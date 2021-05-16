MotoGP sürücüleri, güvenlik endişeleri nedeniyle Fransa GP tarihlerinin değiştirilmesini istiyor

Bu hafta sonu Fransa Grand Prix’si, soğuk ve nemli hava koşullarında düzenlendi. Bunun sonucunda cuma ve cumartesi günü boyunca bütün klasmanlarda toplamda 77 kaza meydana geldi.

Pole pozisyonu sahibi Fabio Quartararo, cuma günü Le Mans’ta lastikleri ısıtmanın adeta bir “felaket” gibi olduğunu söyledi ve birçok sürücü de bu yoruma katıldı.

Pazar günkü ısınma turları, düşük sıcaklıklar nedeniyle 40 dakika ertelendi. Bunun üzerine birçok sürücü, bu durumun önüne geçilebilmesi için Fransa’daki yarışların gelecekte daha geç bir tarihte yapılması gerektiğini söyledi.

Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro, bu yılki yarışın güvenliği konusunda en çok yorum yapan kişi oldu ve bu durum hakkında “çok öfkeli” olduğunu vurguladı.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Espargaro, “Güvenlik açısından konuşacak olursak, yılın bu zamanında Le Mans’a gelmemeliyiz.”

“Lastikler iyi çalışmıyor. 65-70 civarında kaza gördük, şimdiden bir sürücü [Moto2 sürücüsü Yari Montella] ameliyat oldu.”

“Le Mans’a zemin 12 dereceyken gelemeyiz çünkü Michelin ve Dunlop’un bize verdiği lastikler burada çalışmıyor.”

“Bu yüzden, insanlar bizi kaza yaparken görmekten keyif mi alıyor bilmiyorum ama bu, bizim için hiç keyifli bir durum değil.”

“Herkes kaza yapıyor, o zaman hepimiz aptal mıyız? Hayır, değiliz. Bu yüzden çok öfkeliyim.”

“Bugün ıslak pistte hızlıydım. Mesele ıslak pistte sürmek istememem değil, bu benim işimin bir parçası. Ben ıslak zeminde sürmek isterim, bu bir sorun değil.”

“Fakat 12 derecede sürmek istemiyorum. Bu yüzden neden yarış tarihlerini daha normal koşullarda sürebilmemiz için değiştirmiyoruz?”

“Eğer bu mümkün değilse, o zaman lastik tedarikçileri Le Mans için özel bir lastik üretmeye zorlanmalı ki bence bu imkansız.” dedi.

Yamaha’dan Maverick Vinales, bu yorumlara katıldı ve güvenlik problemleri teşkil etmeyen bir yarış “daha iyi bir gösteri” sunar diye de ekledi.

Vinales, “Le Mans yarışını daha geç bir tarihe almalarını umut ediyorum çünkü güzel bir pist ama bu düşük sıcaklıklar pisti bir kabusa çeviriyor.”

“Muhtemelen ısınma turlarında [zemin sıcaklığı] 7-8 derece olacaktır. Bu çok zor ve de tehlikeli bir durum.”

“Bu yüzden, umarım [gelecekte] yarışı en azından zevk alabileceğimiz bir tarihe kaydırırlar çünkü Le Mans en güzel pistlerden biri ama soğuk hava koşulları bunu zor bir hale getiriyor.”

“Bence bu, kesinlikle daha iyi bir yarış ve gösteri sunacaktır.” dedi.

Ayrıca 9 kez Dünya Şampiyonu Valentino Rossi de bir tarih değişikliğine gidilmesinin olumlu olacağını düşünüyor ama bunun sürücülerin elinde olmayan bir karar olduğunun da altını çiziyor.

Rossi, “Genelde, Michelin’le konuştuğumuzda güvenlik açısından zeminin 20 derece olması gerektiğini söyleriz.”

“Bu yüzden hafta sonu boyunca havanın 15-16 derece olması çok tehlikeli çünkü hava sıcaklığının 15 derecenin altında olması, pistin 7-8-9 derece olması anlamına geliyor.”

“Bir diğer nokta ise çok yoğun yağmur yağması, sanki Malezya’da sürüyormuş gibi hissediyorsunuz.”

“Yağmur yağmaya başlıyor ve 5 dakika boyunca aralıksız yağıyor ama yağmur durduktan sonra pistte 20 ya da 40 cm su birikmiş oluyor.”

“Bu yüzden pistteki suyun ve düşük sıcaklığın birleşimi en kötü kombinasyonlardan biri oluyor.”

“Belki haziranda bir yarış yaparsak hava daha iyi olabilir ama bu bizim elimizde olmayan bir karar.”

“Çünkü bunun ardında bilmediğim birçok dinamik var.” dedi.