MotoGP sürücüleri, Jerez'deki kaçış alanı hakkındaki endişeliler

Marc Marquez'in üçüncü antrenman turunda yaptığı kazada, yedinci viraj önemli bir endişe kaynağıydı. Honda sürücüsü kazadan sonra direkt olarak sağlık kontrolleri için hastaneye götürüldü.

Marquez'in Honda'dan takım arkadaşı Pol Espargaro da dördüncü antrenman turunda aynı virajda benzer bir kaza geçirdi ve kazanın ardından, virajda kaçış alanının olmamasının güvenlik risklerini artırdığını söyledi.

Autosport tarafından yedinci virajı güvenli olup olmadığı sorulan Espargaro, ''Orada iki veya üç çeşit kaza yaşanabilir.''

''İlki highside (motosikletin havaya atması), bu kazada yeterince mesafe olacaktır. Viraj ortasında kaza yaparsanız da yeterince mesafe olacaktır ancak eğer Marc veya benim gibi virajın girişinde yavaşlamadan önce d çarpabilirsiniz. Bu tür kazalar genellikle burada oluyor, duvarın çok yakın olduğu da aşikar.''

''Şişme bariyer teknolojisine sahibiz ancak eğer bir motosiklet arkadan ve aynı yönden geliyorsa, şişme bariyer olsa da, motosiklet gelmeye devam edecektir.''

''Bu yüzden, kaçış alanı olmasının iyi yönü, kaza yaptığım zaman motosikletle aynı hızda gidiyorum, bu yüzden motosikletten hep biraz daha ayrı kalabiliyorum.''

''Ancak Marc'ta da olduğu gibi, bir şeye çarparak durursanız, bu motosikletin sizinle aynı hızda gidebileceği anlamına geliyor. Bu yüzden de burası tehlikeli bir yer.'' dedi.

Pol Espargaro, Repsol Honda Team crash Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

MotoGP sürücüleri, sorunun sadece Jerez pistinde olmadığı ancak MotoGP motosikletlerinin her yıl daha da hızlandığını düşünüyorlar.

Autosport tarafından pist güvenliği hakkındaki yorumları sorulan Petronas SRT'den Valentino Rossi şöyle cevapladı: ''Jerez'de, şimdiki hızlı MotoGP motosikletleri için yeterince kaçış alanı olmayan yerler var.''

''Ancak bence sezon içerisindeki birçok pist aşağı yukarı böyle.''

''Bir sürücüyü kaçış alanının sonunda görmek her zaman kötüdür çünkü bu çok tehlikeli.''

''Bu her zaman çok önemli ve bunu geliştirmeliyiz çünkü artık lastiklerin, frenlerin performansı daha yüksek bu yüzden de daha fazla kaçış alanına ihtiyacımız var.''

Jerez'deki kaçış alanı, Cuma akşamı gerçekleştirilen sürücü güvenliği komisyonunda tartışıldı ve SRT sürücüsü Franco Morbidelli, 2022 yılı için yapılacak değişiklikler olduğunu fakat bunlara ''yedinci virajın dahil olmadığını'' söyledi.

Jerez'deki bu problem daha önce defalarca gündeme gelmişti ve Aprilia'dan Aleix Espargaro ise güvenlik problemlerinin sadece büyük kazalardan sonra gündeme gelmesinin onu ''çok sinirlendirdiğini'' söyledi.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini crash Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Ducati sürücüsü Jack Miller ise, kaçış alanlarının boyutlarının değiştirilmesinin yanında, çakılla ilgili de değişikliğe gitmeleri gerektiğini dile getirdi.

Miller, ''Benim için en büyük değişikliğe ihtiyacı olan şey çakılların boyutu.''

''Buradakiler tıpkı bir nehir taşı gibiler, çakıl parçaları çok büyük ve çakıl alanına giren herkesin, çakılların üzerinde sektiğini görüyorsunuz.''

''Burada yumuşak bir alan yok ve sizi daha hızlı yavaşlamanızı sağlayacak bir alan da yok. Yedinci viraj gibi yerler için, bu tek çözüm.'' dedi.

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