürücüsü Espargaro, RS-GP motosikletinin düşük yol tutuş şartlarında daha güçlü olmasından ötürü, dört antrenman seansının üçünde zirvede yer almış ve yarış temposunda epey güçlü görünmüştü.

Bagnaia, aralarında tempo olarak büyük bir fark olduğuna inanmazken, asıl zorluğun arka lastiklerin performansını bütün bir yarış boyunca korumak olduğunu söyledi.

Son üç yarıştan ikisini kazanan Bagnaia, "Aleix'i nasıl yeneceğimi bilmiyorum fakat bence kilit nokta tüm yarış boyunca arka lastikleri akıllıca yönetmek olacak."

"İlk turlarda hızlı gidebildiğiniz doğru fakat yarış sonuna kadar temponuzu korumanız gerekiyor ve eğer başlangıçta zorlarsanız yarışın sonuna kadar iyi bir tempoda gidemezsiniz."

"Bunun bir 'hayatta kalma yarışı' olacağını düşünüyorum çünkü hızlanmada akıllıca davranmanız gerekiyor."

"Lastiklerin iyi durumda olup olmayacağını görmek için 4. antrenmanda diğerlerine kıyasla farklı çalışmalar yaptık ve o seansta elde ettiğimiz sonuçtan oldukça memnunum." dedi.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team, Francesco Bagnaia, Ducati Team, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Son MotoGP dünya şampiyonu Fabio Quartararo, Bagnaia'nın değerlendirmesine katıldı ve galibiyet için savaşacak hıza sahip olduklarına inansa da, arka lastikleri korumanın çok önemli olacağını dile getirdi.

Katalonya GP'ye üçüncü sıradan başlayacak Quartararo, "Bence iyi bir potansiyelimiz ve hızımız var. Güçlü bir tempoya sahip olan tek kişi biz değiliz ancak daha fazla potansiyelimiz olduğunu da hissediyorum."

"Burada herkes lastik tüketiminin ve arka yol tutuşun ne kadar kritik olduğunu biliyor. Geçmişte Moto2 yarışından sonra her zaman daha az yol tutuşu olduğunu biliyoruz fakat herkes buna hazır, bu yüzden herkesin arka lastiklerin nasıl yönetileceği konusunda net bir fikri olduğunu düşünüyorum." dedi.

Espargaro, Arjantin'deki yarışta da benzer şartlarda pole pozisyonunu kazanmış ve yarışta zafere ulaşmıştı. Fakat o yarışın bu hafta sonu ile tamamen farklı olduğu görüşünde.

"Bu yarışın Arjantin'den farklı olduğunu söylemem gerekiyor. Elbette orası da kolay değildi, MotoGP'de asla kolay yoktur ancak orada rakiplerimle aramda biraz fark vardı, yani onlardan biraz daha hızlıydım."

"Oysa burada ben de onlar gibi zorlanıyorum çünkü yol tutuş sorunları nedeniyle bu pistte hızlı gitmek çok zor. Ne kadar hızlı gittiğinizin de aslında önemi yok, 4. antrenmanda orta hamurla 1:39.5 yapabilirdim ama bunu yapınca lastiğinizi mahvediyorsunuz ve işiniz bitiyor."

"Yani burada sınırı ve lastik aşınmasını anlamak Arjantin'deki kadar kolay değil. Orada sorun yaşamadan istediğiniz kadar zorlayabiliyordunuz. Burada öyle değil."

"Yarın pole pozisyonundan başlamak elbette yardımcı olacak ama önümüzde çok zor bir yarış olacak."