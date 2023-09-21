"MotoGP sürücüleri, Hindistan'ın pist güvenliği konusunda çok sert oldular"

Bu hafta sonu, 2011-2013 yılları arasında Formula 1'e ev sahipliği yapan Buddh Uluslararası Pisti'nde düzenlenecek olan MotoGP'nin ilk Hindistan GP'si olacak.

Pistte güvenliği artırmak için iyileştirme çalışmaları yapılması gerekiyordu, ancak bunlar kısa süre önce tamamlandı ve bazı sürücüler bazı virajlarda bariyerlerin piste yakınlığından rahatsızlık duyduklarını dile getirdiler.

Bu durum yarışçıların bu konuda bir araya gelmesine yol açmış ve tüm yarışçılar pisti gezdikten sonra pistin yarışmak için yeterince güvenli olup olmadığına dair bir oylama yapılması kararlaştırılmıştı. Bu oylama, tüm yarışçıların piste yeşil ışık yakmasıyla sonuçlandı.

Tech3'ten Espargaro bundan önce pisti zaten keşfetmişti ve yapılan çalışmaların tatmin edici olduğunu düşünüyor.

Perşembe günü yaptığı açıklamada Espargaro, "Dün iki kez yürüdüm ve bu sabah bir kez koştum."

"Dürüst olmak gerekirse, buraya gelmeden önce gerçekte ne olduğunu görmek için biraz fazla zorlandığımızı düşünüyorum. Bence hepimizin beklediğinden çok daha iyi."

"Güvenlik konusunda, elbette geliştirilebilecek bazı şeyler var. Ancak dünyadaki tüm yarış pistlerinde iyileştirmek istediğimiz yerler olduğuna inanıyorum."

"Burada da özellikle yarış ve çarpışma konularını çözmemiz gerekiyor. Kritik bir şey olmadığını söyleyebilirim, ancak bazı yerlerde kesinlikle geliştirilebilir."

Pol Espargaro, Tech3 GASGAS Fabrika Yarışı Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"Ama dediğim gibi, buraya gelmeden önce çok zorlandığımıza inanıyorum ve bana göre, düzene baktığımda, yılın en eğlenceli yarışlarından biri olabilir."

"İniş ve çıkışlar var, virajlar farklı, bazı bölgelerde ovallik var. Yarışmaya alışık olduğumuzdan farklı bir şey ve çok eğlenceli görünüyor." dedi.

RNF Aprilia'dan Raul Fernandez de bu düşünceleri yineledi, ancak bazı bordürlerin kendisini endişelendirdiğini vurguladı.

"Dürüst olmak gerekirse, hoşuma gitti. Pistin çok güzel olduğunu düşünüyorum."

"Bazı bordürleri iyi görmemiz gerekiyor, çünkü bence bazı yerlerde çok güvenli görünmüyor. Güvenli olabilir ama belki de sonuçta bir MotoGP motosikletinde olduğumuzu düşünmüyorlardır."

"Dürüst olmak gerekirse, pistin güvenli olduğunu düşünüyorum, ancak bazı noktalarda daha iyi görmeniz gerekiyor. Ama yine de pisti ve padoğu sevdim. Dürüst olmak gerekirse iyi bir sürpriz oldu."

Fernandez ayrıca sürücülerin sağ yönlü 8. virajda "sakin olmaları gerektiğini" çünkü "duvarın oraya çok yakın olduğunu" ancak "aşağı yukarı, kaza yaparsanız iyi bir marjınız var gibi göründüğünü" belirtti.

Aleix Espargaro, Aprilia Yarış Takımı Fotoğraf: Srinivasa Krishnan

Gresini'den Alex Marquez 4. virajdaki duvarın "kritik" olduğunu ve pistin geri kalanının "sınırda ama kötü olmadığını" düşünüyor.

Marquez, "Bunun gerçekten güzel bir düzen olduğunu söyleyebilirim."

"Beklediğimizden daha fazla iniş ve çıkış var. Gerçekten çok güzel. Bazı duvarlar gerçekten yakın, ancak beklediğimizden daha iyi - sadece 4. viraj biraz kritik, ancak geri kalanı için fena değil."

"Sanırım [bu konuda] konuşmamız gerekiyor ama herkes için iyi bir hafta sonu olacak. 4'üncü virajdaki kaçış alanı fena değil, 70 metre ya da 90 metreden daha az."

"Ancak daha sonra duvar bu şekilde [yaklaşıyor]. Geri kalanı iyi, sınırda ama fena değil - hava bariyerleri ile fena değil." dedi.