MotoGP sürücüleri, ilk antrenman seansının durdurulmamasını sorguluyorlar

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Takvimin en önemli yarışlarından biri için Assen'e dönen MotoGP, ilk antrenman seansını tamamen ıslak zeminde gerçekleştirdi. Seansı Ducati sürücüsü Jack Miller lider tamamladı.

Seansta yalnızca iki kaza yaşandı, ancak birçok sürücü yolda kalmakta güçlük çekti.

Seansın ikinci yarısında yağmurun yavaşlamasıyla tur zamanları biraz gelişse de, birçok sürücü pistin suyla dolmasından ötürü güvenlik açıkları oluştuğunu, dolayısıyla seansın iptal edilmesi gerektiğini düşünüyor.

KTM sürücüsü Miguel Oliveira, "Pist yarışılabilir durumda değildi, koşullar sınırların üstündeydi. Özellikle seansın başlangıcı çok kötüydü, diğer motosikletlerin arka farlarını dahi göremiyordum."

"Tek başına gitmek de zorlayıcıydı çünkü pist su doluydu, sürüş yapmak kesinlikle imkansızdı."

"Moto3 antrenmanları biterken koşullar nispeten iyiydi, fakat bizim seansımızda yağmur durduktan sonra dahi sürüş yapmak çok zorlayıcıydı."

"Ancak seansın ortasında durup 'tamam, devam etmeyeceğim' demek de kolay değildi, nitekim bir noktadan sonra pist iyileşmeye başladı." dedi.

Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro şunları ekledi: "Kesinlikle kırmızı bayrak çıkmalıydı, hiç olmazsa 15 dakikalığına. En azından pistin dört farklı bölümünde kızaklama yaşadım."

"Garajda durdum çünkü kaza yapmak istemedim, düzlükte dahi kızaklama yaşıyordum, onun dışında 8/9. virajlar ve pistin arka bölümünde de ciddi kızaklama vardı."

Suzuki sürücüsü Joan Mir, Pazar günkü yarışın benzer koşullarda yapılmasının "tehlikeli olacağını" belirtirken, şampiyona lideri Fabio Quartararo da pist koşullarının sınırı aştığı konusunda hemfikirdi.

Quartararo, "Antrenman seansında düzlükte beşinci veya altıncı viteste kızaklama yaşıyorsunuz, ancak gerçekten kimse bunu görmüyor."

"Garajda beklerken 'bu gerçekten tehlikeli' dedim. Virajlarda sorun yoktu, ancak birisinin kaza yapması başka bir hikaye olurdu. Fakat ben bir pist görevlisi değilim."

“Pist tehlikeli olmasına rağmen tur zamanları gelişiyorsa, elbette sizin de piste çıkıp zorlamanız gerekiyor."

"Ama bu bizim sorumluluğumuz değil. Koşulları görmek ve sürücüleri dinlemek yarış yönetiminin sorumluluğunda." dedi.

Jack Miller, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Miller bu görüşe katılmadı ve kendini rahat hissetmeyen herkesin pitte kalması gerektiğini belirtti.

Ducati sürücüsü, "Pite dönmeden önce dışarısı oldukça tehlikeli olmaya başladı, pist suyla dolmuştu. Virajlar daha da fazla su tutuyordu."

"Yani, bu biraz daha tehlikeli olmaya başladı, diğer her şey ise harika hissettirdi. Suda kızaklamadan kaçınamazsınız, bu gerçekleştiğinde fazla bir şey yapamazsınız."

"Bunun dışında herhangi bir sorun yoktu, ıslak zemindeki yol tutuşu geçtiğimiz sezonlara göre epey gelişmiş. Sanırım bu, kaza sayısından ve tur zamanlarının hızlı olmasından anlaşılabiliyordur."

“Demek istediğim, günün sonunda herkes kendi içgüdülerine sahip. Dışarı çıkıp sürüş yapmak istiyorsanız bunda serbestsiniz. İstemiyorsanız garajda oturmaya devam edebilirsiniz." dedi.